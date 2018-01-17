Какой сегодня день – первая молдавская конституция и Джеймс Кук

Сегодня 17-й день года по григорианскому календарю – какие интересные события происходили ранее 17 января в Молдове и за рубежом

События:

17 января 1834 года Османская империя признала "Органический регламент" — первую конституцию Молдавского и Валашского княжеств, разработанную главой местной русской администрации генералом Павлом Киселевым. Органический регламент вступил в силу в 1831-1832 годах.

В этот же день, но уже в 1859 году состоялось выборное собрание Молдовы, которое единогласно избирало господарём страны полковника Александра Иоана Кузу.

17 января 395 года Римская империя распалась на две части — Западную и Восточную.

17 января 1773 года исследователь-мореплаватель Джеймс Кук первым в мире пересек Южный полярный круг. Историки отмечают, что путешественник погиб в потасовке, которую устроили аборигены и моряки. По одной из версий, Кук был пронзен копьем, по другой — он умер от удара камня, который угодил ему в голову.

Благодаря шуточной песне Владимира Высоцкого, многие полагают, что туземцы съели Кука, перепутав его с корабельным коком.

Родились:

1841 год — Аристарх Мавродиади, молдавский публицист.

1871 год — Николае Йорга, румынский историк, литературный критик, драматург, мемуарист, писатель и политик.

© Sputnik/ Игорь Михалев Поэта Овидия "вернули" домой через 2000 лет из румынской Констанцы

1940 год — Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова (1990-1996).

Также в этот день отмечается Всемирный день детских изобретений или День детей-изобретателей. Для этой даты был выбран день рождения выдающегося американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (1706-1790). А все потому, что свое первое изобретение, пару ласт для плавания, которые надевались на руки, Франклин изобрел еще 12 лет.