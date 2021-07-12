Брутер: выборы – как повод расчеловечить приднестровцев

Сказано в эфире Брутер: выборы – как повод расчеловечить приднестровцев

Когда говорят о голосующих в Приднестровье и голосующих в России – это с самого начала фейк, потому что их число несовместимо с числом голосующих в Европе. По сводкам МВД, количество вернувшихся в Молдову стабильно больше числа отъезжающих в Европу, то есть отъезжающих становится меньше, а число голосующих растет. Это говорит о том, что все очень непрозрачно.

Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.

"Что касается Приднестровья, то задача Запада здесь заключается в том, чтобы отношение к Приднестровью было примерно таким, как отношение Киева к ЛДНР. Это дает право власти говорить о том, что она готова любыми способами вернуть эту территорию в состав Молдовы, а кто с этим не согласен – могут уехать, их никто не держит. Это, конечно, серьезно", - считает аналитик.

Это значит, продолжил Брутер, что ни Европа, ни Запад, ни следующая молдавская власть не то что договариваться, но и предметно говорить с Приднестровьем не собираются.

"Я думаю, что в условиях Молдовы сегодня конфликта никакого нет, но его обязательно постараются вернуть. Необязательно в горячей форме, но обязательно в той форме, когда Молдова будет говорить, что она готова реинтегрировать Приднестровье исключительно на собственных условиях и создавать России проблемы в том, чтобы сохранять внешний статус Приднестровья как таковой", - заключил собеседник.

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