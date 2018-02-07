Вячеслав Тихонов: мгновения и роли интеллигентного актера советского кино

Вячеслав Тихонов появился на свет 8 февраля 1928 года в городе Павловский Посад (Московская область). Его отец работал на фабрике, а мама была воспитательницей в детском саду.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная Война, Тихонову исполнилось 13 лет. Он поступил в ремесленное училище на специализацию "токарь". После обучения будущий актер начал работать на заводе по специальности, выполняя военные заказы для советского фронта.

Родители Вячеслава мечтали о том, чтобы он выбрал сельскохозяйственную академию. Но Тихонов решил поступать во ВГИК. Сразу в институт его не приняли, сославшись на отсутствие фотогеничности. Ситуацию спас будущий наставник Тихонова Борис Бибиков, взяв к себе на курс после окончания набора. Ученик оправдал надежны учителя, ВГИК закончил с отличием, поступил в 1950 году на работу в Театр-студию киноактера. На счету у Вячеслава Тихонова множество ярких ролей в кино, главных и второстепенных, но при этом ни одной проходной работы.

Театр

Тихонов не стал театральной звездой, хотя для этого имелись все предпосылки. В Театре-студии киноактера, где он прослужил десять лет, режиссеры использовали главным образом яркие внешние данные артиста, не выявляя его творческих возможностей. Но Тихонову все же удалось заявить в полный голос о своем даровании, сыграв Медведя в поставленном Эрастом Павловичем Гариным спектакле "Обыкновенное чудо" по пьесе Е.Л.Шварца. Еще одной заметной театральной работой начинающего актера стала чеховская "Попрыгунья", где он исполнил роль Рябовского.

Кино

Будучи студентом Вячеслав Тихонов снялся у Сергея Герасимова в фильме "Молодая гвардия" в небольшой роли Володи Осьмухина. За нее молодой актер получил Сталинскую премию. На съемках фильма Тихонов познакомился с Нонной Мордюковой. Вскоре они поженились.

В конце 50-х Тихонов был уже весьма популярен. А настоящей кинозвездой он стал, сыграв простого деревенского парня Матвея Морозова в фильме Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове". Потом была знаменитая картина "Доживем до понедельника". В этот период Тихонов женится о второй раз. Позже у супругов появилась дочь Анна, ставшая впоследствии актрисой.

Эпохальной для Вячеслава Тихонова стала роль князя Андрея Болконского в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир". Эпопея снималась четыре года, работа оказалась сложной. "Война и мир" получила множество наград, в том числе и премию "Оскар".

© Sputnik/ Юрий Абрамочкин Артист Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского

В 70-е годы на экраны вышла самая "звездная" работа Вячеслава Тихонова — роль Исаева в телесериале Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Образ Штирлица был создан настолько достоверно, что в реальность его существования поверили миллионы зрителей.

Похожую на Штирлица роль, но не рядового, а руководящего сотрудника советских спецслужб актер исполнил через десять лет в телесериале "ТАСС уполномочен заявить…" по роману того же Юлиана Семенова.

Позже Вячеслав Тихонов сыграл ряд разноплановых ролей: в картине Станислава Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо", в комедийном фильме "По улицам комод водили" режиссера Марка Генина, в военной драме Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", в фильме Марка Захарова "Убить дракона".

Последняя работа Вячеслава Тихонова — Всеволод Константинович в картине Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2". Выхода на экраны фильма актер уже не дождался.

Жизнь за кадром

Последние годы жизни Вячеслава Тихонова прошли на Николиной горе, где он приобрел для себя дачу, ставшую любимым местом отдыха. В этот период жизни с легкой руки журналистов актера прозвали "Великим отшельником". Радостное событие в жизни Вячеслава Васильевича произошло в 2005 году — на свет появилось сразу двое внуков — близнецов.

В декабре 2009 Вячеслав Тихонов ушел из жизни. Актеру был 81 год. В документальном фильме "Последний герой. Вячеслав Тихонов", оглядываясь на прожитые годы, он сам сказал так: "Я вот сейчас оглядываюсь назад, вся жизнь прошла в экзаменах. То в школе, то в институте, то первые роли, на которые утверждали… Каждый раз экзамен, каждый раз волнение: да или нет, быть или не быть…"

Фильмография

Андерсен. Жизнь без любви (2006)

Глазами волка (2005)

Берлинский экспресс (2001)

Зал ожидания (1998),

сериал Сочинение ко Дню Победы(1998)

Зал ожидания (1998),

сериал Милый друг давно забытых лет (1996)

Авантюра (1995)

Утомленные солнцем (1994)

Бульварный роман (1994)

Провинциальный бенефис (1993)

Несравненная (1993)

Кодекс бесчестия (1993)

Бесы (1992)

Жрецы и алтари (1992)

Призраки зеленой комнаты (1991)

Любовь с привилегиями (1989)

Убить дракона (1988)

Апелляция (1987)

Почему убили Улофа Пальме (1987)

Зеркало для героя (1987)

Наездники (1987)

Приближение к будущему (1986)

ТАСС уполномочен заявить… (1984)

Европейская история (1984)

Однолюбы (1982)

Фронт в тылу врага (1981)

Отпуск за свой счет (1981)

По улице комод водили…(1978)

Фронт за линией фронта (1977)

Белый Бим Черное ухо (1977)

И другие официальные лица (1976)

Повесть о человеческом сердце (1975)

Они сражались за Родину (1975)

Фронт без флангов (1974)

Петр Мартынович и годы большой жизни (1974)

Семнадцать мгновений весны (1973)

Человек с другой стороны (1971)

Егор Булычев и другие (1971)

Карусель (1970)

Семейное счастье (1969)

Доживем до понедельника (1968)

Путь в "Сатурн" (1967)

Война и мир (1965-68)

Оптимистическая трагедия (1963

На семи ветрах (1962)

Две жизни (1961)

Мичман Панин (1960)

Майские звезды (1959)

Жажда (1959)

ЧП.Чрезвычайное происшествие (1958)

Дело было в Пенькове (1957)

Сердце бьется вновь (1956)

Максимка (1952)

Тарас Шевченко (1951)

В мирные дни (1950)

Молодая гвардия (1948)

По материалам из открытых источников