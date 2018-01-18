Какой праздник 19 января, кроме Крещения

Один из важнейших христианских праздников, — Крещение Господне, — отмечается 19 января. Второе название — "Богоявление", дано в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Какие еще памятные события произошли 19 января в стране и мире, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
События:
1903 год - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".
1939 год - в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.
1944 год — Советские войска освободили Новгород.
1945 год — Советские войска взяли Лодзь и Краков.
1955 год - президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телеконференцию. Правда, пошла она в эфир в записи. Эйзенхауэр дал разрешение на трансляцию, отснятую заранее пресс-конференцию.
1963 год — состоялось сенсационное выступление "Битлз" на сцене лондонского эстрадного театра "Палладиум"
1966 год - Индира Ганди стала премьер-министром Индии.
1967 год — немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: "Все — моей жене".
1969 год - на куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама.
1991 год - в результате военной операции "Буря в пустыне" в Персидский залив излилось 816 тысяч тонн нефти.
1992 год — В Министерстве юстиции Молдовы зарегистрирована Ассоциация бывших политических заключенных в республике.
2001 год - в Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.
2002 год — Мария Бутырская завоевала титул чемпионки Европы по фигурному катанию.
Родились:
1736 год — Джеймс Уатт, изобретатель паровой машины.
1806 год — Алеку Донич, молдавский поэт, баснописец.
1809 год — Эдгар По, американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, один из самых значимых представителей американского романтизма.
1865 год- Валентин Серов, русский живописец и график.
1900 год - Михаил Исаковский, российский и советский поэт. Песни, написанные на стихи Исаковского, давно слывут народными: "Катюша", "Ой, цветет калина", "Снова замерло всё до рассвета», «Каким ты был, таким ты и остался".
1915 год — Виктор Герлак, молдавский актёр, режиссер и педагог.
1920 год —Перес де Куэльяр, 5-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Избирался на этот пост дважды. На должности генсека ООН много сделал для поддержания мира в мире. Строил добрые отношения со всеми странами мира, несмотря на их политический и социальный строй.
1933 год — Виктор Телеукэ, молдавский поэт, эссеист, переводчик, публицист.
1945 год —Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь Deep Purple.
1959 год — Николае Дохотару, заслуженный деятель искусств, Кавалер ордена "Глория Мунчий".
1959 год — Игорь Кезля, рок-музыкант, композитор, инструменталист-виртуоз, один из лидеров группы "Новая коллекция". В конце 90-х артист получил широкую известность под псевдонимом Mr.Daduda. Это был танцевальный проект, основанный на электронной музыке и сеплированного голоса сатирика М. Задорнова, пародировавшего первого президента СССР Михаила Горбачева. Впрочем, Кезля сочиняет и исполняет качественную инструментальную музыку. А такие композиции как "Вдохновение", "Звёздный час" и "Долина грёз", стали классикой современной эстрады.
1974 год — Владислав Сташевский, популярный в начале 90-х певец. Родился в Молдавской ССР (в Тирасполе).
Скончались:
1960 год — Балтэ Трифон, молдавский народный сказитель и певец.
1968 год — Владимир Серов, советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР.
1971 год — Николай Рубцов, советский поэт.