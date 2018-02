Четвертое февраля: что раньше происходило в этот день

В воскресенье, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака. Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

В православном календаре 4 февраля- день почтения памяти апостола от 70-ти Тимофея, епископа. А народный праздник звучит как "Тимофеев день".

В США 4 февраля отмечают Национальный день домашнего супа. А в Японии праздник Риссюн — начало весны.

А чем еще ознаменовано 4 февраля, смотрите в подборке фактов от Sputnik Молдова.

1719 — Пётр I издаёт указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1722 — Пётр I вводит «Табель о рангах».

1824 — Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике резиновые калоши.

1857 — впервые представлена модель неандертальца

1861 — Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки.

1935 — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.

1944 — ученые обнаружили, что носителем наследственной информации является ДНК.

1945 — В Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и её последующий раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался польский вопрос и обсуждалось проведение первой конференции Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско, США. Сталин соглашается с тем, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи (Корея должна быть разделена на две зоны по 38-й параллели).

1958 — Молдова: ЦК КП МССР принял решение об увековечивание памяти участников гражданской войны, Великой Отечественной войны и революционного движения.

1990 — В Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС[3].

2004 — Запущен Facebook.

1873 — Михаил Михайлович Пришвин (ум. 1954), русский писатель.

1881 Климент Ворошилов, маршал СССР

1933 — Игорь Кваша (ум. 2012), российский актёр и телеведущий.

1945 — Полад Бюль-Бюль Оглы, азербайджанский певец, композитор, народный артист Азербайджанской ССР.

1948 — Элис Купер (наст. имя — Винсент Фурнье), американский рок-музыкант.

Alice Cooper est non seulement un chanteur reconnu mais aussi un acteur, un joueur de golf, un restaurateur et depuis 2004 il anime une émission de radio intitulée "Nights with Alice Cooper". En Photo: Inauguration de l'étoile d'Alice Cooper dans la fameuse Allée de la Gloire à Hollywood en 2003.