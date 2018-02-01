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Советский боец держит флаг в Сталинграде 09.01.1943

Какой праздник 2 февраля: что происходило раньше в этот день

© Sputnik/ Georgiy Zelma
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (22)
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Какие события происходили раньше 2 февраля, читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова

Самое судьбоносное событие, которое произошло 2 февраля, случилось в 1943 году — День разгрома советскими войсками немецко-румыно-фашистских войск в Сталинградской битве. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска и их союзники окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.

А что в этот день отмечают за океаном? День сурка. В этот день жители Канады и США наблюдают за сурком, ведь он вылезает из своей норки и предсказывает, как скоро наступит весна.

Чем еще ознаменовано 2 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События

1395 — Войско Штефана I, господаря Молдовы, разгромило венгерское войско в битве при Хиндэу

1461 — Война Алой и Белой розы: убедительная победа Йорков в битве при Мортимерс-Кросс.

1520 — экспедиция Магеллана пошел на юг вдоль атлантического побережья Южной Америки, двигаясь лишь днем, чтобы не пропустить вход в пролив. На зимовку он стал 31 марта в удобной бухте у 49° южной широты.

1549 — В России создана Посольская изба (прообраз министерства иностранных дел).

1665 — Город Нью-Амстердам переименован в Нью-Йорк в честь нового владельца — герцога Йоркского.

1839 — В Яссах, под руководством Георге Асаки, выходит первый номер газеты "Сельский лист Молдавского Княжества".

1897 — Выходит первый номер газеты "Бессарабец".

1918  — Декретом Совнаркома церковь отделена от государства, а школа от церкви.

1922 — В Париже в день сорокалетия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован роман "Улисс" Джеймса Джойса.

Постер фильма Улисс (Ulysses) Великобритания-США, 1967
© Photo: постер фильма
Постер фильма Улисс (Ulysses) Великобритания-США, 1967

1924  — Установление дипломатических отношений между СССР и Великобританией.

1970- В одной из мюнхенских клиник осуществлена первая пересадка нерва человеку.

1993- виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович получил медаль "Защитнику свободной России» — за мужество и самоотверженность, проявленные при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 г.

Родились

1882 — Джеймс Джойс, американский писатель, классик современной литературы США.

1883 — Михаил Фабианович Гнесин, русский композитор и педагог.

1977 год — родилась колумбийская певица, танцовщица, автор песен, композитор и музыкальный продюсер Шакира(Шакира Исабель Меберак Риполль).

В 4 года она начала писать стихи, а в 8 лет написала песню «Твои темные очки». Свой первый альбом "Magia" Шакира записала в 13 лет, подписав контракт с Sony Discos. Шакира проснулась знаменитой в сентябре 1998 года, когда вышел ее четвертый альбом, который, кстати говоря, она сама полностью спродюсировала. Любопытно, что альбом Dónde Están los Ladrones? был написан после инцидента в аэропорту, в котором был украден её чемодан с текстами песен.

Восемь лет назад в Монреале, выступая на арене "Bell Centre", Шакира в очередной раз удивила своих поклонников. Поп-певица потрясающе исполнила балладу группы Metallica.

Умерли

1942 — в Ленинграде скончался писатель, поэт, прозаик и драматург Даниил Хармс.

1979 — Сид Вишес (настоящее имя Саймон Джон Ритчи), шоумэн рок-группы Sex Pistols. Официально числился басистом, но играть на бас-гитаре толком не умел. Зато Вишес обладал имиджем идеального панк-рокера.

1989 — актер Юрий Богатырев. Кинофильмы: "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974); "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1980) и др.

2013 — Владимир Балон, советский и российский актёр и спортсмен, чемпион СССР по фехтованию.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (22)
Теги:
молдова, календарь, события, дата, память
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