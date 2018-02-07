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Актер Вячеслав Тихонов

Какой сегодня праздник: анекдоты о Штирлице разрешаются

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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (29)
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Восьмое февраля — 39-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 326 дней

Вы знали, что сегодня отмечается 90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова, "Штирлица" советского кинематографа?

СПРАВКА: Вячеслав Тихонов. Мгновения и роли интеллигентного актера>>>

Чем еще ознаменовано 8 февраля, смотрите в подборке фактов Sputnik Молдова.

Праздники

В России День российской науки и день военного топографа.

Карнавальная неделя в Мексике. 

День памяти юного героя-антифашиста. 

День отмены рабства — празднуют в этот день цыгане. В этот день — 8 февраля 1856 года — господарь Валахии Барбу Штирбей издал указ, который официально запретил существовавшее со времен Средневековья рабство цыган.

События

Памятник А. С. Пушкину
© Sputnik/ Рудольф Кучеров
Чей дворец искал Пушкин в Бессарабии
1837 — состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Дантесом на окраине Санкт-Петербурга. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.

В театре La Scala 8 февраля 1872 года состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Аида".

Родились

1828 —Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.

Жюль Верн
© Flickr/ Christophe Laigle
Жюль Верн

1834 —Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся русский химик, составивший Периодическую систему химических элементов.

1856 — Барбу I провёл реформу судебной власти Валахии, в цыганском вопросе запретил внутреннюю торговлю рабами, а затем отменил рабство в целом. Отмечается цыганами как "День отмены рабства".

Артур Черарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Цыганский барон рассказал, откуда у ромов такая страсть к золоту

1904 — Нападение Японии на Российскую империю у Порт-Артура. Начало русско-японской войны.

1929 — Николай Камов называет изобретённый им аппарат новым словом "вертолёт", заменив используемый до этого термин "геликоптер".

1906 — в Сиэтле родился Честер Карлсон, изобретатель процесса ксерокопирования.

1911 — Ливиу Деляну, молдавский поэт.

1932 — Джон Таунер Уильямс, американский композитор. Написал музыку к таким известным кинофильмам, как: "Челюсти", "Супермен", "Инопланетянин", "Искатели утраченного ковчега", "Список Шиндлера", "Парк юрского периода", киноэпопее "Звездные Войны", "Гарри Поттер" и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырем Олимпиадам, множеству телесериалов и концертных номеров. С 1980 по 1993 год он работал дирижером Бостонского Эстрадного Оркестра и сейчас является его заслуженным дирижером.

1949 — в Москве родилась актриса Ирина Муравьева. Она воплощала в кино образы наших современниц — характеры не всегда положительные, но всегда яркие, непосредственные, естественные и обаятельные. Особенно запомнились зрителям ее Людмила в фильме "Москва слезам не верит" и Нина Соломатина в "Карнавале". В этих образах ярче всего проявились особенности дарования артистки — обаяние, блестящий артистизм, великолепное чувство комического.

1945 — Побег группы из десяти советских военнопленных во главе с лётчиком-истребителем М. П. Девятаевым на захваченном немецком самолёте-бомбардировщике Heinkel He 111 из немецкого концлагеря Пенемюнде (с острова Узедом, на котором производились испытания ракет Фау-1 и Фау-2).

1950 — По образу и подобию советского МГБ было создано Министерство государственной безопасности ГДР.

1964 — Герман Греф, российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации.

Пленарная сессия Сбербанка России Актуальные вопросы антикризисной политики: реформа государственного управления в рамках ПМЭФ 2015
© Sputnik/ Алексей Даничев
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф

1969 — Сергей Сивохо, актёр КВН и телевидения, шоумен, продюсер.

Скончались

1725 —Пётр I, последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый российский император (с 1721). Петр ушел из жизни в 52 года, не оставив завещания. Пожалуй, одну из самых ярких и метких характеристик деяний Петра дал Михаил Погодин: "Мы просыпаемся, пора одеваться — наше платье сшито по фасону иностранному, данному Петром. Сукно выткано на фабрике, которую он завел, шерсть пострижена с овец, которых он развел. Все вещи будут напоминать вам о нем. Одни введены Петром в употребление, другие привезены на его корабле, в его гавань, по его дороге. За обедом все блюда — от соленых сельдей до виноградного вина, им разведенного, — будут говорить вам о Петре. Поедете в гости — это прежние петровские ассамблеи. Встретите там дам — именно благодаря ему они были допущены в мужскую компанию. Попадется на глаза книга — это он придумал этот шрифт и даже сам вырезал буквы. Принесут газеты — и их начал Петр Великий…"

1921 — Пётр Кропоткин, русский революционер-анархист, теоретик анархизма.

1987 — Джордже Менюк, молдавский писатель, сценарист, переводчик.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (29)
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