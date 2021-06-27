Дайджест недели: потери Молдовы от распада СССР и гибридная демократия

На прошедшей неделе Молдова отметила 31 год с момента обретения государственного суверенитета: чего удалось добиться республике за прошедший период, а в чем страна потеряла от распада Советского Союза? Обозреватель Sputnik вместе с экспертами искали ответ на вопрос.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В июне 1990 года Молдова стала суверенной страной, но все еще состояла в составе СССР. Означало ли принятие Декларации о государственном суверенитете четко, что совсем скоро страна станет независимой, либо Молдову и другие государства некогда огромной страны можно было сохранить вместе? Ситуацию проанализировали отечественные эксперты.

Не надо было рубить сплеча

Экс-примар Кишинева Серафим Урекян заявил в эфире студии Sputnik Молдова, что Советский Союз можно было сохранить и успешно реформировать на новых принципах свободы и равноправия.

Сказано в эфире Урекян: мы могли бы жить в прекрасной и мощной альтернативе ЕС

Если бы не партийная номенклатура, которая при попустительстве верхов согласились с развалом Советского Союза, то вполне можно было бы создать новый союз, который, по сути, был практически готов на базе 15 союзных республик.

© Sputnik / Николай Костыркин Флаг и герб Молдавской ССР.

Этот союз в противовес Европейскому можно было бы назвать Евроазиатским, и он был бы намного более интегрирован, нежели Евросоюз сегодня, считает политик.

"В Советском Союзе была интегрирована экономика, промышленность, был единый рубль и единая армия. Было очень много общего. В новом формировании необходим неглупый центр, который бы делегировал права бывшим союзным республикам. Все стали бы субъектами мощного союзного формирования", – считает политик.

Урекян заключил, что диктатура верхов последних лет и послушание низов не позволили переориентировать Советский Союз в новую структуру. Как бы такая структура ни называлась, но степень ее мощности и интеграции была бы гораздо выше, чем у современного Европейского союза.

Иллюзии оказались тщетными

В 1990 году люди Советского Союза думали, что строится новая жизнь и новая эра, в которой жить будет лучше, приятнее и светлее.

Сказано в эфире Кузнецов: в 1990 году казалось, что скоро жить станет лучше и веселее

Стоит напомнить, что в тот период СССР переживал большой фундаментальный, канонический и духовный кризис. Нужны были перемены и их ждал каждый человек. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова выразил политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.

© Sputnik / I. Zenin Акция протеста общественно-политического движения "Народный фронт Молдавии", проходившая в Кишиневе в дни празднования 72-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

"Простые люди не думали о потере рабочих мест, закрытии предприятий и фабрик. Была надежда, что это все сохранится, работники колхозов и совхозов продолжат получать зарплату, но она будет выше прежней. Это застой Брежнева, который вылился в фундаментальный кризис, подвигнувший Михаила Горбачева к экономической, но безрезультатной перестройке", - говорит политолог.

Кузнецов заключил, что вместо этого люди стали жить намного хуже. Расчет был на то, что Молдова экономически была развитой республикой и обладала достаточным количеством продовольственных товаров.

Кроме того, большие деньги из республики уходили в центральный бюджет, но теперь они могли оседать в независимой стране, способствуя ее развитию. Оказалось, что это были всего лишь иллюзии.

Никак не отвыкнем от социализма

Существуют две классификации политических режимов. Если говорить о качестве, то здесь существуют демократический, авторитарный и тоталитарный режимы.

Сказано в эфире Жук: гибридный режим в Молдове

Если смотреть в разрезе отношений главы государства и исполнительной власти, то это три типа – президентская, полупрезидентская и парламентская республики. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Что касается перехода от тоталитаризма к демократии в социалистической Республике Молдова. Сейчас Молдова находится и продолжает находиться в условиях переходного периода – транзиции. Его длительность зависит от проведенных реформ, которые способствуют установлению демократического режима", – считает политолог.

Жук заключил, что современное молдавское общество, осознавая свое нахождение в условиях захваченного государства, олигархизации и политизации институтов власти предпринимает незначительные шаги по сближению с Европейским союзом. Многие называют транзицию к демократии гибридным режимом, когда это уже не тоталитаризм и авторитаризм, но еще и не демократия.

К чему же стремиться?

Традиции в Молдове мирные, поэтому в ней нет доминирования одной радикальной политической группы над другой. Есть разногласия, но после 1991 года они решались относительно мирно, что вселяет надежду на будущее. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник Александр Рар.

Сказано в эфире Рар: двухвекторная политика Молдовы - это не шизофрения

Линия, продолжил эксперт, которая веками разделяет Европу на разные цивилизации, проходит прямо через Молдову. Восток республики всегда будет связан с Востоком – Россией и Евразийским союзом, которые Молдове ближе по менталитету и экономическим связям.

© Sputnik / Sergey Guneev Флаги России и Евросоюза

"Те элиты, которые хотят быть частью Запада и ассоциируют себя с ним, будут этому противиться вплоть до объединения с Румынией, для того чтобы попасть в Европейский союз и НАТО и решить судьбу Молдовы иначе", – убежден эксперт.

Рар уверен: в таких странах, как Молдова, должна проводиться двухвекторная политика. Она должна быть такой, потому что так хотят люди. Двухвекторная политика не обязательно должна быть "шизофренической идеей", просто она дает и тем, и другим гражданам реализовывать свои надежды и чаяния на собственное будущее.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova