Какие интересные события происходили 20 января

Двадцатый день января в мировой истории ознаменован многими событиями и памятными датами, в подборке собраны наиболее яркие из них по версии журналистов Sputnik Молдова

Петр Первый, Джордано Бруно, Дональд Трамп, Дэвид Линч, Федерико Феллини, Ольга Бузова — с какими еще именами и интересными событиями связано 20 января?

События:

1265 год — сформировался первый английский парламент, созванный Симоном де Монфором, графом Лестерским.

1527 год — Начало первого правления Петра IV Рареша в Молдове.

1600 — суд инквизиции признал Джордано Бруно виновным в ереси.

1714 год — Петр I издал указ, согласно которому дворянам "не постигших основ знаний, необходимых для службы, запрещается жениться".

1918 год — Газета "Правда" заявила, что Максим Горький "изменил революции".

1925 год СССР и Япония установили дипломатические отношения.

1944 год — ВВС Великобритании сбросили 2 300 тонн бомб на Берлин.

1946 год — Дэвид Линч, американский кинорежиссер, создатель мистическо-психоделической киносаги "Твин Пикс".

1949- года Глава ФБР Эдгар Гувер подарил актрисе Ширли Темпл ручку со слезоточивым газом. Та в ответ подарила ему одно из своих платьев, но размер для Гувера оказался слишком маленьким.

1980 год — президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве. Был пущен под нож тираж журнала «Америка», посвященный американской олимпийской команде, официальным языком игр вместо английского стал французский, приехало гораздо меньше участников.

1982 год — "Монстр" рока Оззи Осборн помещен в больницу после того, как откусил голову брошенной на сцену летучей мыши. Музыкант думал, что это театральный муляж.

1988 год — членами Зала славы рок-н-ролла стали Боб Дилан и группа The Beatles.

2017 год — состоялась инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го Президента США. Трамп присягнул на Библии Линкольна, на которой до него присягу приносили Авраам Линкольн и Барак Обама, а также на семейной Библии

Родились

1920 год — Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер.

1934 год — Владимир Дашкевич, композитор.

1952 год — Пол Стэнли, гитарист американской группы Kiss.

Дни рождения 20 января также празднуют Ингеборга Дапкунайте,- литовская киноактриса ("Интердевочка", "Утомленные солнцем"), Ирина Аллегрова, — известная российская поп-певица, Ольга Бузова, телеведущая, радиоведущая, модель, актриса и певица.

Православные именинники: Валентина, Ефрем, Иван, Илья, Кира, Мелания.