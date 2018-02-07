Что такое договор о Европейском союзе

Двадцать шесть лет назад, 7 февраля 1992 года, в городе Маастрихт был подписан документ, положивший начало Европейскому союзу

Договор, подписанный странами Европейских сообществ (Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Францией и ФРГ) и положивший начало Европейскому союзу.

Маастрихтский договор был призван содействовать превращению Европейского сообщества (European Community) в политический, а затем — в экономический и валютный союз.

В Маастрихтский договор помимо разделов об экономическом сотрудничестве были включены разделы о внешней политике и правосудии, что означало формирование трех опор ЕС:

— экономический и валютный союз (ЭВС);

— общая внешняя политика и политика безопасности ЕС (ОВПБ);

— сотрудничество государств-членов в области внутренних дел и правосудия.

Страны, подписавшие Маастрихтское соглашение, одобрили критерии, которым должны удовлетворять страны, вступающие в Европейский валютный союз:

— темпы инфляции не должны превышать более чем на 1,5% средний показатель в странах-членах с наименьшим ростом цен;

— процентные ставки по долгосрочным кредитам не должны превышать более чем на 2 процентных пункта соответствующий средний показатель для трех стран с наименьшим ростом цен;

— дефицит госбюджета не должен быть более 3% ВВП;

— государственный долг не должен быть более 60% ВВП;

— в течение двух лет валюта не должна девальвироваться, и ее обменный курс не должен выходить за пределы колебаний, установленные Европейской валютной системой.

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Договор определил процедуру введения единой валюты евро. Документом предусматрено создание Европейского центробанка (ЕЦБ), имеющего исключительное право санкционировать эмиссию банкнот. Его дополняет Европейская система центральных банков стран-членов, которые вместе с ЕЦБ занимаются выпуском европейских денег.

Маастрихтский договор существенно расширил права Европарламента, который теперь может участвовать в принятии законодательства ЕС, утверждать состав Европейской Комиссии, формулировать позицию по важнейшим международным договорам. В Маастрихте Европарламент получил и другие полномочия. Например, право требовать от Европейской Комиссии выработки новых законодательных актов, а также создавать европарламентские комиссии для расследования случаев нарушения правовых актов ЕС и злоупотребления полномочиями.

Договор устанавливал гражданство Союза. Это означает, что каждый гражданин государства — члена ЕС является гражданином Союза и имеет право на свободное передвижение и постоянное проживание на территории государств — членов ЕС в соответствии с положениями Договора.

Ратификация договора вызвала трудности в ряде стран. Во Франции в поддержку Маастрихтского договора высказалось лишь незначительное большинство граждан (51,05%). В Дании референдум дал отрицательный результат. Для обеспечения положительного результата при повторном голосовании Европейский Совет пошел на уступки и в соответствии с особым протоколом закрепил право Дании отказаться от полномасштабного участия в создании Экономического и валютного союза, а также сохранить статус наблюдателя при проведении совместной оборонительной политики. Подтвердила свою "особую позицию" в отношении европейской интеграции и Великобритания. Для положительного голосования в Палате общин британскому правительству пришлось пригрозить оппозиции досрочными выборами.

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В тех странах, где для ратификации договора было необходимо лишь решение парламента (в Италии, Испании, Португалии, Греции, Голландии, Бельгии и Люксембурге), эта процедура не вызвала затруднений. Лишь в Германии после одобрения Маастрихтского договора бундестагом и бундесратом понадобилось дополнительное решение Конституционного суда о правомерности делегирования части полномочий национального парламента европейским органам.

В целом ратификация Маастрихтского договора потребовала свыше полутора лет.

Официально договор вступил в силу 1 ноября 1993 года. Членами Европейского cоюза стали Бельгия, Великобритания. Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. С 1 января 1995 года к ним присоединились Австрия, Швеция и Финляндия.

На 2012 год членами Европейского союза являются 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

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