20:18 18 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Поиск
Крещение, архивное фото

Какой праздник 19 января, кроме Крещения

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Справки
Получить короткую ссылку
201 0 0

Этот день является 19-м в григорианском календаре, до конца года остаётся 346 дней, а какие события и памятные даты отмечаются 19 января, читаем в публикации Sputnik Молдова

Один из важнейших христианских праздников, — Крещение Господне, — отмечается 19 января. Второе название — "Богоявление", дано в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Какие еще памятные события произошли 19 января в стране и мире, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События:

1903 год - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".

1939 год - в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.

1944 год — Советские войска освободили Новгород.

1945 год — Советские войска взяли Лодзь и Краков.

1955 год - президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телеконференцию. Правда, пошла она в эфир в записи. Эйзенхауэр дал разрешение на трансляцию, отснятую заранее пресс-конференцию. 

1963 год — состоялось сенсационное выступление "Битлз" на сцене лондонского эстрадного театра "Палладиум"

1966 год - Индира Ганди стала премьер-министром Индии.

1967 год — немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: "Все — моей жене".

1969 год - на куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама.

1991 год - в результате военной операции "Буря в пустыне" в Персидский залив излилось 816 тысяч тонн нефти.

1992 год  — В Министерстве юстиции Молдовы зарегистрирована Ассоциация бывших политических заключенных в республике.

2001 год - в Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

2002 год — Мария Бутырская завоевала титул чемпионки Европы по фигурному катанию.

Фигуристка Мария Бутырская
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Фигуристка Мария Бутырская

Родились:

1736 год — Джеймс Уатт, изобретатель паровой машины.

1806 год — Алеку Донич, молдавский поэт, баснописец.

1809 год — Эдгар По, американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, один из самых значимых представителей американского романтизма.

1865 год- Валентин Серов, русский живописец и график. 

1900 год - Михаил Исаковский, российский и советский поэт. Песни, написанные на стихи Исаковского, давно слывут народными: "Катюша", "Ой, цветет калина", "Снова замерло всё до рассвета», «Каким ты был, таким ты и остался".

1915 год  — Виктор Герлак, молдавский актёр, режиссер и педагог.

1920 год —Перес де Куэльяр, 5-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Избирался на этот пост дважды. На должности генсека ООН много сделал для поддержания мира в мире. Строил добрые отношения со всеми странами мира, несмотря на их политический и социальный строй.

1933 год — Виктор Телеукэ, молдавский поэт, эссеист, переводчик, публицист.

1945 год —Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь Deep Purple.

1959 год — Николае Дохотару, заслуженный деятель искусств, Кавалер ордена "Глория Мунчий".

1959 год — Игорь Кезля, рок-музыкант, композитор, инструменталист-виртуоз, один из лидеров группы "Новая коллекция". В конце 90-х артист получил широкую известность под псевдонимом Mr.Daduda. Это был танцевальный проект, основанный на электронной музыке и сеплированного голоса сатирика М. Задорнова, пародировавшего первого президента СССР Михаила Горбачева. Впрочем, Кезля сочиняет и исполняет качественную инструментальную музыку. А такие композиции как "Вдохновение", "Звёздный час" и "Долина грёз", стали классикой современной эстрады.

 1974 год — Владислав Сташевский, популярный в начале 90-х певец. Родился в Молдавской ССР (в Тирасполе).

Скончались:

1960 год — Балтэ Трифон, молдавский народный сказитель и певец.

1968 год — Владимир Серов, советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР. 

1971 год — Николай Рубцов, советский поэт.

Теги:
какой сегодня день, день недели, пятница, календарь, события, дата, история, мир
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаг НАТО
    Мы вас научим!

    Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.

  • День независимости Литвы, архивное фото
    Патриот? Докажи!

    Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.

  • Мультифункциональный спортивный центр Sõle
    Сорвало крышу

    Сданный осенью 2017 года спорткомплекс в Таллинне лишился своего крытого футбольного стадиона – навес над полем обвалился из-за непогоды.

  • Российский эксперт, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник Виктор Баранец
    Против всех законов физики

    Известный военный обозреватель Виктор Баранец рассказал радио Sputnik Беларусь о новациях в области современных вооружений и последних разработках военпрома.

  • Полиция Германии
    Семейный подряд

    Выходца из Грузии и его супругу обвиняют в разбойном нападении и убийстве 59-летнего мужчины в Германии.

  • Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого в хищении денежных средств у В. Этуша
    Свободен!

    Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия освободили из-под стражи - его задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

  • Сгоревший в Ыргызском районе автобус
    Причина беды

    Местные власти рассказали о причине пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли более 50 человек.

  • Запуск портала anticorruption.kg
    Жалоба без посредников

    Секретариат Совбеза Кыргызстана запустил специальный интернет-портал, где граждане напрямую смогут сообщать о случаях коррупции.

  • Неформальная встреча глав государств СНГ, архивное фото
    Разложил по полочкам

    Таджикистан детально рассказал о Концепции председательства в СНГ – в Москве прошло первое в году заседание комиссии по экономическим вопросам.

  • Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
    Жертвы огня

    В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Флаг НАТО
    Мы вас научим!

    Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.

  • День независимости Литвы, архивное фото
    Патриот? Докажи!

    Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снегопад в Кишиневе
Снежный ад в столице: метель в Кишиневе
Un microbuz a ajuns într-un șanț în raionul Criuleni
Появилось видео перевернувшегося в Молдове из-за метели микроавтобуса
Как выйти из заноса
Советы водителям: как выйти из заноса

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться