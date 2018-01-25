Какой праздник 26 января: про происходило в этот день раньше

26 января — 26-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 339 дней, а какие события происходили раньше в этот день, смотрите в подборке Sputnik Молдова

А вы знали, что сегодня — День Австралии (Australia Day) — национальный и любимейший праздник австралийцев — знаменует начало освоения Зеленого континента европейцами 26 января? Кроме того в пятницу, мир отмечает День таможенника, а Уганда — День свободы.

AP Photo/Pavel Golovkin Ленин читает рэп и ест оливье – новый проект в Молдове

У католиков именины у всех Альберихов, Маргарит, Паула, Тимоти и Титов. По православной традиции — именины у Афанасиев, Елеазаров, Ермилов, Иринархов, Максимов, Никодимов, Никифоров, Папиринов, Пахомиев, Петров, Стратоников и Яковов.

События в Молдове и в мире:

1531 — Разрушительное землетрясение и цунами привело к гибели около 30000 человек в Лиссабоне.

1788 — основан город Сидней — первое поселение европейцев в Австралии.

1914 — поднялся в воздух первый российский четырёхмоторный цельнодеревянный биплан "Илья Муромец" — первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского на русско-балтийском вагонном заводе.

1924 — приказом начальника Московского гарнизона учреждён Пост № 1, пост Почётного караула у Мавзолея В. И. Ленина.

1934 — подписан пакт Гитлера-Пилсудского между нацистской Германией и Второй польской республикой.

Родились:

1910 — Евгений Мерега, молдавский художник-график.

1925 — Пол Ньюман, американский актёр, режиссёр, продюсер.

1942 — Анастасия Истрати, исполнительница народной музыки.

1942 — Александр Бродский, русский поэт, молдавско-израильский журналист, сценарист, эссеист, переводчик.

1944 — Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писатель.

1952 — Ион Пэкурару, молдавский музыковед, композитор.

1960 — Леонид Парфёнов, российский журналист, телеведущий.

1994 — Николета Нука, исполнительница эстрадной музыки.