Какой праздник 28 января: день без Интернета

28 января - 28-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 337 дней, какие события происходили в этот день раньше, читайте в подборке фактов, собранных корреспондентами Sputnik Молдова

В воскресенье, 28 января, во всем мире отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day), в некоторых странах этот праздник называется "Днем конфиденциальности". А учрежден он для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную. Кстати, знаете ли вы, что сегодня еще отмечается Международный день без Интернета (International Internet-Free Day)? Ничего удивительного: лучший способ обезопасить свою виртуальную жизнь — это "вернуться" в реальность.

Если вы не покормили своего домового, то сделайте это сейчас. Шутка. Но если вы действительно в них верите, то сегодня — День угощения домового — Велесичи, Кудесы.

Чем еще ознаменовано 28 января, смотрите в подборке фактов.

1724 — Указом Петра I учреждена Российская академия наук в Петербурге.

1731 — В Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре в Москве зачислен ученик Михайло Ломоносов.

1738 — Началось строительство Вестминстерского моста в Лондоне.

1796 — В составе России созданы Волынская, Киевская, Малороссийская, Новороссийская и Подольская губернии.

1897 — В России произведена генеральная перепись наcеления, согласно которой в губернии Бессарабия проживало 1 935 412 человек.

1918 — Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.

1935 — В Германии произведены первые искусственные изумруды.

1956 — Первое выступление Элвиса Пресли на телевидении.

1965 — В арабских странах запрещены фильмы с участием Софи Лорен.

1966 — В Ливерпуле закрылся The Cavern Club ("Пещера"), в котором начался путь к мировой славе "Битлз".

Родились

1887 — Артур Рубинштейн, польско-американский пианист (ум. 1982).

1897 — Валентин Петрович Катаев, русский советский писатель (ум. 1986).

1955 — Сергей Дроздов, певец, композитор, поэт, гитарист, солист ВИА "Синяя птица".

— Николя Саркози, президент Франции в 2007-2012 гг.

— 1981 — Элайджа Вуд, американский актёр. американский актёр. Наиболее известен по роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец» (2001-2003).

Умерли

1983 — Луи де Фюнес, французский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, один из величайших комиков мирового кино.

2002 — Астрид Линдгрен, шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей, в том числе "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше" и тетралогии про Пеппи Длинныйчулок. На русском языке её книги стали известны и очень популярны благодаря переводу Лилианны Лунгиной.

2016 — Сигни Толи Андерсон, американская певица, первая солистка группы "Jefferson Airplane".

2017 — Александр Тиханович, эстрадный певец, народный артист Беларуси.