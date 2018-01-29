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Бюст Махатма Ганди

Какой праздник 30 января: что раньше происходило в этот день

© AFP 2018/ MUJAHID SAFODIEN
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (19)
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30 января — 30-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 335 дней, какие события происходили в 30 января раньше, смотрите в подборке Sputnik Молдова

Если вы как-то связаны с Азербайджаном, то смело можете подготовить и произнести тост в честь доблестных таможенных работников, потому что 30 января в этой стране отмечается День работников таможни. 

Школьники многих стран отмечают 30 января день ненасилия и мира в память в память о Махатме Ганди, борце за независимость Индии, руководствовавшемся собственной философией ненасилия. 

Вы еще пользуетесь компьютерной мышью? Эту полезную вещь придумал американец Дуглас Карл Энгельбарт, который родился 30 января. В этот день ровно 26 лет назад Республика Молдова стала членом ОБСЕ.

А чем еще ознаменовано 30 января, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События

1894 — Чарльз Кинг патентует изобретённый им отбойный молоток.

1930 — осуществлён запуск первого в мире радио-зонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.

1943 — в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.

1945 —  экипаж подводной лодки С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско потопил в районе Данцигской бухты германский суперлайнер "Вильгельм Густлофф", который был военной плавбазой, имел все атрибуты военного судна, а значит, являлся законной военной целью. Эта катастрофа потрясла Гитлера, то, что произошло, он приказал сохранить в тайне, а командира подводной лодки Александра Маринеско объявил своим личным врагом номер один. Советский Союз благодаря этой атаке получил перевес в войне на море.

1969 — последний импровизированный концерт The Beatles на крыше здания студии Apple, на Savile Row в Лондоне.

2007 — вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Родились

1926 — Дуглас Карл Энгельбарт — изобретатель компьютерной мыши.

1872 год — Глеб Котельников — русский изобретатель, создал авиационный ранцевый парашют.

1882 год — Франклин Рузвельт — 32-й президент США (1933-1945), единственный президент США, избиравшийся более чем на два срока.

1900 год — Исаак Дунаевский — советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог. 

1923 год — Леонид Гайдай — выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, мастер комедии. Отец полюбившихся зрителями кинолент "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Самогонщики", "Пес Барбос и необычный кросс", "Иван Васильевич меняет профессию" и др.

1937 год — Борис Спасский — советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР.

1951 год — родился Фил Коллинз — английский рок-музыкант, экс-ударник и вокалист группы Genesis, композитор, актер и продюсер.

1974 — Кристиан Бейл, британско-американский киноактер и кинопродюсер ("Бэтмен: Начало, "Темный рыцарь", "Афера по-американски").

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (19)
Теги:
какой сегодня день, календарь, дата, праздник
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