Как быстро вызвать такси в Кишиневе

Что делать, если трудно вызвать такси в Кишиневе? Sputnik Молдова предлагает своим читателям полный список номеров телефонов служб такси Кишинева. Причем, даже набирать номера не нужно — просто нажимайте на цифры>>>

© cont.ws Полный список служб такси Кишинева