Какой праздник 19 января, кроме Крещения

Этот день является 19-м в григорианском календаре, до конца года остаётся 346 дней, а какие события и памятные даты отмечаются 19 января, читаем в публикации Sputnik Молдова

Один из важнейших христианских праздников, — Крещение Господне, — отмечается 19 января. Второе название — "Богоявление", дано в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Какие еще памятные события произошли 19 января в стране и мире, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События:

1903 год - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".

1939 год - в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.

1944 год — Советские войска освободили Новгород.

1945 год — Советские войска взяли Лодзь и Краков.

1955 год - президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телеконференцию. Правда, пошла она в эфир в записи. Эйзенхауэр дал разрешение на трансляцию, отснятую заранее пресс-конференцию.

1963 год — состоялось сенсационное выступление "Битлз" на сцене лондонского эстрадного театра "Палладиум"

1966 год - Индира Ганди стала премьер-министром Индии.

1967 год — немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: "Все — моей жене".

1969 год - на куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама.

1991 год - в результате военной операции "Буря в пустыне" в Персидский залив излилось 816 тысяч тонн нефти.

1992 год — В Министерстве юстиции Молдовы зарегистрирована Ассоциация бывших политических заключенных в республике.

2001 год - в Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

2002 год — Мария Бутырская завоевала титул чемпионки Европы по фигурному катанию.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Фигуристка Мария Бутырская

Родились:

1736 год — Джеймс Уатт, изобретатель паровой машины.

1806 год — Алеку Донич, молдавский поэт, баснописец.

1809 год — Эдгар По, американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, один из самых значимых представителей американского романтизма.

1865 год- Валентин Серов, русский живописец и график.

1900 год - Михаил Исаковский, российский и советский поэт. Песни, написанные на стихи Исаковского, давно слывут народными: "Катюша", "Ой, цветет калина", "Снова замерло всё до рассвета», «Каким ты был, таким ты и остался".

1915 год — Виктор Герлак, молдавский актёр, режиссер и педагог.

1920 год —Перес де Куэльяр, 5-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Избирался на этот пост дважды. На должности генсека ООН много сделал для поддержания мира в мире. Строил добрые отношения со всеми странами мира, несмотря на их политический и социальный строй.

1933 год — Виктор Телеукэ, молдавский поэт, эссеист, переводчик, публицист.

1945 год —Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь Deep Purple.

1959 год — Николае Дохотару, заслуженный деятель искусств, Кавалер ордена "Глория Мунчий".

1959 год — Игорь Кезля, рок-музыкант, композитор, инструменталист-виртуоз, один из лидеров группы "Новая коллекция". В конце 90-х артист получил широкую известность под псевдонимом Mr.Daduda. Это был танцевальный проект, основанный на электронной музыке и сеплированного голоса сатирика М. Задорнова, пародировавшего первого президента СССР Михаила Горбачева. Впрочем, Кезля сочиняет и исполняет качественную инструментальную музыку. А такие композиции как "Вдохновение", "Звёздный час" и "Долина грёз", стали классикой современной эстрады.

1974 год — Владислав Сташевский, популярный в начале 90-х певец. Родился в Молдавской ССР (в Тирасполе).

Скончались:

1960 год — Балтэ Трифон, молдавский народный сказитель и певец.

1968 год — Владимир Серов, советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР.

1971 год — Николай Рубцов, советский поэт.