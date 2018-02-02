Третье февраля: что происходило раньше в этот день

Какие события происходили раньше 3 февраля, читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова

Третьего февраля Вьетнам отмечает Годовщину создания Коммунистической партии, Мозамбик — День героев, Сан-Томе и Принсипи — День павших, США — День четырёх капелланов, Таиланд — День ветеранов, а Япония — Сэцубун.

События:

1395 — Первое документальное упоминание о крепости Нямц.

1488 — Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды.

1565 — Иван Грозный учредил опричнину.

1767 — Начало второго правления Григория Каллимаки в Молдове.

1867 — Муцухито, он же Мэйдзи стал императором Японии.

1943 — Американский военный транспорт "USAT Dorchester" был потоплен немецкой подводной лодкой. Спаслись 230 из 902 находящихся на борту людей. Героическое поведение четырёх священников (методист, раввин, католик и реформист) привело к установлению Гарри Трумэном дня памяти четырёх капелланов и учреждению "Медали Четырёх Капеланов".

1944 — Ленинградско-Новгородская операция: Войска 2-й ударной армии Ленинградского фронта вышли на реку Нарву, форсировали её, захватили два плацдарма на её левом берегу в районе города Нарва и начали бои за их расширение. Советские войска вступили на территорию Эстонской ССР.

Родились:

1892 — Георге И. Брэтиану, политик родившийся в Яссах (ум. 1953 г.).

1914 — Павел Фесенко, народный артист МССР.

1939 — Вадим Яковлев, кинооператор, Заслуженный деятель искусств Молдавской Советской Социалистической Республики (1982).

1941 — Эдуард Володарский, сценарист, актер.

1943 — Януш Липковски, почетный член Академии наук Молдовы, специальность кристаллография и кристаллохимия.

1947 — Борис Дубоссарский, композитор.

1982 — Вера Брежнева, украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра.

1988 — Ольга Фесенко (Каризма), исполнительница эстрадной музыки.

Скончались:

1468 — Иоганн Гутенберг (родился между 1397 и 1400), немецкий первопечатник. Изобрёл революционный метод печатания книг.

1870 — Константин Данзас (р. 1801), генерал-майор, секундант А. С. Пушкина на дуэли у Чёрной речки.

1896 — Николай Белдичяну, археолог и натуралист знаменитый археологическими раскопками в Кукутень и коллекцией старинных монет.

1954 — Ионел Теодоряну, писатель (р. 1897 г.).

1958 — Михаил Катарджи, философ, публицист родом из Кишинева.

1959 — Бадди Холли (р. 1936), популярный американский певец, пионер рок-н-ролла.

2017 — Георгий Пырля, актер.