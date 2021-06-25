Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о бесспорном качестве российской вакцины, что подтверждает ее использование в 67 странах мира.

Сказано в эфире Малышев: почему вакцину "Спутник V" до сих пор не хотят признавать в странах ЕС?

Безусловно, в вопросе признания российской вакцины на международном уровне есть и определенная политическая составляющая. Это следует из дискуссий с западными коллегами, не являющимися выходцами из России, где очень много говорилось о том, что Россия поспешила и слишком рано вакцину лицензировала. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Прошло время, и у России появился довольно большой опыт. Надо сказать, что к настоящему времени около 67 стран одобрили российскую вакцину "Спутник V". Ведь это говорит о том, что вакцина действительно надежная, и ее хотят применять", - считает профессор.

Большинство из этих стран, продолжил Малышев, проводили обязательные проверки российской вакцины в своих национальных комитетах.

Во всех этих государствах вакцина "Спутник V" рассматривалась со всех сторон. В том числе здесь были и представители многих стран Европы.

"О чем это говорит? Это говорит о качестве вакцины, то есть вакцина хороша. Тем более что вся история нашей страны говорит о том, что вакцины мы производим хорошие и все время поставляем в другие страны. Как в свое время здорово помогли Японии в борьбе с полиомиелитом", - заключил доктор медицинских наук.

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