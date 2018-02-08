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Пробы танцоров для шоу Мулен Руж , архивное фото

Какой завтра праздник: 9 февраля 2018 года

© AFP 2018/ Peter Parks
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (30)
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День рождения стриптиза, Международный день стоматолога, Всемирный день пиццы, а чем еще ознаменовано 9 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова

День рождения стриптиза отмечают 9 февраля во всем мире. В 1893 году на сцене "Мулен Руж" модель под сценическим именем Мона в такт музыке скинула с себя всю одежду. Выходка обошлась девушке в 100 франков. Именно такой штраф пришлось ей заплатить блюстителям порядка. 

Танцовщица на пилоне
© Sputnik/ Игорь Руссак
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В России в пятницу празднуют День гражданской авиации (в 1923 году в СССР появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы).

Также в пятницу стоматологи всех стран отмечают свой профессиональный праздник. Радуются 9 февраля и любители пиццы, так как сегодня Международный день пиццы.
А еще 9 февраля 2018 года в Рио-де-Жайнеро начнется традиционный Карнавал.

© REUTERS/ Paulo Whitaker
Представители школы самбы Vai-Vai на карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Чем еще ознаменовано 9 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.

События:

1710 — Указ Петра I о введении в России гражданской азбуки.

1818 — Выходят в свет первые 8 томов "Истории Государства Российского" Н.М. Карамзина.

1867 — Небраска становится 37-м штатом США.

1895 — Американец У. Морган из Массачусетса придумал волейбол.

Игра волейбол, архивное фото
© Sputnik/ Wladiemir Pesnja
Игра волейбол, игровой момент, архивное фото

1909 — В США вышел первый федеральный закон, запрещающий наркотики. Запрещается ввоз опиума (за исключением сырья для медицинских целей).

1934 — Создается Балканская Антанта — военный союз стран Балканского полуострова.

1955 — Министром обороны СССР назначается Маршал Советского Союза К.Г. Жуков.

1969 — Состоялся первый полет самолета Боинг 747.

1998 — Покушение на президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Погибают два сотрудника охраны, несколько человек ранены, президент отделывается ссадинами. Впоследствии ответственность за подготовку покушения возьмет на себя Салман Радуев.

2000 — В редакции "Комсомольской правды" работает прямая телефонная линия, соединяющая читателей газеты с исполняющим обязанности президента России Владимиром Путиным.

Люди:

1404 — Родился Константин XI, последний византийский император из династии Палеологов.

1773 — Родился Уильям Генри Гаррисон, 9-й президент США.

1783 — Родился Василий Жуковский, русский поэт и переводчик. Отец русского романтизма в литературе, друг А.С. Пушкина. Жуковский был вдвое старше, формально в отцы годился Пушкину. Он был одним из первых (если не единственным), кто помогал ему на первых порах. До Пушкина стихи, переводы Жуковского были известны читающей публике, как будто всегда они существовали. Пушкин никогда не забывал, кому он обязан немалой долей своей поэтической силы.

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1881 — Умер Фёдор Михайлович Достоевский, русский писатель, мыслитель, философ и публицист.

Портрет русского писателя Ф. Достоевского
© Sputnik/ Yarin
Портрет русского писателя Ф. Достоевского

1887 — Родился Василий Чапаев, советский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн, начдив Красной армии. В начале осени 1908 года Чапаев был призван в армию, а с началом 1-й мировой войны мобилизован на фронт. За храбрость и героизм он был четыре раза награжден Георгиевскими крестами и получил чин подпрапорщика.

В 1917 году Чапаев примкнул к саратовской группе анархистов, но при переводе в 138-й полк, перешел к большевикам. Он проявил себя хорошим организатором, имевшим влияние на солдатские массы. В апреле 1919 года принял под свое командование 25 стрелковую дивизию Красной армии, которая сыграла важную роль при проведении контрнаступления Красной армии против колчаковских войск. 

Значительную роль в сохранении имени Чапаева в народной памяти сыграли анекдоты, благодаря которым пропагандируемый образ героя Гражданской войны, был хоть и деидеологизирован, но сохранился в народной памяти в качестве простоватого, но храброго и неординарного народного героя. В 30-е годы прошлого столетия вышел фильм "Чапаев", который сыграл немаловажную роль в создании образа "народного атамана".

1888 — Родилась Валентина Павловская (Орлова), советская певица.

1949 — Родился Жан Кукурузак, молдавский комедийный актер, Заслуженный деятель, Народный артист Молдовы.

1964 — Родился Джеймс Рашель Болан (Rachel Bolan), бас-гитарист из "Skid Row".

1981 — Умер Бил Хейли (Bill Haley), легендарный рок-н-ролльщик, автор Rock Around Clock и других бессмертных хитов.

По материалам из открытых источников.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (30)

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Теги:
стриптиз, пицца, календарь, события, дата, Бил Хейли, Кукурузак, Чапаев, Достоевский
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