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Представители школы самбы Vai-Vai на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Карнавал в Бразилии: рассказ о празднике

© REUTERS/ Paulo Whitaker
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Что такое Бразильский карнавал, когда он проходит, что означает, читайте в справке Sputnik Молдова

Ежегодный фестиваль в Бразилии, который проводится за сорок дней до Пасхи и отмечает начало Великого поста. Считается, что карнавал происходит от языческих сатурналий, и является актом прощания с мясными удовольствиями.

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Карнавал — один из самых узнаваемых символов Бразилии. Он зародился еще в эпоху рабства. Бразильский карнавал берёт начало от португальского аналога масленицы — уличных развлечений, во время которых шалуны обливали друг друга водой, осыпали мукой и сажей, бросались тухлыми яйцами и т.д. Португальская масленица происходила накануне Великого поста по католическому календарю, то есть периодом искупления, что символизировало освобождение — именно этот аспект был воспринят карнавалом.

Завезённый в Бразилию в XVII веке португальский карнавал, в XIX веке воспринял влияние карнавалов других европейских стран — Италии и Франции.
В наше время Бразильский карнавал стал международным брендом.

Чтобы увидеть самое красочное мероприятие в Рио-де-Жанейро ежегодно стекаются тысячи зрителей со всех уголков планеты. Для многих из них этот праздник становится самым незабываемым событием на всю жизнь.

  • Выступление артистов школы самбо Academicos do Tucuruvi во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    Выступление артистов школы самбо Academicos do Tucuruvi во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    © AFP 2018/ NELSON ALMEIDA
  • Выступление артистов школы самбо Aguia de Ouro во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    Выступление артистов школы самбо Aguia de Ouro во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    © REUTERS/ Paulo Whitaker
  • Выступление артистов школы самбо Mocidade Alegre во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    Выступление артистов школы самбо Mocidade Alegre во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    © REUTERS/ Paulo Whitaker
  • Выступление артистов школы самбо Tom Maior во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    Выступление артистов школы самбо Tom Maior во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    © REUTERS/ Paulo Whitaker
  • Выступление артистов школы самбо Gavioes da Fiel во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    Выступление артистов школы самбо Gavioes da Fiel во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
    © REUTERS/ Paulo Whitaker
  • Выступление артистов на карнавале в Бразилии
    Candidate for Queen of Samba, Mayara do Nascimento dos Santos, performs during the final selection of the Rio de Janeiro's Carnival 2017 Samba Court at Cidade do Samba in Rio de Janeiro, Brazil, on October 11, 2016
    © AFP 2018/ Yasuyoshi Chiba
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© AFP 2018/ NELSON ALMEIDA
Выступление артистов школы самбо Academicos do Tucuruvi во время карнавала в Сан-Паулу, Бразилия

На время его проведения, жизнь в Бразилии полностью замирает, праздник отмечается и днём и ночью, 50 % годового потребления пива приходится именно на этот период и 70% туристов приезжают в страну именно в это время.

Организуется это празднество при участии Министерства Туризма и Лиги Школ Самбы, а его проведение транслируется почти всем телеканалам.

Начинается карнавал с символической передачи городским мэром ключей от Рио-де-Жанейро "королю карнавала", который на время проведения праздника становится полноправным хозяином города.

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Главная особенность карнавала в Рио-де-Жанейро, то, что это не импровизированное шествие с танцами и песнями, а хорошо отрепетированное театрализованное шествие-соревнование школ самбы, в котором от каждой школы участвует до 4 000 человек одновременно.

Подготовлено по материалам из открытых источников.

Теги:
Бразильский карнавал, справка, праздник, Бразилия
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