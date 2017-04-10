Песах: суть и традиции праздника

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Праздник посвящен самому главному событию библейской истории — исходу евреев из Египта, который считается началом истории еврейского народа.

В Израиле праздник длится неделю, а за его пределами – восемь дней.

Дата праздника в григорианском летоисчислении каждый год высчитывается отдельно. В 2017 году праздник Песах начинается 10 апреля с заходом солнца, отмечает Sputnik Грузия.

© AFP/ MENAHEM KAHANA Ультраортодоксальные евреи в Иерусалиме готовятся к празднику Песах

Песах

Песах является более древней, чем христианская и имеет совершенно другое значение. Евреи отмечали этот день задолго до рождения Христа — с XIII века до нашей эры, когда Моисей вывел иудейский народ из Египта.

Эта история началась с времен библейского патриарха Иакова, который вместе с семьей переселился в Египет. Сначала они жили богато, но шли годы, поколения сменялись, египетские фараоны начали угнетать и притеснять чужестранцев. Постепенно из гостей евреи превратились в рабов египтян.

Господь, желая спасти иудеев, послал Моисея и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. Несмотря на кары Божьи, фараон не соглашался освободить рабов. За это Бог наказал фараона и весь Египет 10-ю страшными карами, в том числе гибелью скота и урожая, "тьмой египетской", ужасными болезнями.

Самой страшной стала 10-я казнь — в одну ночь были умерщвлены все первенцы египетского народа. Чтобы защитить свой народ, Господь велел Моисею, чтобы каждая еврейская семья вечером перед казнью зарезала ягненка, а его кровью пометила входную дверь — тогда мор пройдет стороной.

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И в ночь на 14 Нисана (один из месяцев в еврейском календаре — ред.) Всевышний прошел мимо домов с пометками. "Песах" в переводе с иврита означает "пройти мимо". После этого Моисей смог увести евреев с египетской земли.

С тех пор Песах празднуют как день избавления — Исхода из египетского рабства и спасения от смерти всех еврейских первенцев.

Суть праздника

Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.

Празднование Песаха в библейские времена сопровождалось паломничеством в иерусалимский Храм, жертвоприношениями и пиршеством с вкушением пасхального агнца.

Историки полагают, что в Песахе слились воедино два древних праздника скотоводов и земледельцев. А в библейский период он стал ассоциироваться еще и с освобождением из египетского рабства.

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Поэтому праздник имеет несколько названий — первое "Песах", когда отмечается спасение еврейских детей от смерти.

Второе название – Хаг а Мацот (праздник мацы). Он напоминает о том, что во время угнетения евреев в Египте, они питались в основном обычным пресным хлебом, мацой, так как на остальное не было денег и времени для приготовления.

Третье наименование – Хаг а Авив (праздник весны), которое означает, что еврейская Пасха это также и праздник возрождения природы.

Четвертое название — Хаг а Херут (праздник свободы) — означает исход иудеев из Египта.

В иудейском молитвеннике (сиддуре) Песах называется "временем нашей свободы". Тора именует его "праздником опресноков", так как главная особенность Песаха — вкушение пресного хлеба (мацы) и строжайший запрет не только употреблять, но и иметь в своем доме квасное (хамец), той еды, которой евреи не успели запастись, когда покидали Египет. Также избегают тех продуктов, которые могут забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены.

Законы, связанные с Песахом, сформулированы в талмудическом трактате "Псахим".

Традиции

Перед праздниками, согласно традициям, в доме устраивают генеральную уборку. Жилища убирают не только от грязи, но и от не кошерной на Песах еды, называемой хамец. Так называют все квасные продукты, прошедшие процесс брожения — от напитков до хлебобулочных изделий.

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Для уничтожения всего хамеца и даже его следов в доме очищают каждый угол в детских спальнях, куда ребенок мог принести хлеб, моют всю посуду горячей водой и так далее.

Вечером перед Песахом по традиции глава дома будет обходить все помещения со свечой, пером и ложкой в руках в символическом поиске хамца. И все, что им будет обнаружено, должно быть уничтожено на следующее утро в присутствии всей семьи.

Маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми евреи питались в Египте и во время Исхода, — это единственный хлеб, разрешенный в Песах. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы.

Весь процесс выпечки с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут, так как маца является напоминанием о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из еще не успевшего взойти теста.

Седер

Особое значение имеет праздничный ужин – седер (порядок), которая устраивается в первый вечер праздника, а в странах диаспоры — в первые два вечера. За торжественным ужином собирается обычно вся семья, стол накрывают после захода солнца, после возвращения из синагоги.

На ужин приглашаются не только ближайшие родственники, но и бедные евреи, а также те, кто на время праздника остался один.

Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. На стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино, три больших куска мацы.

© Sputnik/ Дмитрий Донской Маца для верующих евреев

Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе (обычно по книге Агада) и вкушают особые символические блюда: мацу, во исполнение заповеди Торы; горькую зелень — марор (салат-латук, базилик и хрен) и хазерет (тертая зелень), символизирующие горечь египетского рабства.

© Sputnik/ Владимир Вяткин Рукописи Кафки являются собственностью Национальной библиотеки Израиля

Во время еды зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые евреями в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время Исхода.

За праздничной трапезой вкушают также смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина – харосет, цвет которой напоминает глину, из которой евреи делали кирпичи, находясь в египетском рабстве.

Вся еда раскладывается на кеаре — особом блюде, использующемся только для трапезы седера. На кеар также кладутся три символических блюда, которые не едят: зроа — прожаренный кусок баранины с косточкой, в память о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме, бейца — крутое яйцо, как память о храмовых богослужениях, и карпас — кусок любого весеннего овоща (евреи, живущие в Европе, заменяют его вареным картофелем).

Приготовленные продукты раскладывают на блюде определенным образом. Перед ведущим седера кладут три целых мацы, покрытых салфеткой. Перед каждым участником трапезы кладут Агаду — книгу, содержащую сказание об Исходе из Египта и все необходимые для седера молитвы и благословения.

В качестве основных блюд на пасхальную трапезу подают куриный суп с клецками из мацы, гефилте фиш (фаршированная рыба) и запеченное мясо.

Во время седера каждый еврей должен пройти пять обязательных этапов (мицвот): съесть мацу, выпить четыре чаши вина, съесть марор (обычно между двумя кусочками мацы), прочесть Агаду, петь (или прочесть) хвалебные псалмы.

Четыре бокала красного вина символизируют четыре обещания, данные Всевышним народу Израиля: "И выведу вас из-под ига египтян…"; "И избавлю вас…"; "И спасу вас…"; "И приму вас…"

По традиции, принято наполнять пятый, особый, бокал и оставлять его для пророка Элияха (Илии), который вернется в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении "дня Господня, великого и страшного". Этот бокал не выпивают, а оставляют на праздничном столе. Пророк Элиях считается провозвестником Машиаха (мессии), с приходом которого все евреи возвратятся в Эрец-Исраэль (землю Израиля).

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Существует обычай прятать во время седера кусочек мацы (афикоман), чтобы увлечь детей его поисками. Найденный афикоман съедается в конце трапезы. Трапезу заканчивают словами приветствия: "В будущем году — в Иерусалиме!".

Первый и последний дни праздников считаются нерабочими для евреев. Остальная неделя называется "праздничными буднями". В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение.

В следующие пять дней в Иерусалиме у Стены Плача проводится церемония благословения священников, в которой принимают участие только потомки священнического рода левитов.

Последний, седьмой день Песаха, символизирует переход евреев через Красное море. Когда Моисей и евреи, преследуемые египетской армией, дошли до берега моря, им некуда было деваться, так как кораблей у них не было. Тогда Моисей попросил Всевышнего о спасении, и перед иудейским народом разошлись морские воды, и появился сухой путь по дну.

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Этот день отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод".

Восьмой день Песаха отмечается только в регионах диаспоры, где праздничными являются первые два дня и заключительные два дня.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

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