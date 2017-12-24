Какой сегодня день: что происходило 24 декабря

Предлагаем обзор некоторых событий, которые произошли в этот день - 24 декабря

Кто и что празднует 24 декабря

У католиков и протестантов, а также у тех православных, кто ведет церковную жизнь по новоюлианскому календарю, наступил Рождественский сочельник. Он считается днём усиленного приготовления к празднику Рождества Христова.

Вечером в семьях принято собираться на торжественную трапезу с постными блюдами, перед началом которой читают отрывок из Евангелия о рождении Иисуса Христа. В восточноевропейских странах существует обычай преломлять на этой трапезе облатки (рождественские хлебцы). После окончания семейной трапезы верующие направляются в храм на вечернее богослужение праздника Рождества Христова. До празднования светского праздника "Новый год" остается 7 дней.

24 декабря является Днём воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году. Покорение Измаила имело большое политическое значение. Оно повлияло на дальнейший ход войны и на заключение в 1792 году Ясского мира между Россией и Турцией, который установил русско-турецкую границу по реке Днестр.

Жители Приднестровья отмечают сегодня День местной Конституции.

Что произошло 24 декабря

В 1865 году бывшими солдатами-южанами после поражения Конфедерации в гражданской войне в США была основана зловещая организация под кодовым названием "Ку-клукс-клан", активно выступавшей и выступающей по сей день против расового равенства.

В 1942 году советская власть официально реабилитировала букву "Ё": вышел приказ Наркомпроса РСФСР об её обязательном употреблении.

В 1951 году находившаяся под англо-французской оккупацией Ливия была провозглашена независимым королевством во главе с королём Идрисом I.

1806 — Османская империя объявляет войну Российской империи.

1991 — Парламент Молдовы принял Закон о социальной защите инвалидов.

Родились

1860 — Константин Казимир, молдавский естествоиспытатель и педагог, основатель сельскохозяйственной школы в Гринэуць.

1915 — Евгений Руссев, молдавский историк и филолог.

1933 — Анатолий Камерзан, звукооператор.

1934 — Георге Водэ, поэт, сценарист и режиссер.

1990 — Ионел Истрати, исполнитель эстрадной музыки.

1167 — в Оксфорде на свет Божий появился английский король Иоанн Безземельный, тот самый неудачливый принц Джон, восстание против которого поднял легендарный разбойник Робин Гуд.

В 1946 году в Казани родился талантливый русский актёр, режиссёр и поэт Леонид Филатов, автор знаменитой сатирической поэмы "Сказ про Федота-стрельца".

Кто умер 24 декабря

В 1889 году во Франции умер знаменитый русский врач-терапевт и общественный деятель Сергей Петрович Боткин, в честь которого названы больницы в Москве, Санкт-Петербурге и Орле.

В 1982 году в Париже скончался известный французский поэт и основоположник сюрреализма Луи Арагон.

1950 — Лев Берг, географ и биолог, президент Географического общества СССР между 1940 и 1950 гг., родился в Бендерах (р. 1876)

2010 — Семен Шойхет, молдавский архитектор

2016 — Михаил Курагэу, актер театра и кино.