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Календарь 5 февраля

Какой сегодня праздник: 5 февраля

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Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (25)
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Пятое февраля — 36-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 329 дней

А вы знали, что День эрудита неофициально отмечается ежегодно 5 февраля? Цель праздника — повысить интеллектуальный и нравственный уровень общества. В этот день устраиваются интеллектуальные игры. 5 февраля — отличный повод отдохнуть в компании друзей, организовать викторину, разгадывать ребусы, логические задачи. Можно провести день в библиотеке или книжном магазине, познакомиться с новыми произведениями авторов.

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Чем еще ознаменовано 5 февраля, смотрите в очередной подборке фактов Sputnik Молдова.

Сегодня именины могут праздновать: Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Федор.

Праздники

В России — День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В Мексике — День Конституции.

В США — Национальный день метеоролога.

События в Молдове:

1690 — В Сибиу подписан договор между господарем Молдовы, Константином Кантемиром и Габсбургами

1862 — Господарь Александру Иоан Куза провозглашает на объединенном заседании Ассамблей Княжеств Молдовы и Валахии, об "окончательном объединении княжеств", а город Бухарест провозглашают столицей страны

Обновленный календарь праздничных и обычных нерабочих дней в Молдове на 2018 год
© Sputnik/
Как Молдова будет отдыхать в этом году

1992 — Устанавливаются дипломатические отношения между Республикой Молдова и Болгарией

1993 — Совет Европы предоставил статус особого приглашенного Республике Молдова

1994 — В Кишиневе проходит Конгресс "Наш общий дом — Республика Молдова"

События в мире:

1589 — Учреждение патриаршества в Москве. Первым русским патриархом стал московский митрополит ИОВ.

1816 — В Риме прошла премьера оперы Джоаккино РОССИНИ "Севильский цирюльник". Автору еще не исполнилось и 24 лет, а опера была написана за 19-20 дней.

1850 — В США запатентована первая счетная машина — арифмометр.

1852 — Для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.

1861 — В Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп.

1901 — в Москве состоялось открытие "Магазина Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин".

1943 — Вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.

1952 — В Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.

1991 — столица Киргизии город Фрунзе переименована в Бишкек.

Родились

1836 — Николай Добролюбов (ум. 1861), русский литературный критик.

1840 — Хайрем Стивенс Максим (ум. 1916), американский конструктор и промышленник, создатель автоматической винтовки, пушки и станкового пулемёта "Максим"; основатель пушечного завода в Германии.

1914 — Уильям Сьюард Берроуз (ум. 1997), американский писатель, представитель бит-поколения.

1919 — Анатолий Рыбаков (ум. 1962), русский советский кинорежиссер.

1924 — Александр Матросов (погиб в 1943), рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза.

1985 — Криштиану Роналду, португальский футболист.

1964 — Майкл Эндрю "Дафф" "Роуз" Маккаган- американский музыкант и журналист, наиболее известный по его 13-летнему пребыванию в составе рок-группы Guns N' Roses. В настоящее время играет на бас-гитаре в группах Velvet Revolver и Jane's Addiction.

1988 — Залина Маргиева, молдавская легкоатлетка, метание молота

Умерли

1859 — Алеку Русо, молдавский поэт, писатель, эссеист, мемуарист и литературный критик.

2014 Роберт Алан Даль — известный американский политолог, один из основоположников концепции плюралистической демократии.

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (25)
Теги:
что сегодня отмечают, какой сегодня праздник, Молдова
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