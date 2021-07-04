Дайджест недели: неудачи и потрясения Молдовы за 30 лет независимости

Совсем скоро республика отпразднует 30 лет с момента обретения независимости, однако за этот период случились события, которые оставили негативный отпечаток в истории. Обозреватель Sputnik Молдова проанализировал некоторые из них.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. На минувшей неделе в стране еще раз вспомнили о важной исторической дате - 28 июня 1940 года. В наши дни в республике к ней относятся неоднозначно, одни, представляющие праволиберальные и унионистские взгляды, не признают дату вхождения Бессарабии под советскую юрисдикцию, другие считают, что именно тогда закладывались основы нынешней независимости Молдовы.

Выдержки из истории

Летом 1940 года советским политическим руководством планировалось военное разрешение бессарабского вопроса и возвращение земель, которые считались в Советском Союзе незаконно оккупированными Румынией с 1918 года.

26 июня 1940 года Вячеслав Молотов вручил румынскому послу в Москве Георге Давидеску заявление советского правительства, в котором выдвигались требования о передаче СССР Бессарабии и северной части Буковины в границах согласно приложенной карте.

27 июня 1940 года в Румынии была объявлена всеобщая мобилизация, но незадолго до планируемого начала военной операции, после ультиматума советской стороны и консультаций с официальными представителями от Германии, Италии и стран Балканской Антанты, Королем Румынии Каролем II было принято решение об удовлетворении требования о передаче Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу.

Таким образом, фактически с 28 июня 1940 года Молдова стала советской территорией.

Без надежды на достойную старость

Если в советские времена пенсионеры могли рассчитывать на спокойную старость, а соцвыплат от государства им хватало на скромную жизнь, то сегодня, по прошествии почти 30 лет с момента независимости страны, такое утверждение вряд ли реально. Многие молдавские старики едва сводят концы с концами и выживают в буквальном смысле слова.

Уже сейчас число официально работающих людей практически равно числу пенсионеров. В Молдове через незначительный временной отрезок может сложиться ситуация, при которой государству просто не на что будет выплачивать пенсии пожилым людям, а причиной тому служит сокращающееся число людей, официально трудоустроенных в стране, и отток специалистов за рубеж на постоянное место жительства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Сказано в эфире Мокану: когда молдавские старики рискуют перестать получать пенсии

"Такое может случиться. Это связано с тем, что предприниматели, особенно те, которые проживают в сельской местности, работают "втемную" и упорно сопротивляются платить налоги, участвовать в формировании консолидированного бюджета. А это необходимо, чтобы фонд пенсионного и медицинского страхования в стране вырос", - заявил эксперт.

По словам специалиста, многие бизнесмены предпочитают уводить свои предприятия "в тень", заявляя о слишком больших налогах в стране и руководствуясь мыслью о дополнительных капиталовложениях в собственное дело. Если процесс сбора налогов не будет приведен в порядок в ближайшие 10-15 лет, учитывая все растущее число пенсионеров в республике и процесс старения народа, у государства постепенно иссякнет возможность выполнять свои социальные обязательства перед пожилыми людьми, уверен Мокану.

"Работу надо начинать уже сегодня. С одной стороны, открыть новые рабочие места в стране, с другой — ввести строгий учет налогообложения", — резюмировал социолог.

В прошлом году страну покинули более 36 тысяч граждан. По прогнозам, в 2020 году количество уехавших может составить от 35 до 40 тысяч человек.

С 1 июля 2021 года стандартный пенсионный возраст для женщин составляет 59 лет и шесть месяцев, а полный стаж уплаты взносов - 32 года и шесть месяцев.

В то же время мужчины, которые намерены оформить пенсию по возрасту, должны достичь 63-летнего возраста и располагать стажем уплаты взносов в 34 года, эти условия были установлены с 1 июля 2019 года.

Пенсионный фонд - банкрот

Сегодня в Молдове мало работающих и много пенсионеров. Люди при этом стали жить дольше, создавая постоянно растущее давление на пенсионную систему. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Сказано в эфире Ионицэ: пенсионный фонд Молдовы – банкрот

"На сегодняшний день Пенсионный фонд Молдовы уже банкрот. Государство сегодня, изымая деньги из других направлений, вынуждено субсидировать фонд на уровне 40%, и этот объем с каждым годом растет. В 2000-е годы было около 10%, потом процент начал расти, и он, скорее всего, дойдет до 50%", – считает эксперт.

© Sputnik / Константин Чалабов Пенсионерка, архивное фото.

По мнению Ионицэ, нынешняя молдавская пенсия в два раза меньше, чем должна быть, поскольку в Молдове очень мало работающих граждан.

"Вы вряд ли найдете страну в мире, где число граждан, работающих за рубежом, в два раза превышает реальное число работающих людей в своей собственной стране", - убежден экономист.

"Сейчас я говорю о реальном секторе экономики. Представьте, в Молдове 1 миллион 200 тысяч рабочих, из которых 800 тысяч работают за рубежом и 400 тысяч - в Молдове. Остальные факторы можно считать красивым дополнением", - заключил собеседник.

