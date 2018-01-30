Какой праздник 31 января: что раньше происходило в этот день

Тридцать первого января отмечается Международный день ювелира, а водка празднует свое рождение.
События:
1661- Начало второго правления Константина Шербана Басараба в Молдове
1714 — Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России
1813 — Митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони открывает в Кишиневе духовную семинарию >>>
1844 — Михаил Стурза, господарь Молдовы освободил крепостных цыган (ромов), принадлежавших церковным поселениям и монастырям
1943 — Фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам
1990 — В Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29), открылся первый McDonald's в СССР
Родились:
1797 — Франц Шуберт (ум. 1828), австрийский композитор
1939 — Александр Пороховщиков (ум. 2012), российский актёр
1981 — Ион Лукьянов, молдавский легкоатлет
1952 — Надя Рушева (ум. 1969), феноменально одарённая юная художница
1956 — Вера Глаголева (ум. 2017), актриса театра и кино, народная артистка России
1956 — Джонни Роттен, британский музыкант, бывший фронтмен группы Sex Pistols
1981 — Джастин Тимберлейк, американский певец и актёр
Скончались:
1956 — Алан Александр Милн (р. 1882), английский писатель, автор повестей о Винни-Пухе