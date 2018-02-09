Какой завтра праздник: 10 февраля 2018 года

Деcятое февраля — 41-й день года в григорианском календаре, до конца года остаётся 324 дня. Чем ознаменовано 10 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова

Десятого февраля Россия отмечает День дипломатического работника. Но, пожалуй, главное событие сегодня — это День памяти Александра Сергеевича Пушкина: 10 февраля 1837 года великого поэта, раненного на дуэли, не стало.

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А еще 10 февраля — день первого упоминания об утюге. Оно было найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 1636 годом. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным. Теперь этот день — День рождения утюга.

События в Молдове и мире:

1306 — Убийство Джона Комина "Рыжего" Робертом Брюсом в одной из церквей шотландского Дамфриса. В результате Брюс фактически оказался главой антианглийского движения в стране. На его сторону перешла часть шотландских баронов, и 25 марта 1306 года Роберт Брюс был коронован в Сконе королём Шотландии.

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1388 — Первое документальное упоминание города Сучава, как столицы средневекового государства Молдова.

1784 — согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

© Sputnik/ Игорь Руссак Почти земляк молдаванам: в этот день родился Александр Маринеско

1867 — Премьера пьесы Богдана Петричейку Хашдеу "Рэзван водэ".

1882 — Богдан Петричейку Хашдеу избран членом Парижского лингвистического общества.

1937 — создан легендарный Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева. Это первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. Мало кто знает, что у Игоря Моисеева были румынские корни. Его мать Анна Грэн — наполовину француженка, наполовину румынка. Своего будущего мужа она встретила в Париже. Александр Михайлович Моисеев, принадлежал к обедневшему дворянскому роду и был правоведом, окончившим философский факультет в немецком городе Гейдельберге. Анна Грэн не принадлежала дворянству, она была модисткой — мастерицей-рукодельницей, как бы сейчас назвали. В балет Игорь Моисеев попал случайно. Тогда он уже жил с родителями в Мосеве. 14-летнего подростка в студию бывшей балерины Большого театра Веры Мосоловой привел отец, чтобы отвлечь от дурного влияния улицы…Во время войны Ансамбль Игоря Моисеева гастролировал по Сибири, Забайкалью, Дальнему Востоку, Монголии и собрал около полутора миллионов рублей. На эти деньги построили танк. После войны "Балет Моисеева" гастролировал по всей Европе, выступал в Китае, Индии, на Ближнем Востоке.

В 1958 году ансамбль первым из советских коллективов выехал на гастроли в США, что положило начало культурных связей между СССР и США. "Танцевальная дипломатия" под руководством Игоря Моисеева сыграла огромную роль в налаживании добрых отношений между двумя крупными державами.

Народные танцы составляли (и сейчас также) большую часть репертуара ансамбля.

Вот как представил молдавские народные танцы знаменитый хореограф. Молдавский шуточный танец "Табакэряска".

1945 — Подводной лодкой С-13 под командованием Александра Маринеско был потоплен транспорт "Генерал фон Штойбен", при этом погибло более 3600 человек (приводятся следующие числа: погибло 3608, спасено 659 человек).

1947 — Подписание Парижского мирного договора, который утвердил нынешние границы европейских стран.

1948 — В Кишиневе открывается дом-музей А. С. Пушкина.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев

1962 — сбитый над территорией СССР американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля >>>

2003 — При заходе на посадку на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шатл Columbia, погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский космонавт Илан Рамон.

Родились:

1890 — Борис Пастернак (ум. 1960), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (ум. 1958).

© Sputnik/ РИА Новости Анна Ахматова, Борис Пастернак

1902 — Антон Холбан, писатель.

1910 — Мария Чеботарь, сопрано, выдающаяся молдавская оперная певица.

1915 — Владимир Зельдин (ум. 2016), актёр театра и кино, народный артист СССР >>>

Вспоминаем замечательного актера Владимира Зельдина >>>

1924 — Василий Кочу, почетный член Академии наук Молдовы, специальность генетика и амелиорация плодовых растении.

1938 — Георгий Александрович Вайнер, советский и российский писатель, мастер детективного жанра.

1939 — Михаил Чобану, актер.

1940 — Аркадий Чиуш, оператор.

1950 — Мирча Соцки-Войническу, молдавский актер (ум. 2008 г.).

1952 — Дмитрий Дьяков, молдавский политик.

1962 — Клифф Бёртон (ум. 1986), бас гитарист, один из основателей группы Metallica. С шестилетнего возраста Клифф обучался игре на фортепьяно, а когда ему было 14, он начал брать уроки игры на бас-гитаре у местного учителя. Первое выступление Клиффа Бертона в составе Metallica произошло 5 марта 1983 года в Сан-Франциско. Последнее — 26 сентября 1986 года в стокгольмском "Солнхаллен". Во время европейского тура группы Metallica в поддержку нового альбома Master of Puppets водитель не справился с управлением, и автобус после длинного заноса рухнул с насыпи на бок. Клифф во время падения автобуса наполовину вывалился из окна и был задавлен автобусом. Он умер мгновенно. Это произошло 27 сентября 1986 года. Во время церемонии кремации играла инструментальная композиция "Orion" с альбома Master of Puppets.

Скончались:

1923 — Вильгельм Конрад Рентген (р. 1845), немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии по физике (1901), его известным открытием мы пользуемся до сих пор.

1997 — Константин Дрымбэ, астроном, математик, родившийся в Ботошань (р. 1907 г.).

2004 — Василий Тэбырцэ, молдавский актёр.