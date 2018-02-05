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Календарь 6 февраля

Какой сегодня праздник: 6 февраля 2018 года

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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (26)
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Шестое февраля — 37-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 328 дней

Сегодня отмечается Международный день бармена. Так что есть повод произнести тост. Необязательно по этому поводу… 

Вы знали, что 6 февраля родился наш земляк Николай Зелинский — изобретатель  первого эффективного противогаза? В Тирасполе, в доме, в котором прошли детские годы ученого, действует мемориальный дом-музей, а на здании школы № 6 (ныне — гуманитарно-математическая гимназия), где он учился, установлена мемориальная доска, перед зданием установлен памятник; в Кировском районе Тирасполя есть улица, названная именем Зелинского. В Кишинёве его именем названа улица в секторе Ботаника.

Nicolai Zelinskii
© Sputnik/ Давид Шоломович
Nicolai Zelinskii

Чем еще ознаменовано 6 февраля, смотрите в подборке фактов Sputnik Молдова.

Даты:

Американский штат Калифорния празднует День Рональда Рейгана,

финские саамы отмечают День саамского народа,

Таджикистан — День милиции,

Ямайка — День Боба Марли.

События 6 февраля в Молдове и мире:

1626 — Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей.

1832 — На Лондонской конференции 1832 года, признавшей независимую Грецию под протекторатом великих держав: (Англии, России, Франции), Оттон I был избран Королём Греции.

1900 — русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.

1918 — Британский парламент принял закон, открывавший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, являющимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо окончившим университет.

1952 — На престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.

Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (слева) с супругой (2 справа) встречается с королевой Елизаветой II (2 слева) и принцем Филиппом (справа) во время своего визита в Великобританию.
© Sputnik/ Михаил Кулешов
Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (слева) с супругой (2 справа) встречается с королевой Елизаветой II (2 слева) и принцем Филиппом (справа) во время своего визита в Великобританию.

1958 — В Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.

1996 — Парламент Республики Молдова принимает закон о плодоводстве.

Родились:

1867 — Дмитрий Войнов, зоолог, гистолог и цитолог рожденный в Фокшань (ум. 1951 г.)

1929 — Тамара Яковлева, режиссер, редактор, переводчик.

1942 — Серафим Андриеш, член корреспондент Академии Наук Молдовы, специальность агрохимия.

1942 — Евгений Хрищев, член корреспондент Академии Наук Молдовы, специальность экономика и менеджмент.

1948 — Мирча Киструга, молдавский режиссер документальных фильмов.

1945 — Боб Марли (ум. 1981), музыкант, король регги.

1961 — Константин Руснак, композитор.

1961 — Константин Эрнст, российский продюсер, телеведущий.

1961 — Сергей "Чиж" Чиграков, российский хиппи, лидер группы Чиж & Co.

1962 — Эксл Роуз (наст. Уильям Брюс Бейли-Роуз), солист хард-рок группы Guns N' Roses.

1964 — Андрей Звягинцев, российский кинорежиссёр, актёр, сценарист.

1967 — Олег Куваев, мультипликатор, режиссёр, звукорежиссёр ("Масяня", "Магазинчик БО", "6,5", "Чердачок").

1973 — Андрей Князев, солист группы "Король и Шут".

1979 — Дан Балан, певец, композитор и продюсер.

Скончались:

1873 — Васил Левский (настоящая фамилия Кунчев; р. 1837), болгарский революционный демократ; казнён турками.

1978 — Анатолий Кудиноф, молдавский художник и график, уроженец Кишинева.

1989 — Алла Купча, писательница и журналистка, заслуженный деятель культуры МССР.

2005 — Илья Рабовер, сценарист, редактор.

2011 — Гэри Мур (р. 1952), ирландский гитарист, певец, автор песен.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (26)

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Теги:
дуэли, радио, Николай Зелинский, Бобо Марли, Гэри Мур, Экс Роуз, Елизавета II
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