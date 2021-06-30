Путин: организаторы провокации с эсминцем знают, что не победят в третьей мировой

Во время прямой линии 30 июня президент РФ Владимир Путин назвал заход британского эсминца Defender в российские территориальные воды у берегов Крыма провокацией, которая проводилась не только британцами, но и американцами.

Сказано в эфире Путин: организаторы провокации с британским эсминцем знают, что не победят в Третьей мировой

По мнению президента, ситуация с эсминцем – очевидная провокация, которую организовали Великобритания и США. "Что хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашел в наши воды днем, а в 7.30 утра с одного из военных аэродромов НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом", – рассказал российский президент.

За самолетом наблюдали ВС РФ, продолжил Путин. Британский эсминец Defender, преследуя военные цели, при помощи самолета-разведчика пытался вскрыть действия российских вооруженных сил по пресечению подобных провокаций.

Еще одной причиной провокации президент назвал "политическую составляющую" - его недавний саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве. "Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего? Чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну, хорошо, не признавайте дальше, зачем провокации подобного рода осуществлять?" – добавил Владимир Путин.

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно, даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", – заявил Путин.

Вряд ли и Россия бы обрадовалась, продолжил президент, такому развитию событий, "но мы знаем, за что боремся. Мы на своей территории, боремся за себя, за свое будущее. Это не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции".

"Но меня беспокоит другое. Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Министерству обороны заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", они приперлись к нашим границам", – сказал российский президент.

Путин еще раз выразил обеспокоенность началом военного освоения территории Украины. "По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз, но можно создать учебные центры. Военное освоение территории, которая граничит с Россией, создает существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот об этом мы должны думать", – заключил президент России.

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