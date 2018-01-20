Какой праздник отмечается 21 января: история далекая и близкая

Сегодня 21-й день года в григорианском календаре, до конца года остаётся 344 дня

А вы знали, что 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий? Какие еще события, праздники случались раньше в этот день, читайте в нашей подборке фактов.

События:

1701 — Петр I издал указ о создании "Школы пушкарского приказа", в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

© RIA Novosti. Картина В.Серова "Петр I на плотине в Петербурге"

1775 — В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.

1790 — Французский доктор Гильотен предложил новое орудие казни — гильотину.

1921 — Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин в газете "Правда" впервые употребил фразу "Руководящая роль партии". К этому времени газета была главным рупором партии большевиков и ее ежедневным центральным печатным органом.

1954 — На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус". через восемь месяцев она была принята на вооружение ВМС США.

1976 — В СССР поступили в продажу первые западные газеты ("Файненшл Таймс" и "Нью-Йорк Таймс").

1966 — Джордж Харрисон женился на модели Патти Бойд. Свидетелем был Пол Маккартни. В мае 1979 года Джордж был уже почетным гостем на свадьбе своей бывшей жены и лучшего друга Эрика Клэптона.

1930 — Покинул компанию "Уолт Дисней" один из создателей образа Микки Мауса Юб Айверкс.

Праздники:

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).

Ежегодно 21 января в Польше отмечается очень добрый праздник — День бабушки.

Всемирный день религии (World Religion Day). День алкогольной независимости. День инженерных войск РФ.

1883 — Михаил Гненин, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения.

1921 — Арно Бабаджанян, — армянский композитор, автор песен ("Лучший город земли", "Не спеши").

1960 Дмитрий Харатьян, актер. Кумир молодежи на рубеже 80-90-х. Дебютировал в фильме "Розыгрыш" (1976 г).

1925 год Бенни (Алфред Готорн) Хилл, английский комический актер.

Умерли:

1870 — Александр Герцен, писатель и революционер. Начал свою революционную деятельность под влиянием великих социалистов-утопистов. Герцен был последователем эпохи Просвещения и декабристского движения. Публицистические, критические работы, романы публициста пронизаны глубокими философскими размышлениями, идеями борьбы, свободы и т.д. Среди известных сочинений Герцена — "Дилетантизм в науке", "Былое и думы", "Кто виноват?" и др.

1924 — Владимир Ильич Ленин, революционер, один из организаторов и руководителей Октябрьской социалистической революции 1917 года, основатель большевистской коммунистической партии, Советского государства.