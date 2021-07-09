Дайджест недели: влияние коллективного Запада на выборы в Молдове

Обозреватель Sputnik Молдова и ведущие эксперты обсудили ситуацию в стране и фактор влияния извне на электоральные процессы в республике.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Западный мир, или Запад – понятие для многих больше относящееся к культурологии и культурному наследию западной части Европы и США. Это – в теории. На практике все иначе: коллективный Запад в геополитической игре использует все возможные способы влияния на ряд постсоветских стран, среди которых и Молдова.

Выборы и внешнее влияние

Расклад предвыборных сил спланирован коллективным Западом. Роль избирателей Республики Молдова в этом процессе будет вторичной. Решающим фактором станет голосование за границей, поскольку диаспора стала политическим козырем Запада на выборах в Молдове.

Сказано в эфире Крылов: исход выборов в Молдове определит "коллективный Запад"

Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Валентин Крылов.

"Второй аспект – безопасность избирательного процесса, то есть грубое нарушение действующего законодательства. Никто не может доказать, что все, кто примут участие в голосовании за границей, согласно законам Республики Молдова, будут иметь на это законное право", – считает эксперт.

Крылов отметил, что официально для голосования зарегистрировались порядка 100 тысяч человек, которые намерены исполнить свой гражданский долг за пределами страны.

© REUTERS / Evelyn Hockstein Президент США Джо Байден с талисманами бейсбольного клуба "Вашингтон Нэшионалс" во время празднования Дня независимости США в Белом доме

"Даже по этим 100 тысячам есть ряд существенных вопросов, вытекающих из законодательства Республики Молдова, то есть условия голосования на территории Республики Молдова и за ее пределами принципиально различны. Чего быть не должно", – заключил политический аналитик.

Антироссийская риторика США и Молдова

С европейцами Молдова неоднократно и тесно сотрудничала, несмотря на политику соглашательства с Соединенными Штатами и санкции против России и Белоруссии.

Сказано в эфире Лисневский: Молдова находится на антироссийской оси США

Некоторые европейские страны, такие как Германия и Франция, продолжают тесно сотрудничать с Российской Федерацией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.

"Весь конфликт происходит из-за созданной в 2020 году Соединенными Штатами антироссийской оси, которая проходит по Польше, Румынии, Украине. Молдова настолько мала, что в 2019 году, когда все начиналось, ее не заметили, но наша страна тоже находится на этой оси", – рассказал эксперт.

Лисневский считает, что геополитическая конфронтация в Молдове будет продолжена, невзирая на то, что Украина интереснее Молдовы.

© Sputnik / Владимир Трефилов Государственные флаги России и США.

Несмотря на то, что на встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве президенты обсуждали ситуацию на Украине три минуты, она представляет интерес в вопросах финансов, но не геополитики.

"Молдову всегда разделяли геополитически на "своих" и "чужих": электорат из молдаван, румын, русских, украинцев всегда пытались разделить, чтобы на фоне прозападных или провосточных выступлений получить определенные голоса", – заключил собеседник.

Методы манипулирования гражданами Молдовы

Механизмы влияния используют самые разные: это информационное и психологическое давление, подкуп, перетягивание на свою сторону государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Сказано в эфире Литовкин: как США пытаются колонизировать Молдову

"Украина уже стала колонией Соединенных Штатов, потому все решения за Украину принимает даже не Вашингтон, а исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов в Киеве", – рассказал военный эксперт.

Литовкин считает, что если молдавский народ хочет стать колонией Соединенных Штатов, в которой решения за президента страны будет принимать посол Соединенных Штатов в Кишиневе, то решение об этом должны вынести сами граждане Молдовы.

Рекомендовать здесь ничего нельзя, уверен полковник в отставке.

"Если молдавский народ хочет отстоять свою честь, достоинство и независимость, свой суверенитет, он должен оставить Молдову свободной и независимой от любых других государств", – заключил собеседник.

Закулисье выборного процесса

Как правило, аналитики делают анализ итогов выборов, но при этом редко ставится под сомнение правильность выборов и масштаб их фальсификации, хотя в любом государстве на выборах могут быть некоторые погрешности. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-председатель ЦИК Штефан Урыту.

Сказано в эфире Урыту: возможны ли махинации на выборах 11 июля?

"Они случаются по незнанию или по ошибке, где-то нарочно, но погрешность в 3% – самое большее, что может быть. В 2014 году было организовано 95 внешних избирательных участков, где одни и те же люди разными почерками подписали 35 протоколов. Это ужасно", – заявил эксперт.

© Sputnik / Mihai Caraus Голосование на выборах в Молдове. Архивное фото

Урыту рассказал о своей борьбе, в которой ни прокуратура, ни Центральная избирательная комиссия, ни парламент, ни судебная инстанция не дали ему возможности довести дело до конца.

По словам собеседника, в избирательных участках за рубежом очень большими правами обладают дипломатические структуры. Это выражается в том, что молдавские консулы и послы сами назначают председателей. Быть может, это тайно согласуется с ЦИК и Министерством иностранных дел и европейской интеграции, но во всем этом существует очень высокий риск фальсификаций, не говоря уже о том, что происходит внутри страны.

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