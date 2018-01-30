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Репродукция портрета австрийского композитора Франца Петера Шуберта.

Какой праздник 31 января: что раньше происходило в этот день

© Sputnik/ Олег Макаров
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (20)
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31 января — 31-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 334 дня, какие события происходили в 31 января раньше, смотрите в подборке Sputnik Молдова

 Тридцать первого января отмечается Международный день ювелира, а водка празднует свое рождение.

События:

1661- Начало второго правления Константина Шербана Басараба в Молдове

1714 — Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России

1813 — Митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони открывает в Кишиневе духовную семинарию >>>

1844 — Михаил Стурза, господарь Молдовы освободил крепостных цыган (ромов), принадлежавших церковным поселениям и монастырям

1943 — Фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам

1990 — В Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29), открылся первый McDonald's в СССР

31 января 1990 года на Пушкинской площади открылся первый в Москве советско-канадский ресторан Макдональдс, у входа в который образовалась огромная очередь желающих попасть в ресторан.
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
31 января 1990 года на Пушкинской площади открылся первый в Москве советско-канадский ресторан "Макдональдс", у входа в который образовалась огромная очередь желающих попасть в ресторан.

Родились:

1797 — Франц Шуберт (ум. 1828), австрийский композитор

1939 — Александр Пороховщиков (ум. 2012), российский актёр

1981 — Ион Лукьянов, молдавский легкоатлет

1952 — Надя Рушева (ум. 1969), феноменально одарённая юная художница

Репродукция рисунка Нади Рушевой Пушкин в семье Ушаковых на Пресне. Фломастер. 1968 год.
© Sputnik/ Владимир Вдовин
Репродукция рисунка Нади Рушевой "Пушкин в семье Ушаковых на Пресне". Фломастер. 1968 год.

1956 — Вера Глаголева (ум. 2017), актриса театра и кино, народная артистка России

1956 — Джонни Роттен, британский музыкант, бывший фронтмен группы Sex Pistols

1981 — Джастин Тимберлейк, американский певец и актёр

Скончались:

1956 — Алан Александр Милн (р. 1882), английский писатель, автор повестей о Винни-Пухе

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (20)

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