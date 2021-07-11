Кобицкий - о молодых кадрах успешной Молдовы

Сказано в эфире Кобицкий: о молодых кадрах успешной Молдовы

Есть такая фраза - "где родился, там и пригодился". Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, как побывал в Академии публичного управления при президенте РМ, где осознанно не берут юношей и девушек после школ, а работают с уже состоявшимися менеджерами тех или иных государственных структур.

"Наверное, это правильное понимание того, что человек должен созреть до депутата и гражданской службы. Можно стать депутатом в 18 лет, но при этом ты не будешь понимать, что делать. Единицы из миллионов, кто в состоянии оценить процессы и сделать правильный выбор, который не навредит государству. Поэтому здесь надо смотреть на молодежь", - считает Генеральный секретарь.

Кобицкий в восторге от молодежи Молдовы, которую он считает очень активной, позитивной и улыбающейся.

"Мы видим очень много хороших ребят и девушек. Часто встречаемся с политическими партиями, в состав которых входят достаточно молодые ребята, 25-30 лет", - рассказал эксперт.

"Это уже такой возраст, когда ты начинаешь что-то осознавать и принимать решения, за которые несешь ответственность. Самое главное – сопоставить все параметры и дать молодежи возможность развиваться. В Молдове, мне кажется, ограничений для этого никаких нет", - заключил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

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