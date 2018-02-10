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Кадр из фильма Москва слезам не верит

Какой завтра праздник: 11 февраля 2018

© Sputnik/ РИА Новости
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (32)
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Одиннадцатое февраля — 42-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 323 дня, какие события происходили в стране и мире, и какие праздники отмечаются в этот день, смотрите в подборке Sputnik Молдова

А вы знаете, что 11 февраля отмечается Всемирный день больного (World Day of the Sick)? Его учредил в 1992 году Папа Римский Иоанн Павел II. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель — это социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Чем еще ознаменовано 11 февраля, читайте в подборке Sputnik Молдова.

Праздники

• Азербайджан — День работников налоговой службы.

• Ватикан — Годовщина Латеранских соглашений.

• Иран — День Победы Революции

• Камерун — День молодёжи.

• Либерия — Праздник вооружённых сил.

• Польша — День подкормки лесных зверей (День помощи лесным зверям).

• США — Национальный день изобретателя.Филиппины — День Эвелио Джавера.

• Япония — День основания государства.

События

1450 — Богдан II, господарь Молдовы, и Ян Хуньяди, принц Трансильвании, подписывают в Романе договор о взаимопомощи.

1697 — Разрешение императором Петром I продажи табака в Российской империи.

1681 — Россия и Османская империя подписывают Раздинский мирный договор, вследствие которого Георге Дука, господарь Молдовы, был провозглашен Гетманом Украины.

1720 — Плотник Ефим Никонов начинает строить "потаённое судно", предшественницу подводной лодку.

1809 — Роберт Фултон, американский инженер, запатентовал пароход.

1838 — между Санкт-Петербургом и Царским Селом началось движение поездов на конной тяге.

Центр диагностики и лечения диабета
© Sputnik/ Виталий Аньков
Диабетики смогут получать инсулин по месту жительства

1941 — Пластинка с записью песни из репертуара американского джаз-оркестра Гленна Миллера, известная по кинофильму "Серенада Солнечной долины", "Поезд на Чаттанугу", стала первым официальным "золотым диском" в истории грамзаписи.

1922 — Канадский ученый Фредерик Грант Бантинг объявил в Торонто об открытии вместе с коллегами инсулина.

1963  В студии Abbey Road "Битлз" записывают свой первый альбом "Please Please Me" в течение одного дня.

1980 — по телевизору впервые показали фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

2016 — экспериментально открыты гравитационные волны.

Родились

1802 — Лидия Мария Чайлд, американская писательница, борец за права женщин и индейцев.

1847 — Томас Эдисон (ум. 1931), американский изобретатель.

1894 — Виталий Валентинович Бианки (ум. 1959), русский советский писатель.

1902 — Любовь Петровна Орлова (ум. 1975), актриса, народная артистка СССР.

Любовь Орлова
Любовь Орлова

1930 — Валя (Валентин Александрович) Котик (погиб в бою в 1944 году), юный партизан ВОВ, разведчик, Герой Советского Союза.

1944 — Ион Абабий, ректор Государственного медицинского университета Молдвы имени Н.Тестемицану.

1962 — Шерил Кроу, американская исполнительница, девятикратная обладательница премии Грэмми.

1973 Варг Викернес, музыкант, единственный участник норвежской блэк метал группы Burzum.

Умерли

1829 — в Тегеране убит Александр Сергеевич Грибоедов, поэт, драматург, дипломат.

1948 — Сергей Эйзенштейн (р. 1898), советский кинорежиссёр, сценарист. Автор киноклассики "Броненосец "Потемкин"

1995 — убит актер Сергей Шевкуненко. Он родился в "киношной" семье. Его отец, Юрий Александрович, работал директором Второго творческого объединения киностудии "Мосфильм". Мама, Полина Васильевна, работала там же. Сергей сыграл главные роли в фильмах по произведениям Анатолия Рыбакова "Кортик", "Бронзовая птица". Дальнейшая актерская судьба у Шевкуненко не сложилась. Его "увлек криминальный мир". В общей сложности, Шевкуненко имел 5 судимостей и провёл в учреждениях системы лишения свободы 14,5 лет. В основном его судили за кражи. 11 февраля был убит в своей квартире на улице Пудовкина вместе со своей матерью Полиной Васильевной Шевкуненко.

2012 Уитни Хьюстон, американская певица, актриса, фотомодель.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (32)
Теги:
календарь, события, дата, праздник
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