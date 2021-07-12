Смолин: эгоизм политиканов лишает Молдову национального единства

Голосование электората по геополитическому принципу позволяет молдавским политикам не сильно заботиться о собственном лице и быть профессионалами.

Сказано в эфире Смолин: эгоизм политиканов лишает Молдову национального единства

"Я, честно говоря, думал, что политической свободы быть не может. Это такой плохой принцип для устройства общества, поскольку каждый понимает под свободой что-то свое, то нет единого представления о том, что нужно стране", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.

Вполне возможно, допустил Смолин, что вот это стремление к различной и по-разному понимаемой партиями - и в геополитическом плане тоже - свободе и раскалывает единство Молдовы.

"Мне кажется, что стремление реализовать свое представление вне зависимости от того, насколько оно раскалывает или не раскалывает общество, приводит к тому, что Молдова в электоральном плане не является единой страной", - говорит кандидат исторических наук.

Смолин считает, что одна часть граждан Молдовы стремится уйти в Европу, а другая – сохранить хорошие отношения с соседями по постсоветскому пространству. "Мне кажется, что эгоизм различных политиканов не дает возможности для национального единства Молдовы", - заявил эксперт.

"Желание показать, с кем ты, само по себе не дает конструктива для внутримолдавской жизни. С другой стороны, это говорит о том, что все политические силы, претендующие на власть в Молдове, отдают себе отчет в том, что, опираясь только на свои силы, страна существовать не может и поиск внешнего покровителя неизбежен", - заключил политолог.

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