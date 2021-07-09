Дайджест недели: влияние коллективного Запада на выборы в Молдове

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Западный мир, или Запад – понятие для многих больше относящееся к культурологии и культурному наследию западной части Европы и США. Это – в теории. На практике все иначе: коллективный Запад в геополитической игре использует все возможные способы влияния на ряд постсоветских стран, среди которых и Молдова.
Выборы и внешнее влияние
Расклад предвыборных сил спланирован коллективным Западом. Роль избирателей Республики Молдова в этом процессе будет вторичной. Решающим фактором станет голосование за границей, поскольку диаспора стала политическим козырем Запада на выборах в Молдове.
Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Валентин Крылов.
"Второй аспект – безопасность избирательного процесса, то есть грубое нарушение действующего законодательства. Никто не может доказать, что все, кто примут участие в голосовании за границей, согласно законам Республики Молдова, будут иметь на это законное право", – считает эксперт.
Крылов отметил, что официально для голосования зарегистрировались порядка 100 тысяч человек, которые намерены исполнить свой гражданский долг за пределами страны.
"Даже по этим 100 тысячам есть ряд существенных вопросов, вытекающих из законодательства Республики Молдова, то есть условия голосования на территории Республики Молдова и за ее пределами принципиально различны. Чего быть не должно", – заключил политический аналитик.
Антироссийская риторика США и Молдова
С европейцами Молдова неоднократно и тесно сотрудничала, несмотря на политику соглашательства с Соединенными Штатами и санкции против России и Белоруссии.
Некоторые европейские страны, такие как Германия и Франция, продолжают тесно сотрудничать с Российской Федерацией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.
"Весь конфликт происходит из-за созданной в 2020 году Соединенными Штатами антироссийской оси, которая проходит по Польше, Румынии, Украине. Молдова настолько мала, что в 2019 году, когда все начиналось, ее не заметили, но наша страна тоже находится на этой оси", – рассказал эксперт.
Лисневский считает, что геополитическая конфронтация в Молдове будет продолжена, невзирая на то, что Украина интереснее Молдовы.
Несмотря на то, что на встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве президенты обсуждали ситуацию на Украине три минуты, она представляет интерес в вопросах финансов, но не геополитики.
"Молдову всегда разделяли геополитически на "своих" и "чужих": электорат из молдаван, румын, русских, украинцев всегда пытались разделить, чтобы на фоне прозападных или провосточных выступлений получить определенные голоса", – заключил собеседник.
Методы манипулирования гражданами Молдовы
Механизмы влияния используют самые разные: это информационное и психологическое давление, подкуп, перетягивание на свою сторону государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Украина уже стала колонией Соединенных Штатов, потому все решения за Украину принимает даже не Вашингтон, а исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов в Киеве", – рассказал военный эксперт.
Литовкин считает, что если молдавский народ хочет стать колонией Соединенных Штатов, в которой решения за президента страны будет принимать посол Соединенных Штатов в Кишиневе, то решение об этом должны вынести сами граждане Молдовы.
Рекомендовать здесь ничего нельзя, уверен полковник в отставке.
"Если молдавский народ хочет отстоять свою честь, достоинство и независимость, свой суверенитет, он должен оставить Молдову свободной и независимой от любых других государств", – заключил собеседник.
Закулисье выборного процесса
Как правило, аналитики делают анализ итогов выборов, но при этом редко ставится под сомнение правильность выборов и масштаб их фальсификации, хотя в любом государстве на выборах могут быть некоторые погрешности. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-председатель ЦИК Штефан Урыту.
"Они случаются по незнанию или по ошибке, где-то нарочно, но погрешность в 3% – самое большее, что может быть. В 2014 году было организовано 95 внешних избирательных участков, где одни и те же люди разными почерками подписали 35 протоколов. Это ужасно", – заявил эксперт.
Урыту рассказал о своей борьбе, в которой ни прокуратура, ни Центральная избирательная комиссия, ни парламент, ни судебная инстанция не дали ему возможности довести дело до конца.
По словам собеседника, в избирательных участках за рубежом очень большими правами обладают дипломатические структуры. Это выражается в том, что молдавские консулы и послы сами назначают председателей. Быть может, это тайно согласуется с ЦИК и Министерством иностранных дел и европейской интеграции, но во всем этом существует очень высокий риск фальсификаций, не говоря уже о том, что происходит внутри страны.
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