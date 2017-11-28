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Рождественский пост 2017-2018: календарь питания по дням

© Sputnik/ Максим Богодвид
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Начался Рождественский, или Филиппов пост - 28 ноября, за сорок дней перед Рождеством Христовым. В 2017 году этот день выпал на вторник, с этого дня и положено вести отсчёт посту, а вовсе не с понедельника, как иногда думают люди, не очень знакомые с церковным календарем.

Как питаться в постные дни, что нельзя есть, а что можно и когда именно — этот вопрос занимает очень многих. Простые правила питания по дням во время Рождественского поста 2017-2018 помогут вам составить календарь на каждый день.

Когда можно есть рыбу в Рождественский пост?

Рыба —один из самых важных продуктов, позволяющих построить сбалансированное питание во время поста. Важно знать, что в отношении, как это говорят в церковной традиции, "вкушения" рыбы действуют разные уставы, правила разной степени строгости и воздержания. Если следовать самому щадящему уставу, то рыбу можно есть во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

Рыба во время Рождественского поста разрешается также на великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг.

Со 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

Что запрещено во время Рождественского поста

Общие правила питания во время поста выглядят следующим образом. Конечно же, во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. В понедельник, среду и пятницу запрещаются вино и растительное масло (в церковной традиции его называют "елей"). Позволяется сухоядение.

28 ноября 2017 — 19 декабря 2017 (до дня Святителя Николая Чудотворца),

Понедельник — горячая пища без растительного масла;

Вторник, четверг, суббота, воскресенье — горячая еда с растительным маслом, рыба;

среда, пятница — сухоядение.

4 декабря: в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — можно красное вино.

20 декабря 2017 — 1 января 2018

Понедельник — горячая пища без растительного масла;

вторник, четверг — горячая еда с растительным маслом;

среда, пятница — сухоядение;

суббота, воскресенье — горячая еда с растительным маслом, рыба.

2 января 2018 — 6 января 2018

Понедельник, среда, пятница — сухоядение;

вторник, четверг — горячая пища без растительного масла;

суббота, воскресенье — горячая пища с растительным маслом.

6 января 2018 — Рождественский Сочельник.

В Сочельник, 6 января, действуют самые строгие правила поста. Есть нельзя до окончания вечерни. Красивая традиция говорит — "до первой звезды". Поэтому, если нет возможности ожидать окончания вечерни, то проведите Рождественский Сочельник вместе с семьей и детьми — и угостите сладким сочивом, когда взойдет на небе первая звезда. 

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
еда, вера, религия, церковь, храм, рождественский пост, Республика Молдова, молдова
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