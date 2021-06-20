Дайджест недели: олигархи в молдавской политике и "война" компроматов

Избирательная кампания в республике набирает обороты, но идет пока сравнительно тихо: обозреватель Sputnik Молдова разбирался, влияют ли финансовые магнаты на этот процесс и стоит ли ждать слива информации "с изюминкой" об отечественных политиках.

По оценкам молдавских политологов, избирательная кампания 2021 года проходит спокойно, без громких скандалов, связанных с разоблачениями конкурентов. Стоит ли ждать избирателям волны компроматов?

Затишье перед бурей

После подобного затишья ждать этого определенно стоит, ведь партии с самого старта гонки пристально друг за другом следят: чего стоит громкий выход из PAS Наты Албот, которой напомнили об инциденте с наркотиками в 2016 году. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Александр Кузнецов.

Сказано в эфире Кузнецов: Молдову ждет "волна компроматов"

"Проверяют родословную всех участников партий, с тем чтобы найти зацепку и показать, что участник этой партии хуже нашего. При этом есть ощущение, что политические партии созрели и стали действовать более конкретно и уверенно", – считает политолог.

© Sputnik / Mihai Caraus Молдавские леи

На мелочи, говорит Кузнецов, партии-кандидаты уже не обращают внимания, они фокусируются на более "взрывоопасных" моментах, для того чтобы избиратель их услышал.

Практика выборов других стран показывает, что "один хорошо сделанный шаг дает дополнительные бонусы одному кандидату и отбирает их у другого".

"Мы видим, что партии готовятся и работают, поэтому впереди нас ждет хорошая борьба. Всплеск компроматов при этом неизбежен, поскольку в разное время большинство партий - кандидатов в парламент состояли в альянсах, и они знают друг о друге больше, чем мы думаем", – заключил собеседник.

Молдавское финансовое закулисье

Тема олигархов актуальна во всех странах мира на протяжении истории человечества. Стоит вспомнить самых крупных демократов: одним из них был 16-й президент США и противник рабства Авраам Линкольн, дядя которого являлся рабовладельцем. Это были люди, владевшие большими состояниями и пришедшие во власть. "Во многих странах мира есть такие миллионеры, или вы думаете, что во власть приходят с улицы?" – задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права и адвокат Павел Мидриган.

"Вопрос олигархии очень древний. Классическое определение этого политического режима: олигарх – это лицо с большими финансовыми возможностями, то есть человек бизнеса, который идет в политику. В обществе принято, что таким людям нет места в политике, поскольку есть угроза, что они, защищая свой бизнес, начнут лоббировать собственные интересы", – говорит эксперт.

Вы посмотрите на состав Конгресса США, приводит пример Мидриган, больше половины из сидящих там являются миллионерами. А Билла Гейтса можно назвать олигархом?

Сказано в эфире Мидриган: всегда ли олигарх - это зло

Мы же не можем его заклеймить, если он вдруг захочет заняться политикой в американском Конгрессе. Именно поэтому людей надо оценивать по их делам.

"Преуспевающий или богатый человек обладает мозгами и умеет работать, таких людей должно быть больше. Проблема в том, что власть в бедных странах – это возможность решать собственные проблемы и крышевать свои интересы, поскольку глобальные вопросы решает небольшая кучка людей", – считает адвокат.

По мнению Мидригана, не стоит клеймить человека за то, что он является олигархом. Наоборот, таких крупных бизнесменов в нашем обществе надо приветствовать, потому что только преуспевающий человек обладает полезным опытом для страны и народа.

Фальсификации на выборах: исключать нельзя

Молдавское общество раздирают подозрения в том, что выборы в Молдове постоянно подделывают, но в то же время в этом нет никакой уверенности, поскольку подразумевается, что сам процесс фальсификации очень сложено определить. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Поэтому из-за отсутствия доказательств существуют серьезные подозрения, которые никто не может развеять. В таких условиях введение новшеств – электронного голосования и голосования по почте – может только усилить этот процесс: все будут думать, что это кому-то надо и что этим процессом кто-то воспользуется. Ситуация парадоксальная", – говорит эксперт.

Чуря отметил, что несмотря на то что форма нынешнего процесса голосования вызывает в молдавском обществе бурные дебаты, она является наиболее безопасной, в отличие от нововведений, которые воспринимаются обществом "как более опасные, нежели существующие ныне".

Сказано в эфире Чуря: почему в Молдове постоянно говорят о фальсификации выборов

"Вопрос не в том, насколько выборы могут быть сфальсифицированы. Выборы фальсифицируют во всем мире, так же и в Молдове, настолько, насколько это возможно. Никто не знает реальный уровень этой фальсификации. Эксперты считают, что допустимый уровень фальсификации в демократических обществах – около 5%", – рассказал аналитик.

© Sputnik / Mihai Caraus Подсчет голосов

Каков показатель фальсификации выборов в Молдове, не знает никто. Именно это незнание дает бездоказательные основания подозревать, что он выше 5%, заключил собеседник.

Даже IT-интеллект можно обмануть

Для обеспечения безопасности процесса голосования 11 июля в Молдове мы должны забыть об электронном голосовании и о голосовании по почте, потому что эти два вида – не для Молдовы. Наши граждане и без того разучились голосовать самым простым образом, придя на избирательный участок.

Сказано в эфире Крылов: почему на выборах в Молдове опасно внедрять электронное голосование

Вот эти все новшества в виде голосования из дома связаны с развитием научно-технического прогресса, но они не подходят молдавским избирателям. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Валентин Крылов.

"Значительная часть избирателей Республики Молдова, я в этом глубоко убежден, изначально заточена на фальсификацию выборов. Именно поэтому они достаточно лояльно относятся к идее электронного голосования. Условно говоря, если надо, чтобы "наши выиграли", то мы пойдем ради этого на любые хитрости", – считает эксперт.

Поэтому, с точки зрения Крылова, "нам европейцев не перевоспитать: они считают себя умными и способными делиться не только идеями, но и мудрыми практиками для таких государств, как Молдова".

"Хотя многие высоты, достигнутые советскими гражданами, были действительно высотами, а европейцы от них очень сильно отставали, сегодня как-то все обрушилось, шкала ценностей сменилась на противоположную, поэтому к нам приезжают "европейские учителя" и учат электронному голосованию и голосованию по почте", – отметил аналитик.

© Sputnik / Алексей Мальгавко IT-технологии

Крылов добавил, что "надо голосовать так, как мы голосуем: с соблюдением всех норм и требований, а соответствующим органам неукоснительно выполнять свои обязанности. Это прежде всего Центральная избирательная комиссия и местные избирательные комиссии на окружном уровне и на уровне избирательного участка".

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