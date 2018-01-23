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Какой праздник отметим 24 января: что происходило раньше в этот день

© Sputnik/ Борис Кавашкин
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (12)
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Сегодня- 24-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 341 день, узнайте, какие интересные события раньше происходили 24 января

А вы знали, что ровно 100 лет назад, 24 января 1918 года, Сфатул Цэрий провозгласил независимость Молдавской Демократической Республики. У сладкоежек сегодня тоже праздник — 24 января отмечается Международный день эскимо. Чем еще ознаменован этот зимний день, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События

1606 — Официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид.

1848 — Началась Калифорнийская "золотая лихорадка".

1931 — Основан цыганский театр "Ромэн".

1935 — В продаже появилось первое баночное пиво.

1976  —  Газета "Красная Звезда" назвала Маргарет Тэтчер "железной дамой", что англичане перевели как "железная леди", закрепив за ней это прозвище.

1984 — выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

Компьютер Apple Macintosh Classic

Родились в этот день:

1712 — Фридрих II Великий король Пруссии (1740-1786).

1732 — Пьер Бомарше французский драматург и публицист.

1848 — Василий Суриков русский исторический живописец и жанрист.

1910  — Андрей Тутышкин, кинорежиссер, актер. Родился в Кишинёве, в семье врача, профессора Петра Петровича Тутышкина. Зрителям наш земляк известен по фильмам "Волга-Волга", "Девушка с характером", "Карнавальная ночь". Тутышкин режиссёр-постановщик популярного кинофильма "Свадьба в Малиновке. По сюжету, история разворачивалась рядом с Бессарабией…

1901 — Михаил Ромм советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

1942 — Валерий Ободзинский советский эстрадный певец, тенор. Он родился в Одессе, которая на тот момент была оккупирована немецкими и румынскими войсками. Родители воевали на фронте, а его воспитанием занималась бабушка. После школы Ободзинский сменил несколько профессий, был кочегаром, мебельщиком, слесарем. В 1959 году его прямо с улицы взяли на эпизодическую роль музыканта в фильме "Черноморочка". В 70-е годы Ободзинский был довольно популярен. Его хиты "Эти глаза напротив", "Вечная весна", "Восточная песня" и другие знала, наверное, вся страна.

1953 — Юрий Башмет советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР. Он впервые в мире сделал альт солирующим музыкальным инструментом в оркестре. Музыкант любит вспомнить о рок-н-ролльной молодости (он даже играл вместе с группировкой "Ленинград" Сергея Шнуровп). Тем не менее Башмет окончил Московскую консерваторию. С 1978 года преподает там. С 1980 года проводит мастер-классы в разных странах мира. (Япония, Европа, Америка и Гонконг; преподает на летних курсах в Академии Киджи (Сиена, Италия) и в городе Тур (Франция). В 1986 году создал камерный оркестр "Солисты Москвы", в 1992-м году — новый оркестр, участниками которого становятся самые талантливые молодые музыканты России, выпускники и аспиранты Московской консерватории…

1961 — Настасья Кински немецкая и американская актриса.

Ушли из жизни

1965 — Уинстон Черчилль британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат. Британский парламент в 2002 году признал Уинстона Черчилля величайшим деятелем в британский истории.

1986 — Рон Хаббард американский писатель и философ, создатель дианетики и сайентологии.

2000 — Лев Алексеевич Перфилов, киноактер. Снялся в 120 фильмах, мастер эпизода. Широкому кругу зрителей запомнился по роли фотографа Гриши "Шесть на девять"в телефильме "Место встречи изменить нельзя".

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (12)
Теги:
эскимо, календарь, события, дата, праздник, Молдова, Кишинев, мир
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