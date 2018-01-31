Какой праздник 1 февраля: что раньше происходило в этот день

1 февраля — 32-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 333 дня, какие события происходили в 1 февраля раньше, смотрите в подборке Sputnik. Молдова

А вы знали, что в США 1 февраля отмечают Национальный день свободы? В этой стране в 1865 году отменили рабство. Резолюцию конгресса подписал президент Авраам Линкольн.

В Ирландии 1 февраля празднуют день св. Бригитты, а языческие предки нынешних ирландцев и всех кельтских народов отмечали Имболк. Чем еще ознаменовано 1 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События:

1587 — Подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

1709 — На необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

1819 — Киргизы Большой Орды вступают в подданство России.

1823 — Ворник Михаил Стурдза, представитель молдавского боярства, впервые использует понятие "консерватор".

1834 — Вошёл в силу "Проект по охране линии Дуная и границы между Австрией и Молдовой".

1847 — В Яссах открывается театр "Театрул де ла Копоу" постановкой пьесы Георге Асаки "Битва молдаван с тевтонцами при Мариенбурге".

1865 — Отмена рабства в США.

1912 — В Яссах под руководством Михаила Садовяну и Георге Топырчану начал выходить журнал "Литературные записки".

1918 — III губернский съезд крестьян Бессарабии.

2000 — из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество отравляющего вещества цианид, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.

Родились:

1852 — Ион Лука Караджиале, драматург, писатель, поэт (ум. 1912 г.).

1857 — Петр Драганов, историк, педагог, филолог и библиограф из Бессарабии.

1901 — Кларк Гейбл (ум. 1960), американский актёр, обладатель премии "Оскар" (1935).

1907 — Якоб Кутковецкий, молдавский писатель.

1913 — Серафим Антропов-Ману, известный педагог и виолончелист.

1931 — Борис Ельцин (ум. 2007), первый президент Российской Федерации.

1932 — Гелий Рябов, кинодраматург, режиссер.

1938 — Константин Попович, скульптор (ум 1995 г.).

1942 — Лев Лещенко, эстрадный певец, народный артист РСФСР.

1950 — Зиновия Маркитан, монтажёр.

1951 — Константин Никольский, рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен.

Скончались:

1851 — Мэри Шелли (р. 1797), английская писательница, автор написанного ею в юности романа "Франкенштейн, или Современный Прометей".

1919 — Владимир Окушко, художник, педагог.

1949 — Н. Д. Коча, молдавский писатель, эссеист, драматург и переводчик (р.1880).

1973 — Леонид Беров, молдавский музыковед.