Какой сегодня праздник: анекдоты о Штирлице разрешаются

Восьмое февраля — 39-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 326 дней

Вы знали, что сегодня отмечается 90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова, "Штирлица" советского кинематографа?

СПРАВКА: Вячеслав Тихонов. Мгновения и роли интеллигентного актера>>>

Чем еще ознаменовано 8 февраля, смотрите в подборке фактов Sputnik Молдова.

Праздники

В России День российской науки и день военного топографа.

Карнавальная неделя в Мексике.

День памяти юного героя-антифашиста.

День отмены рабства — празднуют в этот день цыгане. В этот день — 8 февраля 1856 года — господарь Валахии Барбу Штирбей издал указ, который официально запретил существовавшее со времен Средневековья рабство цыган.

События

© Sputnik/ Рудольф Кучеров Чей дворец искал Пушкин в Бессарабии

1837 — состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Дантесом на окраине Санкт-Петербурга. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.

В театре La Scala 8 февраля 1872 года состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Аида".

Родились

1828 —Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.

1834 —Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся русский химик, составивший Периодическую систему химических элементов.

1856 — Барбу I провёл реформу судебной власти Валахии, в цыганском вопросе запретил внутреннюю торговлю рабами, а затем отменил рабство в целом. Отмечается цыганами как "День отмены рабства".

© Sputnik / Miroslav Rotari Цыганский барон рассказал, откуда у ромов такая страсть к золоту

1904 — Нападение Японии на Российскую империю у Порт-Артура. Начало русско-японской войны.

1929 — Николай Камов называет изобретённый им аппарат новым словом "вертолёт", заменив используемый до этого термин "геликоптер".

1906 — в Сиэтле родился Честер Карлсон, изобретатель процесса ксерокопирования.

1911 — Ливиу Деляну, молдавский поэт.

1932 — Джон Таунер Уильямс, американский композитор. Написал музыку к таким известным кинофильмам, как: "Челюсти", "Супермен", "Инопланетянин", "Искатели утраченного ковчега", "Список Шиндлера", "Парк юрского периода", киноэпопее "Звездные Войны", "Гарри Поттер" и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырем Олимпиадам, множеству телесериалов и концертных номеров. С 1980 по 1993 год он работал дирижером Бостонского Эстрадного Оркестра и сейчас является его заслуженным дирижером.

1949 — в Москве родилась актриса Ирина Муравьева. Она воплощала в кино образы наших современниц — характеры не всегда положительные, но всегда яркие, непосредственные, естественные и обаятельные. Особенно запомнились зрителям ее Людмила в фильме "Москва слезам не верит" и Нина Соломатина в "Карнавале". В этих образах ярче всего проявились особенности дарования артистки — обаяние, блестящий артистизм, великолепное чувство комического.

1945 — Побег группы из десяти советских военнопленных во главе с лётчиком-истребителем М. П. Девятаевым на захваченном немецком самолёте-бомбардировщике Heinkel He 111 из немецкого концлагеря Пенемюнде (с острова Узедом, на котором производились испытания ракет Фау-1 и Фау-2).

1950 — По образу и подобию советского МГБ было создано Министерство государственной безопасности ГДР.

1964 — Герман Греф, российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации.

© Sputnik/ Алексей Даничев Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф

1969 — Сергей Сивохо, актёр КВН и телевидения, шоумен, продюсер.

Скончались

1725 —Пётр I, последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый российский император (с 1721). Петр ушел из жизни в 52 года, не оставив завещания. Пожалуй, одну из самых ярких и метких характеристик деяний Петра дал Михаил Погодин: "Мы просыпаемся, пора одеваться — наше платье сшито по фасону иностранному, данному Петром. Сукно выткано на фабрике, которую он завел, шерсть пострижена с овец, которых он развел. Все вещи будут напоминать вам о нем. Одни введены Петром в употребление, другие привезены на его корабле, в его гавань, по его дороге. За обедом все блюда — от соленых сельдей до виноградного вина, им разведенного, — будут говорить вам о Петре. Поедете в гости — это прежние петровские ассамблеи. Встретите там дам — именно благодаря ему они были допущены в мужскую компанию. Попадется на глаза книга — это он придумал этот шрифт и даже сам вырезал буквы. Принесут газеты — и их начал Петр Великий…"

1921 — Пётр Кропоткин, русский революционер-анархист, теоретик анархизма.

1987 — Джордже Менюк, молдавский писатель, сценарист, переводчик.