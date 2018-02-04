Четвертое февраля: что раньше происходило в этот день

В воскресенье, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака. Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.
В православном календаре 4 февраля- день почтения памяти апостола от 70-ти Тимофея, епископа. А народный праздник звучит как "Тимофеев день".
В США 4 февраля отмечают Национальный день домашнего супа. А в Японии праздник Риссюн — начало весны.
А чем еще ознаменовано 4 февраля, смотрите в подборке фактов от Sputnik Молдова.
События
1719 — Пётр I издаёт указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
1722 — Пётр I вводит «Табель о рангах».
1824 — Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике резиновые калоши.
1857 — впервые представлена модель неандертальца
1861 — Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки.
1935 — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.
1944 — ученые обнаружили, что носителем наследственной информации является ДНК.
1945 — В Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и её последующий раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался польский вопрос и обсуждалось проведение первой конференции Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско, США. Сталин соглашается с тем, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи (Корея должна быть разделена на две зоны по 38-й параллели).
Э
1958 — Молдова: ЦК КП МССР принял решение об увековечивание памяти участников гражданской войны, Великой Отечественной войны и революционного движения.
1990 — В Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС[3].
2004 — Запущен Facebook.
Родились
1873 — Михаил Михайлович Пришвин (ум. 1954), русский писатель.
1881 Климент Ворошилов, маршал СССР
1933 — Игорь Кваша (ум. 2012), российский актёр и телеведущий.
1945 — Полад Бюль-Бюль Оглы, азербайджанский певец, композитор, народный артист Азербайджанской ССР.
1948 — Элис Купер (наст. имя — Винсент Фурнье), американский рок-музыкант.
Скончались
1694 — Наталья Нарышкина (р. 1651), русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.
2007 — Илья Кормильцев (р. 1959), поэт, переводчик, автор песен группы "Наутилус Помпилиус".