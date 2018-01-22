Какой праздник 23 января: что раньше происходило в этот день

Сегодня 23-й день года в григорианском календаре, до конца года остаётся 342 дня. Какие события происходили 23 января раньше, читайте в подборке Sputnik Молдова

А вы знали, что в 1898 году впервые была поставлена пьеса Чехова "Чайка" на сцене МХАТа. До этого постановка провалилась в петербургском Александринском театре. После мхатовской версии, "Чайка" стала символом всех "Чеховских" театров… Кроме того, каждый год 23 января в мире отмечается День ручного письма. Итак, оставьте клавиатуру или смартфон, возьмите карандаш или авторучку, и напишите на листке бумаги первое слово, которое придет вам на ум…

Ну как, вам нравится ваш почерк? День ручного письма учрежден для того, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. А чем еще ознаменовано 23 января, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События

27 до н.э. — Август Цезарь провозгласил создание Римской империи.

1589 — Впервые напечатана священная еврейская книга "Тора".

1589 — Под нажимом Бориса Годунова высшее духовенство греческой церкви согласилось узаконить патриаршество на Руси. Первым Патриархом Москвы и Всея Руси стал Иов.

1881 — состоялась премьера оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин" на сцене московского Большого театра.

1465 — Штефан Великий, господарь Молдовы начал осаду крепости Килия.

Килия имела большое экономическое и политическое значение: ее завоевание привело как к подрыву позиций Венгрии в регионе Нижнего Дуная, так и к потере значительных источников доходов для всех заинтересованных сторон: Валахии, крымских татар, генуэзцев из Каффы и Османской империи. Так турки стали видеть в Молдове соперника в отношении господства в черноморском (понтийском) регионе.

1933 — К. Станиславский в письме к гардеробщикам МХАТа заявил: "Театр начинается с вешалки".

1943 — Дюк Эллингтон и его оркестр впервые сыграли в Карнеги-Холл для взыскательной публики. Так было положено начало ежегодной серии концертов "От Дюка".

1950 — Иерусалим провозглашен столицей Израиля. Иерусалим — один из древнейших городов мира — его возраст более 3500 лет. Он является центром трёх религий — иудаизма, христианства и ислама и являет соru

бой смешение памятников истории, культур и народов с огромным количеством достопримечательностей.

1983 — Ведущими деятелями музыкального бизнеса был основан фонд Зала славы рок-н-ролла.

1987 — В ленинградском рок-клубе дебютирует группа "ДДТ".

2001 — В Великобритании вступил в силу закон, разрешающий клонирование человека.

Родились:

1783 — Анри Мари Стендаль, французский писатель (настоящая фамилия Бейль). Автор произведения "Красное и черное" считается одним из основателей жанра психологического романа. Стендаль писал еще под множеством других псевдонимов, а при жизни больше прославился не как писатель-беллетрист, а как автор книг об итальянских достопримечательностях. Благодаря произведению "Записки туриста", слово "турист" входит в широкий обиход и дает название целой будущей отрасли.

1899 —Гастон Александр Огюст де Галифе французский кавалерийский генерал, известен как создатель брюк галифе.

Фасон этих штанин примечателен тем, что они сильно расширены в области бедер и значительно заужены в нижней части штанин, облегая или почти облегая голень. А еще их удобно заправлять в сапоги, так как нижняя часть сильно заужена. Согласно поверью, в одном из боев генерал был ранен в ногу, рана зажила, но искривилась форма конечности. Чтобы скрыть этот физический недостаток, генерал пришел на торжественное правительственное мероприятие в широких, но удобных штанах. Позже галифе были заимствованы армиями. А в 1980-х годах галифе вошли в женскую моду. Галифе можно наблюдать в коллекциях Gucci, Jean Paul Gaultier, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Ralph Lauren, Paul & Joe, Christian Dior, и др.

1953 — Ливиу Штирбу, молдавский композитор, музыкант, экс-участник ансамбля "Норок".

1956 — Анатол Штефэнец, молдавский композитор, скрипач, основатель этно-джазового коллектива Trigon.

1981 — Сергей Даду, молдавский футболист, нападающий. Игрок сборной Молдовы.

Четырёхкратный чемпион Молдовы, обладатель Кубка Молдовы и Кубка чемпионов Содружества. В сезоне 2002/03 года стал лучшим бомбардиром чемпионата Молдовы. Даду играл в футбольных клубах: "Шериф", "Алания"(Владикавказ), ЦСКА (Москва), Мидтьюлланн (Дания).

В 2012 году Даду впервые за долгое время вышел в составе сборной Молдовы и поразил ворота соперников из Сан-Марино точным ударом с одиннадцатиметровой отметки. Всего Даду сыграл 30 матчей за Сборную Молдовы и забил 8 голов.