Молодежь, скатывающаяся в пропасть

В июне Генеральный инспекторат полиции Молдовы и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о задержании рекордной партии наркотиков.

Результатом проведения международной операции по захвату преступной группы стали 235 килограммов наркотиков, которые шли транзитом через территорию Молдовы в Германию. Наркотики изъяли при содействии сотрудников Национального инспектората расследований и Таможенной службы Республики Молдова. Спецоперацию разрабатывали восемь месяцев. В эфире студии Sputnik Молдова ветеран МВД Борис Муравский прокомментировал эту тему.

Сказано в эфире Муравский: почему молодежь на самом деле употребляет наркотики

Молодежи рано уходить от реальности: молодым людям жизненно важно получить какое-то интересное занятие и обрести определенную цель, к которой они будут стремиться, считает эксперт.

"Некоторые из молодых людей начинают метаться ввиду занятости родителей. Богатые родители, как правило, от своих детей откупаются и молодые люди начинают искать для себя хоть какое-нибудь занятие", – рассказал ветеран МВД.

Муравский отметил, что стоит молодым людям хоть раз попробовать наркотик, тут же находится кто-то, кто подтвердит, что это отличный кайф.

После такого молодежь перестает беспокоить бессмысленность происходящего.

"Молодой человек получает наркотический кайф, это его загоняет в угол, из которого он перестает реагировать на советы родителей, думать о завтрашнем дне, перспективах, учебе и о многих других вещах, которые не всегда приятны, но их надо делать", – заключил собеседник.

Град и бессилие профильных служб

Этим летом посевы и сады в Молдове нещадно бил град. Аграрии до сих пор подсчитывают потери. Почему противоградовая служба не справляется? Этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова мы задали экономическому эксперту и преподавателю университета Анатолию Игнату.

Сказано в эфире Игнат: кто уничтожил Противоградовую службу Молдовы

По мнению эксперта, каждый сельскохозяйственный год в Молдове преподносит свои сюрпризы: либо засуха, либо чрезмерное количество осадков. Необходимы новые меры, поскольку сельское хозяйство – бизнес рискованный, и относиться к нему нужно очень ответственно. Для этого необходимо учитывать засуху, заморозки, град, проливные дожди… вплоть до саранчи.

"В советское время противоградовая служба Молдовы работала довольно-таки неплохо. Она была очень хорошо оснащена и имела хорошие связи с союзным исследовательским институтом – в Адыгее или на Кубани, который занимался проблемами града", – рассказал Игнат.

В институте, продолжил экономист, работали корифеи, знавшие последние тенденции в области противоградовой защиты, которые совместно с молдавскими специалистами устраивали тренинги, семинары и конференции. После развала Советского Союза связи были утеряны, но бывшее руководство унаследовало этот опыт и знания, сохранив потенциал.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Град

"Однако правители в Молдове сменяются, и противоградовую службу начали серьезно трясти. Вплоть до того, что я видел конкретный проект декрета, – не буду говорить, при ком, – который только ждал своего подписания. Суть декрета – ликвидировать противоградовую службу", – заявил собеседник.

В заключении Игнат рассказал, что в результате ликвидации этой службы кто-то был заинтересован в получении здания ведомства на Ботанике, а кому-то достались земельные участки службы по всей республике, при этом проблема града в стране никого не интересовала.

Стоит сказать, что в период с 2000 по 2002 год противоградовая служба совсем не работала, и потери этих двух лет в разы превысили затраты государства на ее содержание. При этом руководство службы, сохранившее знания и потенциал, просто попросили уйти, что оно и сделало.

Тщетные надежды...

В 1990 году люди Советского Союза думали, что строится новая жизнь и новая эра, в которой жить будет лучше, приятнее и светлее. Стоит напомнить, что в тот период СССР переживал большой фундаментальный, канонический и духовный кризис. Нужны были перемены и их ждал каждый человек. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова выразил политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.

Сказано в эфире Кузнецов: в 1990 году казалось, что скоро жить станет лучше и веселее

"Простые люди не думали о потере рабочих мест, закрытии предприятий и фабрик. Была надежда, что это все сохранится, работники колхозов и совхозов продолжат получать зарплату, но она будет выше прежней. Это застой Брежнева, который вылился в фундаментальный кризис, сподвигнувший Михаила Горбачева к экономической, но безрезультатной перестройке", - говорит политолог.

© Sputnik / I. Zenin Беспорядки в Кишиневе в 1989 году

Кузнецов заключил, что вместо этого люди стали жить намного хуже. Расчет был на то, что Молдова экономически была развитой республикой и обладала достаточным количеством продовольственных товаров.

Кроме того, большие деньги из республики уходили в центральный бюджет, но теперь они могли оседать в независимой стране, способствуя ее развитию. Оказалось, что это были всего лишь иллюзии.

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