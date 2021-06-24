Захарова: в неприятии санкций Запада Россия с Белоруссией

Сказано в эфире Захарова: в неприятии санкций Запада - РФ с Белоруссией

"РФ солидарна с белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, которые вводят западные страны. Это нарушение международного права. Как отмечено в комментарии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны". Такое заявление сделала 23 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так называемый четвертый санкционный пакет, продолжила Захарова, принятый Советом ЕС против Белоруссии 21 июня, является вмешательством ЕС во внутренние дела суверенного государства - члена Организации Объединенных Наций и участника ОБСЕ.

"Пытаясь разговаривать с позиции силы и брать на себя функции следствия и суда, ЕС творит откровенное беззаконие. Особый цинизм решению ЕС придает отсылка не на нормы права, а на некую единую позицию со своими единомышленниками. Наверное, это тот самый миропорядок, основанный на правилах, который нам предлагает западное сообщество взамен международно-правовой конструкции. Так не пойдет", - сказала представитель МИД.

По мнению Захаровой, "подменяя верховенство международного права подобными правилами, которые непонятно кем прописаны, на кого распространяются и когда будут изменены, - мало того, они еще подразумевают стайный инстинкт и право сильного, - ЕС обесценивает собственные претензии на роль блюстителя международного права".

"Противоправный политический и инспирированный характер ограничений ЕС лишний раз подтверждается тем, что в Брюсселе, принимая санкции, даже не стали дожидаться итогов международного расследования по линии ИКАО экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Но именно на этот инцидент ссылались в качестве примера, на основе которого принимаются политические шаги и меры. Ну как же так?" - задала вопрос Захарова.

Если, по ее мнению, ссылались на то, что случилось с самолетом Ryanair в воздухе над Белоруссией, и так настойчиво требовали и продвигали свои подходы на площадке ИКАО, почему не подождать вердикта этой авторитетной международной организации? С другой стороны, мы помним, как они в неких заключениях Совета ЕС от 24 мая настаивали на проведении подобного расследования.

"Куда ушел весь этот запал? - хочется спросить. Или это все уже неинтересно, это уже отыгранные карты, и теперь, просто проговорив необходимость расследования с привлечением международных организаций, можно браться за санкционную дубину без понимания, к каким результатам в реальности придет расследование?" - задала риторический вопрос Захарова.

Цель санкций ЕС, продолжила она, "состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Белоруссии. Вот на это и делается ставка. Процитирую в этой связи главу дипломатии ЕС господина Жозепа Борреля. На заседании Совета ЕС он заявил просто фантастические вещи. Я еще раз подчеркну – это цитата представителя Европейского союза и главы дипломатии ЕС, так рьяно отстаивающего либеральные ценности западного мира и права человека. "Эти санкции нанесут ущерб экономике Белоруссии, и ущерб тяжелый. Белорусов надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение", - отметил Боррель, .

"Это заявление саморазоблачительно по своей сути. Из этих слов очевидно, что со стороны ЕС речь не идет о равноправии в отношениях с суверенным государством Белоруссия, об уважении законных интересов и свободного выбора пути развития этой страны, о заботе и благополучии проживающих там людей. Это все лишнее", - уверена Захарова.

В заключение Захарова напомнила, что "лицемерие такой политики хорошо известно пораженному в правах русскоязычному населению Украины и стран Прибалтики, которые страдают от санкций ЕС, сирийцам и венесуэльцам. К сожалению, эти люди уже давно свыклись с откровенным пренебрежением со стороны структур ЕС, которые действуют в русле абсолютно иезуитской формулы - цель оправдывает средства. О правах человека здесь говорить не стоит: здесь нет никакой не то что заботы, а понимания, что такое есть истинные права человека.

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