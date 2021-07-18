Дайджест недели: чего ожидать от новой власти в Молдове

На досрочных парламентских выборах 11 июля уверенную победу одержала партия "Действие и солидарность" (PAS), обозреватель Sputnik Молдова и ведущие эксперты спрогнозировали политические шаги, которые предпримут выдвиженцы этой политсилы в ближайшие годы.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. После череды предвыборных обещаний, победы на досрочных выборах, звуков фанфар и откупоривания бутылок с шампанским для партии "Действие и солидарность", получившей 63 мандата в новом составе парламента республики, настал период, когда слова следует подтверждать делом. Получится ли это у них сделать, не будет ли их чрезмерно "заносить на поворотах" во внутренней и внешней политике? Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дали ведущие эксперты.

Танцы под дудку Запада

Внешнее управление в Молдове будет введено по всем интересующим Запад вопросам. Парламент нужен для того, чтобы наладить этот процесс. Вопрос в том, насколько Запад сможет обеспечить относительную устойчивость внутреннего развития, и есть ли серьезные расколы в молдавском обществе.

Сказано в эфире Брутер: Молдову ждет внешнее управление и демонстративные зачистки

Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.

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"Главный итог выборов, на мой взгляд, – это то, что выборы отторгли от молдавской политической системы таких людей, как Андрей Нэстасе, Павел Филип, Марианна Дурлештяну, список можно продолжить. Ион Кику. Всем этим людям Запад попытается что-нибудь дать, чтобы они сидели тихо. Это стандартный прием", – считает эксперт.

Брутер уверен, что в таком случае "они будут сидеть тихо, и главное – не то, чтобы они не лезли в политику – в политике они безопасны, главное, чтобы они не создавали системного раскола элит. Вот это Западу категорически не нужно".

"Если внешнее управление, которое будет введено, – а оно, несомненно, будет введено по всем интересующим Запад проблемам, – будет относительно бесконфликтным, то ситуация продолжится или может продолжаться достаточно долго", – убежден аналитик.

По мнению Брутера, молдавская элита в том виде, в котором она сформировалась при Владимире Плахотнюке, "сейчас отвергнута от власти и никогда к ней не вернется, в том смысле, который мы в это вкладываем".

© AP Photo / Virginia Mayo Штаб-квартира ЕС в Брюсселе.

"Ее постепенно будут отстранять со всех позиций, где она задержалась. Будут демонстративные зачистки как бы "плахотнюковских" людей, которые еще где-то остались. Будет ли внешнее управление долговременным, зависит от того, сможет ли молдавская элита отстоять свои интересы", – заключил собеседник.

"Осторожные" отношения с Россией

Майя Санду и ее правительство, которое скоро будет в Молдове, станут играть в команде Запада, сверяя свои позиции с Евросоюзом, США, Румынией, Германией – основными странами и организациями, с которыми Санду и PAS сотрудничают до сих пор. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

Сказано в эфире Михэеш: какие отношения с Россией выстроит новая власть Молдовы

"С другой стороны, Майя Санду уже показала, что она очень осторожна в отношениях с Российской Федерацией, которые весьма сложны. Надо понимать, что у Молдовы есть приднестровский конфликт, газовый долг, который перевалил за 7 миллиардов. Эти вопросы накопились, и три десятилетия их никто не может решить", – отметил эксперт.

В плоскости молдавско-российских экономических отношений также находятся проблемы молдавских трудовых мигрантов.

"Я уверен, что Майя Санду и будущее правительство выйдут на конструктивный разговор с руководящими лицами Российской Федерации и какие-то вопросы будут решены. Не уверен, что перемены будут кардинальными, но как минимум молдавская сторона не нарушит статус-кво, потому что это не стиль Майи Санду", – убежден аналитик.

По его мнению, Санду и будущее правительство не станут принимать решения, которые не понравятся Российской Федерации и приведут к эскалации конфликта.

© Sputnik / Alexey Filippov Московский Кремль

"Это очень осторожный политик: она не говорит ничего такого, что не было бы продумано, и от нее можно ожидать рациональных действий в отношении России и всего комплекса проблем, которые существуют между Молдовой и Российской Федерацией. Скорее всего, после назначения нового правительства возможна поездка с будущим премьер-министром в Россию для открытия переговоров по существующим вопросам", – заключил собеседник.

Скромность украшает женщину, но не партию

Одним из основных политических козырей, который активно использовали представители прозападной партии PAS в предвыборной кампании, была тема борьбы с коррупцией.

На словах звучит красиво, на деле – нет никакой четко продуманной методики. Именно так сегодня можно охарактеризовать намерение партии "Действие и солидарность" бороться с коррупцией – "гидрой", которая вот уже три десятилетия подряд мучает Молдову.

Сказано в эфире Катанэ: PAS - это партия богатых людей

Но так ли искренни в своих намерениях представители праволиберальной партии, пришедшие к власти? Говорить о скромности членов PAS сложно, ведь там всегда только о деньгах и шла речь – об этом сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Виталий Катанэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Валюта

Катанэ считает, и об этом писала пресса, что PAS лишь создала видимость скромной партии, но на самом деле в ней состоят люди, которые знают, что такое dolce vita и классная богатая жизнь.

Что касается оппозиции, продолжил Катанэ, то в данном случае она будет менее эффективна, поскольку у PAS большинство, поэтому партия будет принимать решения, несмотря на противодействия.

"Другое дело, что в общественном пространстве оппозиция будет важна, и не только парламентская, но и внепарламентская. Оппозиция, которая способна выйти на улицу, если в парламенте ее не услышат, чтобы предотвратить нехорошие вещи, пусть даже со стороны PAS, которая может позволить себе все что угодно. Ей нужно дать понять, что не все возможно", – заключил собеседник.

Не надо быть самоуверенными

Скорее всего, партия PAS останется верна своему постмодернистскому стилю, поскольку эта виртуальная партия создана на базе виртуальных сетей, и, конечно же, она очень успешна, когда все идет хорошо. Люди идеологизированы и слепо верят в ее лидера, которого плохо знают, но он им кажется сильным. Это как раз о PAS. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

Сказано в эфире Чуря: что может обрушить PAS

"Такая партия очень быстро может обрушиться, если люди начнут воспринимать лидера и партию совсем по-другому, увидев, что король голый. А это характерно для виртуальных партий, где картинка и реальность всегда друг другу противоречат", – считает эксперт.

Чуря отметил: все говорят о том, что очень скоро начнется процесс обрушения партии или начала недоверия к ней.

Здесь крайне важно, чтобы PAS быстро занялась поиском решений проблем граждан и опередила начало процесса эрозии власти, с тем чтобы на следующих выборах получить приличный процент.

Аналитик уверен: в случае быстрого решения проблем людей у PAS появятся шансы на то, чтобы попасть в парламент и остаться у власти и на следующих выборах. Но есть ощущение, что процесс эрозии власти начнется быстрее, нежели партия PAS начнет решать проблемы людей.

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