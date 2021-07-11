Думбадзе: молдаване должны сохранить Молдову красивой и гордой

Зампред постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по международным делам напомнил молдаванам о гене сплоченности, любви и уважения к своей красивой и гордой стране.

Сказано в эфире Думбадзе: молдаване должны сохранить Молдову красивой и гордой

"Хоть я и оптимист по натуре, но я больше склонен к реализму. К сожалению, сегодня мир сходит с ума, ведь это не обычные люди создают мировую геополитику. Какие они проводят эксперименты?" - задавался вопросом в эфире студии Sputnik Молдова зампред постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по международным делам Тенгиз Думбадзе.

Сегодня, уверен Думбадзе, не найдется на земле человека, который мог бы предсказать, что будет с миром через год, ведь пандемия обрушилась на человечество внезапно.

"Я хочу сказать, мои дорогие братья и сестры молдаване, что кто бы что ни обещал, это нереально, чтобы завтра в Молдове все наладилось и появились достойные зарплаты и пенсии. Я говорю реально, что будет еще не совсем хорошо, но все-таки мы проверены временем", - обратился Думбадзе к гражданам Молдовы.

"Вы посмотрите, как проявила себя цивилизованная Европа. Вместо того чтобы подставить слабому плечо, они от всех закрылись, по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Сколько мы увидели эгоизма, поэтому на этом фоне трудно говорить, что будет завтра. Сегодня ни США, ни самые развитые страны Европы - Германия, Франция, Испания, Италия – не знают, что будет завтра. Они сами находятся в глубочайшем кризисе", - считает эксперт.

Он напомнил, что человечеству всегда приходилось сталкиваться с проблемами.

"И мы всегда выживали, потому что были твердо уверены в своей правоте. У нас был ген сплоченности, любви и уважения к своей нации и принципу самосохранения. Во имя того, чтобы на политической карте мира была красивая и гордая страна Молдова. Сегодня этот принцип должен консолидировать ваше общество", - заключил собеседник.

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