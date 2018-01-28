Какой праздник 29 января: от чипсов до классики молдавского кино

29 января — 29-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 336 дней, а какие события происходили раньше 29 января, смотрите в подборке фактов

А вы знали, что 29 января отмечается День воздушно-пузырчатой упаковки? Да-да, это те "пупырышки", которые многие любят "лопать". Но есть в календаре и серьезная дата: День работников прокуратуры Молдовы. Чем еще ознаменовано 29 января, смотрите в подборке фактов.

В США сегодня — Национальный день кукурузных чипсов (на фото вверху: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, оказывается, тоже любит чипсы)

События

1710 — в Российской империи выходит указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита. Русская Православная Церковь продолжает пользоваться старославянским алфавитом.

1833 — в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта.

1886 — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине).

1919 — конгрессом США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков.

1927 — в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

1932 — на горьковском заводе "родилась" полуторка — первый грузовой автомобиль "ГАЗ-АА".

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1991 — Был создан Национальный олимпийский комитет Республики Молдова

Родились

1860 — Антон Павлович Чехов, русский писатель-новеллист, драматург, врач.

1866 — Ромен Роллан, французский писатель, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе1915 года.

1927 — Михаил Калик, кинорежиссер, сценарист. Свою творческую деятельность начал на киностудии Молдова-филм. Самые известные его работы в этот период: "Атаман кодр"в 1958 совместно с Б. Рыцаревым и О. Улицкой; "Колыбельная", 1960; "Человек идет за солнцем", 1961 — сценарий в соавторстве с В. Гаджиу; и "Любить", 1968. Все фильмы мастера стали классикой молдавского кинематографа.

Умерли

1891 — Софья Ковалевская, русский математик, первая женщина — член-корреспондент Петербургской АН (1889).

1969 — Аллен Даллес, американский государственный деятель, один из основателей и директор ЦРУ.

1992 — Вилли Диксон, блюзовый музыкант, оказавший огромное влияние на развитие рок-н-ролла.

1994 — Евгений Леонов, советский и российский актёр театра и кино.