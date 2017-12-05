Михай Первый Румынский - король, политик, авиатор

Король Румынии Михай Первый родился 25 октября 1921 года в Синае, Королевство Румыния. Происходит из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.

Единственный ребёнок кронпринца Кароля (будущего короля Кароля II) и принцессы Елены Греческой, внук Фердинанда I. Правнук великой княжны и королевы Греции Ольги Константиновны из российской династии Романовых, правнук великой княжны Марии Александровны.

В первых раз стал королем после того, как его отец в 1925 году отправился за границу со своей любовницей Еленой Лупеску и отрекся от престолонаследия из-за скандала, разгоревшегося по причине адюльтера. Таким образом, четырехлетний Михай стал наследником своего деда и, когда тот умер в июле 1927 года, в возрасте неполных шести лет вступил на престол. До 1930 года царствовал под опекой регентов. В том же году кронпринц Кароль вернулся в страну по приглашению политиков, недовольных регентством. Кароль сместил сына и стал царствовать как Кароль II, а Михай стал его наследником с титулом "великий воевода Алба-Юлии".

архив Владислава Думанова Король Румынии Михай Первый

В 1940 году из-за территориальных потерь Румынии (Бессарабия и Ардял) маршал Ион Антонеску произвел госпереворот, в результате которого Кароль был смещен, а трон снова занял Михай. Дальнейшее правление короля осуществлялось под контролем Антонеску.

В период второй румынской оккупации Молдовы Михай вместе с королевой-матерью посещал Кишинев. Вместе они в то время побывали и в Одессе.

© REUTERS/ Bogdan Cristel / File Photo Король Румынии Михай Первый

Когда в августе 1944 года советские войска приблизились к границе Румынии и разгромили немецкие силы в Ясско-Кишинёвской операции, Михай, объединившись с антифашистской оппозицией, приказал арестовать Антонеску и пронемецких генералов. Румыния объявила войну Германии.

Михая Первого прозвал королем-комсомольцем. Версий и причине этого прозвища — две. Первая — в марте 1945 года в Румынии оказалось у власти правительство, поддержанное Москвой, и два с лишним года Румыния оставалась чем-то вроде "социалистической монархии". Вторая — шестого июля 1945 года Михай был награждён советским Орденом Победы за вывод Румынии из лагеря союзников Германии, что заметно ускорило разгром гитлеровской коалиции. Награждение состоялось 19 июля в Бухаресте — в большом тронном зале Королевского дворца. Награду вручил Маршал Советского Союза Фёдор Иванович Толбухин. Михай получил эту награду третьим из иностранцев.

В декабре 1947 года коммунистическое правительство Румынии упразднило монархию, и Михай был вынужден эмигрировать.

Поселившись в Швейцарии, Михай в 1948 году женился на принцессе Анне Бурбон-Пармской (1923-2016), которая у монархистов считается королевой Румынии. От этого брака родилось пять дочерей — Маргарита (1949), Елена (1950), Ирина (1953), София (1957) и Мария (1964).

В 1997 году Михай единолично изменил законодательство румынского королевского дома, допустив женщин к престолонаследию (в семье Гогенцоллернов традиционно был принят древний, родившийся еще во времена Франкского королевства, салический закон, который позволяет переход престола только к представителям мужского пола) и провозгласил старшую дочь Маргариту кронпринцессой Румынии.

© REUTERS/ Bogdan Cristel / File Photo Король Румынии Михай Первый

Имел швейцарское гражданство как принц Михаил фон Гогенцоллерн-Зигмаринген. Увлекался авиацией, пилотировал коммерческие самолёты, а затем работал в авиационной компании. Покровительствовал ретро-авто-движению Румынии.

Впервые после своей эмиграции Михай посетил Румынию приехал туда в 1992 году. В 1997 году Михаю вернули румынское гражданство, и он смог вновь приехать в Румынию, которую он с тех пор посещал регулярно, продолжая жить в Швейцарии. Права на королевские поместья и замки он уступил правительству за 30 миллионов евро.

В 2005 году, во время торжеств по случаю 60-летия Победы, король Михай посетил Москву, где президент России Владимир Путин вручил ему юбилейную медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В 2010 году король Михай посетил парад победы в Москве, являвшись единственным жившим на тот момент верховным главнокомандующим вооружёнными силами государства во Второй мировой войне.

© REUTERS/ Radu Sigheti / File Photo Король Румынии Михай Первый

В 2011 году король Михай объявил о разрыве династических связей с немецким княжеским родом Гогенцоллернов-Зигмаринген, отказался от титула принца этого княжеского дома и объявил о суверенитете румынской королевской ветви, приняв для себя и своей семьи в качестве династической фамилии именование "Румынские".

Имя Михая I, в числе других, высечено на Мемориальной доске в честь кавалеров ордена "Победа", установленной в Большом Кремлёвском дворце.

В марте 2016 года Михай I объявил о передаче всех полномочий старшей дочери Маргарите после того, как у него была диагностирована хроническая лейкемия.

Михай Румынский скончался в Швейцарии пятого декабря 2017 года на 97-м году жизни.