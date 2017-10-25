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Работа мозга

Мигрень: симптомы, причины, лечение

© Fotolia/ Andrea Danti
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По статистике ВОЗ, около 30% людей в возрасте от 18-65 лет страдают от мигрени

К сожалению, головная боль не щадит никого: она поражает людей вне зависимости от расы, возраста, места жительства и уровня доходов. Она может быть болью напряжения, кластерной и, что хуже всего, хронической болью или мигренью. В любом случае, это состояние организма, когда функционирование становится мучительным. О том, что это такое, где берет свое начало, симптомах и методах борьбы – в справке Sputnik Беларусь.

Что такое мигрень

Мигрень относится к неврологическим заболеваниям, которое проявляется приступами от 1-2 раз в год до нескольких раз в месяц. Этим заболеванием чаще всего страдают женщины, объясняется это гормональными факторами.

Причины мигрени

Причина мигрени проста: в глубоких отделах мозга активизируется механизм, который в результате приводит к высвобождению воспалительных веществ вокруг кровеносных сосудов и нервов головы. Как итог этот процесс приводит к боли в голове.

Своеобразным толчком к активации механизма являются несколько жизненных факторов.

Симптомы мигрени

Симптомы, характерные для мигрени, наступают непосредственно во время приступа. Между приступами большинство людей с этим видом головной боли чувствуют себя хорошо.

Что делать во время мигрени

Не так давно СМИ сообщили о том, что учеными была разработана уникальная вакцина, которая способна избавить человечество от ужасающей головной боли. По идее новое лекарство должно сокращать интенсивность и продолжительность мигреней на 80%.

Тем не менее, на данном этапе, к сожалению, вылечить полностью мигрень невозможно. Однако исследования показывают, с возрастом приступы становятся реже. Кроме того, существует ряд методов, которые помогают если не избавиться, то хотя бы на время купировать или облегчить боль.

Безусловно, чтобы избавиться от боли во время мигрени, необходимо принимать тщательно подобранные анальгетики, в правильной дозировке. Безрецептурное лекарство поможет подобрать фармацевт.

Кроме традиционных лекарственных средств, используемых для снятия приступа мигрени, существует несколько простых пунктов.

Например, неврологи советуют в выходные дни стараться как минимум полчаса проводить на свежем воздухе. Это может быть прогулка в парке, лесу или на набережной. Необходимость в воскресных променадах возникает из-за того, что в будний день человек так или иначе проводит на улице, а выходные, к сожалению, старается провести дома, а это может спровоцировать приступ мигрени. Также очень важно, чтобы рацион питания в выходные и будние дни не отличался кардинально. Например, не должно быть такого, что в будние дни вы питаетесь "как придется": то два, то один раз в день, а в выходные устраиваете себе самый настоящий "праздник живота". Старайтесь меньше употреблять продуктов, которые содержать тирамин. Это вещество есть, например, в некоторых орехах, бобовых и в перезревших фруктах. Также, чтобы избежать приступа, необходимо избавить от вредных привычек, курения и чрезмерного употребления алкоголя. Если в выходной день как следует "погулять", то очередной приступ мигрени не заставит себя долго ждать. Обязательно отрегулируйте свой сон. Количество часов сна должно быть примерно одинаковым в выходные и будние дни. То есть не стоит "валяться" в выходной день 10-12 часов, когда ваш будничный сон составляет шесть часов.

Выполняя эти простые правила, можно сократить количество приступов мигрени.

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Теги:
мигрень, симптомы, лечение
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