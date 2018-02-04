Какой сегодня праздник: 5 февраля

А вы знали, что День эрудита неофициально отмечается ежегодно 5 февраля? Цель праздника — повысить интеллектуальный и нравственный уровень общества. В этот день устраиваются интеллектуальные игры. 5 февраля — отличный повод отдохнуть в компании друзей, организовать викторину, разгадывать ребусы, логические задачи. Можно провести день в библиотеке или книжном магазине, познакомиться с новыми произведениями авторов.
Чем еще ознаменовано 5 февраля, смотрите в очередной подборке фактов Sputnik Молдова.
Сегодня именины могут праздновать: Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Федор.
Праздники
В России — День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В Мексике — День Конституции.
В США — Национальный день метеоролога.
События в Молдове:
1690 — В Сибиу подписан договор между господарем Молдовы, Константином Кантемиром и Габсбургами
1862 — Господарь Александру Иоан Куза провозглашает на объединенном заседании Ассамблей Княжеств Молдовы и Валахии, об "окончательном объединении княжеств", а город Бухарест провозглашают столицей страны
1992 — Устанавливаются дипломатические отношения между Республикой Молдова и Болгарией
1993 — Совет Европы предоставил статус особого приглашенного Республике Молдова
1994 — В Кишиневе проходит Конгресс "Наш общий дом — Республика Молдова"
События в мире:
1589 — Учреждение патриаршества в Москве. Первым русским патриархом стал московский митрополит ИОВ.
1816 — В Риме прошла премьера оперы Джоаккино РОССИНИ "Севильский цирюльник". Автору еще не исполнилось и 24 лет, а опера была написана за 19-20 дней.
1850 — В США запатентована первая счетная машина — арифмометр.
1852 — Для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.
1861 — В Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп.
1901 — в Москве состоялось открытие "Магазина Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин".
1943 — Вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.
1952 — В Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.
1991 — столица Киргизии город Фрунзе переименована в Бишкек.
Родились
1836 — Николай Добролюбов (ум. 1861), русский литературный критик.
1840 — Хайрем Стивенс Максим (ум. 1916), американский конструктор и промышленник, создатель автоматической винтовки, пушки и станкового пулемёта "Максим"; основатель пушечного завода в Германии.
1914 — Уильям Сьюард Берроуз (ум. 1997), американский писатель, представитель бит-поколения.
1919 — Анатолий Рыбаков (ум. 1962), русский советский кинорежиссер.
1924 — Александр Матросов (погиб в 1943), рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза.
1985 — Криштиану Роналду, португальский футболист.
1964 — Майкл Эндрю "Дафф" "Роуз" Маккаган- американский музыкант и журналист, наиболее известный по его 13-летнему пребыванию в составе рок-группы Guns N' Roses. В настоящее время играет на бас-гитаре в группах Velvet Revolver и Jane's Addiction.1988 — Залина Маргиева, молдавская легкоатлетка, метание молота
Умерли
1859 — Алеку Русо, молдавский поэт, писатель, эссеист, мемуарист и литературный критик.
2014 Роберт Алан Даль — известный американский политолог, один из основоположников концепции плюралистической демократии.