Какой завтра вкусный праздник: что раньше происходило 22 января

22 января — 22-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остаётся 343 дней.

Согласно православному календарю 22 января празднуется Филиппов день. По обычаю, в этот день с самого раннего утра начинается домашняя работа. Мужчины занимаются тяжелым хозяйственным трудом, женщины стирают, наводят порядок в доме.

А какие еще праздники и события отмечаются 22 января.

— День рождения воздушной кукурузы (попкорна),

День войск авиации противовоздушной обороны РФ.

День дедушки в Польше.

Национальный день светлого пирожного в США.

В этот день родились:

1440 — Иван III Васильевич, великий князь Московский, при котором Русь окончательно освободилась от монголо-татарского ига.

1561 — Фрэнсис Бэкон, английский философ, историк, политический деятель поэт-романтик (ум. 1626).

1573 — Себастьян Вранкс, фламандский живописец и гравер эпохи барокко (ум. 1643).

1729 — Готхольд Эфраим Лессинг, немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик (ум. 1781).

1788 — Лорд Байрон, английский поэт-романтик (ум. 1824).

1898 — Сергей Михайлович Эйзенштейн, советский кинорежиссёр (ум. 1948).

1904 — Аркадий Петрович Гайдар (Голиков), советский детский писатель (ум. 1941).

1954 — Леонид Ярмольник, советский и российский актёр, продюсер.

Стивен Адлер, барабанщик группы Guns N' Roses.

Скончались:

1592 — Елизавета Австрийская (р. 1554), королева Франции, супруга Карла IX.

1901 — Виктория (р. 1819), королева Великобритании