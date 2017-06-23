Берегите здоровье: топ-10 опасных летних заболеваний

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. О летних болезнях нужно знать, чтобы обезопасить себя и своих близких, говорят медики.

© Photo: архив Валерии Бобочел Страшная болезнь в Молдове: врачи дают надежду, а государство отбирает

По словам заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галины Кирьяковой, утверждение о том, что летом простуду подхватить легче, чем зимой, — спорно.

"Однако можно очень быстро заработать пневмонию или ангину. Чтобы этого не произошло, не нужно пить ледяную воду, находиться, вспотев, на сквозняке и в принципе допускать резкого перепада температуры", — сказала Кирьякова.

Журналисты Sputnik Молдова выявили 10 самых распространенных заболеваний летом.

1.ОКИ

Эта смешная аббревиатура расшифровывается как "Острые кишечные инфекции". То есть совсем не смешно. Проще говоря, речь идет об пищевых отравлениях.

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Летом изобилие кишечных инфекций. Из-за высокой температуры воздуха продукты портятся намного быстрее, а это отличная среда для размножения и обитания патогенных микроорганизмов.

Соблюдение правил гигиены — единственный способ избежать заражения. Тщательно нужно мыть перед едой все фрукты и овощи. Мясо подвергать длительной термической обработке обязательно! Купаться нужно в проверенных водоемах, иначе сохраняется высокий риск подхватить кишечную палочку.

2. ЗППП

А это вообще не смешная аббревиатура. А заразиться можно из-за удовольствия.

ЗППП — это заболевания, передающиеся половым путем. Вот такая награда ожидает людей, которые ведут беспорядочный образ жизни и часто меняют партнеров. Лето как раз чаще всего и становится порой новых знакомств, курортных романов, ведь отпуск, море, солнце, пляж, алкоголь — все это подталкивает людей к желанию получить новые ощущения. Забыв в порыве страсти о контрацепции и гигиене — в ответ можно получить различные заболевания, которые и передаются именно половым путем.

3. Ангина

Да-да, именно летом подхватить эту хворь проще простого. "Не ешь мороженое, не пей холодного, а то простудишься!" — кто не помнит подобных наставлений из детства?

А еще бывает так: нагрелись на солнце, основательно пропотели, выпили холодненького питья и… поперхнулся! И долго еще в горле будет першить, болеть и надрываться кашлем.

Главная рекомендация врачей на лето — постарайтесь меньше пользоваться кондиционером, не злоупотребляйте им в машинах, а в помещениях, где проводите много времени, выбирайте места подальше от холодных воздушных потоков. Если все-таки заболели ангиной — не лечите ее самостоятельно. Вызывайте врача, а до его прихода полоскайте горло с фурацилином, хлорофиллиптом, настоем ромашки. Также помогут средства для смазывания горла — раствор люголя с глицерином, прополиса с медом, масляный раствор хлорофиллипта.

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4. Наружный отит

Наружный отит — типичный для лета вид инфекции среднего уха. Отит возникает после долгого нахождения в холодной воде. Пик заболеваемости приходится на начало купального сезона. Для предотвращения ушной инфекции нужно тщательно протирать уши ватной палочкой после любого контакта с водой. Также важно закрывать ушной канал ватой при применении лака или краски для волос. После плавания нанести в каждое ухо по 2 капли смеси 50 % спирта и 50%-ного уксуса, чтобы помочь высушить ушную раковину и предотвратить инфекцию.

6. Перегрев и солнечный удар

Врачи предупреждают об опасности получить тепловой удар очень часто, но несмотря ни на что, случаев перегрева от этого меньше не становится. Симптомы этих недугов следующие: тошнота, рвота, головокружение, слабость во всем теле, повышенная температура, потеря сознания. Все дело в том, что мы настолько увлекаемся принятием солнечных ванн, что даже не замечаем, насколько высока температура воздуха. Конечно, у каждого свой предел восприятия температуры, но все же не рекомендуется находиться на солнце с 11 часов дня и хотя бы до 15.

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7. Заболевание почек

Один из самых интенсивно "работающих" летом органов — это почки. Все дело в круговороте влаги в организме. Наша периферическая нервная система устроена индивидуально: у одних влага испаряется с поверхности кожи с рекордной скоростью, другие потеют меньше, но в целом все люди теряют летом несравнимо больше жидкости, чем в остальные времена года.

Отчасти в гиперволемии населения виновны некоторые "советчики", которые настоятельно рекомендуют летом пить больше жидкости. На самом деле направленность должна быть другая — на сохранение обычного количества воды в организме. Ее нельзя потерять, чтобы не пришлось больше пить и тем самым нагружать органы.

8. Инфаркт, инсульт

Очень часто он случается прямо при работе на грядке или при другой физической активности в жару. Поработать в саду или на огороде для кого-то — огромное удовольствие. Но надо сказать честно: гипертоникам это категорически противопоказано. Характер движений и позы, принимаемые на грядках, усиливают течение болезни, приводят к его обострению, а это прямая дорога к инфаркту или инсульту. Поэтому в жаркую погоду ограничьте физическую активность.

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Носите головной убор. Сократите потребление жирной пищи, не допускайте обезвоживания организма, пейте достаточное количество жидкости. Осторожнее с водными процедурами — холодная вода опасна для тех, кто склонен к спазму сосудов. И конечно же, регулярно принимайте препараты, назначенные врачом.

9. Пневмония

Воспаление легких (пневмония) — инфекционное заболевание, возникающее либо как самостоятельная болезнь, либо как осложнение других заболеваний. Возбудителями являются различные бактерии (пневмококки, стрептококки, стафилококки) и вирусы. Развитию заболевания способствуют сильное переохлаждение, значительные физические и нервно-психические перегрузки, интоксикации и другие факторы, понижающие сопротивляемость организма. Чаще всего оно возникает в холодное время года, но даже летом в жаркую погоду существует опасность получить эту болезнь. Это может быть из-за наличия сквозняков или же длительного нахождения в помещении с работающим кондиционером. В этом случае микробом, вызывающим возникновение пневмонии, является легионелла. Поэтому летом следует избегать кондиционеров и резких перепадов температуры.

10. Бронхит и бронхиальная астма

Эти болезни возникают летом чаще всего по той же причине, что и пневмония, то есть из-за запредельной нагрузки на организм, перепадов температуры и т.д. В этом случае любая патогенная бактерия запросто спровоцирует заболевания бронхов.

Подготовлено на основе открытых источников.

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