Какой сегодня день: дебют Александри и прорыв блокады Ленинграда

18 января для православных — Крещенский сочельник. Вечером начинаются приготовления перед большим христианским праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
События:
18 января 1844 года в Яcсах прошла премьера пьесы классика молдавской литературы Василе Александри "Йоргу из Садагуры". Это была первая оригинальная драматическая работа мастера.
В 1654 году — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
В 1825 году в Москве торжественно открылся Большой театр. Нынешнее здание Большого театра — четвёртое по счёту, все три предыдущих постигла одна и та же участь — они сгорели дотла.
В 1943 была прорвана блокада Ленинграда.
В 1998 году в Кишинёве осветили Колокольню памяти — (у храма "Рождение Господа"). Строение было взорвано в 50-х годах, позже его восстановили.
В 1926 году состоялась премьера кинофильма "Броненосец "Потёмкин" Сергея Эйзенштейна. Тогда компьютерных спецэффектов, разумеется, не было. Красный революционный флаг раскрашивался на плёнке вручную. Такая вот графика.
В 1963 — основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).
Родились:
В 1940 году — Ион Чокану, молдавский литературный критик, филолог, педагог, писатель.
В 1948 году — Георге Урски, молдавский актёр, юморист. В 1965-1969 годах учился в Щукинском училище в Москве в одно время с Константином Райкиным и Яном Арлазоровым.
После окончания училища работал в кишиневском театре "Лучафэрул", с которым в течение 15 лет гастролировал по стране.
В 2008 году награждён высшей государственной наградой Молдавии — орденом Республики.
В июле 2012 года указом Президента Республики Молдова Урски был удостоен звания «Artist al Poporului», присуждаемого за исключительные заслуги в работе.
Скончались:
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Sputnik/ Александр Юрьев
В 1821 году — Александру Суцу, господарь Молдовы.
В 2009 году — Григоре Виеру, молдавский поэт, автор текстов песен, классик современной отечественной литературы.
В 2009 году — Виктор Чутак, молдавский актёр театра и кино.