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Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, во время митинга поддержки, организованного в честь 60-летия Европейского Союза в Риме, в центре Бухареста, Румыния

Седьмое февраля: этот день в истории

© REUTERS/ Inquam Photos/Octav Ganea
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (28)
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Седьмое февраля — 38-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 327 дней

А вы знаете, что 7 февраля 1992 года  министры иностранных дел 12 стран подписали в Маастрихте договор о создании Европейского Союза (вцелом ратификация Маастрихтского договора потребовала свыше полутора лет)? Чем еще ознаменовано 7 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Седьмого февраля 1970 года рок-композиция Venus, легендарной голландской группы Shocking Blue, возглавила мировой хит-парад. Да-да, это та самая знаменитая "Шизгара" (как ее у нас называют, по звучанию первых слов из припева. На самом деле — это  She's got it)?

Праздники

Гренада отмечает День Независимости.

Ирландия — День святого Мэла.

Татарстан — День герба Республики Татарстан.

Япония — День северных территорий.

События в Молдове и мире:

1301 — наследник английского трона Эдуард становится первым английским принцем Уэльским. По преданию, король Англии Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования в Уэльсе. Когда он, достигнув внушительных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына, родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: "Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!".

1497 — религиозный реакционер монах Джироламо Савонарола сжег во Флоренции "Декамерон", сочинения Овидия и другие светские книги, а также музыкальные инструменты, игральные карты и кости, парфюмерию, богатые наряды и зеркала, конфискованные у граждан города. Согласно преданию, великий художник Сандро Боттичелли самолично бросил в костер несколько лучших своих полотен на мифологические темы.

Репродукция картины Благовещение работы итальянского живописца Алессандро Боттичелли
© Sputnik/ Свердлов
Репродукция картины "Благовещение" работы итальянского живописца Алессандро Боттичелли

1509 — Заключение договора между Молдавией и Польшей об обмене пленниками и посредничестве венгерского короля в разрешения спора о Покутьe.

1510 — В Яссах заключается мирный договор между господарем Молдовы Богданом III и польским королём Сигизмундом I Старым.

1824 — В Кишинёве открывается "школа взаимообучения" по ланкастерская системе.

1847 — Фёдор Иноземцев проводит первую в Российской Империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.

1920 — Красная Армия занимает Одессу вместо белогвардейцев.

2014 — В Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

Родились:

1478 — Томас Мор (Thomas More), английский писатель и политик (ум. 1535).

1812 — Чарльз Диккенс, английский писатель (ум. 1870).

1862 — Владимир Окушко, художник, педагог.

1875 — Нектарие Котларчук, митрополит Буковины (ум. 1935 г.).

1913 — Рамон Меркадер, профессиональный революционер, агент советской разведки, убийца Льва Троцкого (ум. 1978).1932 — Дан Хэулика, литературный критик и искусствовед, рожденный в Яссах.

1945 — Георге Каламанчук, молдавский поэт и драматург.

1953 — Борис Бекет, молдавский актер.

1954  — Дитер Болен, немецкий музыкант, аранжировщик, композитор. Он "засветился" в шоу-бизнесе в конце 70-х прошлого века. А уже к 1983-году у Болена тираж его синглов составил 4 000 000. Спустя пару лет он создаст один из самых популярных своих проектов Мodern Talking. Болена можно считать и "отцом" советской "попсы". Многие поп-группы конца 80-х и начала 90-х, заимствовали мелодии у "самого плодовитого композитора современной Европы". После MT Болен создал новый проект Blue System. На заре своей успешной творческой карьеры Болен выступал под псевдонимами Steve Benson и Ryan Simmons.

1955 — Ион Дивиза, молдавский поэт, юморист, журналист и переводчик.

1956 — Зинаида Гречаная, экономист, политик.

Скончались:

1920 — расстрелян Александр Колчак (р. 1874), адмирал, полярный исследователь, "Верховный Правитель Российского Государства" в Гражданскую войну, видный деятель Белого движения.

Архив кинофотодокументов в Красногорске
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Архив кинофотодокументов в Красногорске

1968 — Иван Пырьев (р. 1901), кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР.

1978 — Дмитрий Куклин, композитор, эстетик и музыковед (р.1885 г.).

1984 — Константин Макарович, химик, академик (р. 1902 г.).

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (28)
Теги:
Анита Цой, Джилорамо Савонарола, Сандро Ботичелли, Чарльз Диккенс, Богдан Третий, Александр Колчак, Эдуард Первый, Сочи, Ирландия, Англия, Молдова, Россия
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