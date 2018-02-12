Какой сегодня праздник: 13 февраля 2018 года

Михаил Булгаков, День блина, Всемирный день радио, первый киносеанс братьев Люмьер, heavy metal. О ком и о чем еще мы вспоминаем 13 февраля, читайте в подборке фактов от Sputnik Молдова

А вы знали, что 13 февраля отмечается Всемирный день радио? Провозгласила этот праздник несколько лет назад ООН. Идея учреждения Всемирного дня радио родилась у президента Испанской академии радио, Хорхе Альвареса. В январе 2008 года он заручился поддержкой у генерального директора ЮНЕСКО, Коитиро Мацуура. И в 2011 году, по официальному предложению посла Испании Иона де ля Рива, был утверждён Всемирный день радио.

© Sputnik/ Сергей Венявский Новый Кодекс о телевидении и радио в Молдове: когда он вступит в силу

А уже в 2012 году Испанская академия радио продвигает создание Международного комитета всемирного дня радио, чтобы стимулировать ежегодное празднование этого дня и, таким образом, увеличить престиж этого средства коммуникации.

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А еще 13 февраля — День рождения кинокамеры. Именно 13-го февраля 1895-го братья Люмьер запатентовали свое изобретение, а уже в конце года на Бульваре Капуцинок братья устроили первый публичный платный киносеанс фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота", с которого началось мировое кино.

Сегодня еще можно отпраздновать Международный день блина (Жирный вторник). Считается, что в 1445 году в Британии во время Великого поста одна из горожанок тайком жарила блинчики у себя на кухне. Внезапно раздался колокольный звон. Бедная хозяйка так перепугалась, что, забыв обо всем на свете, помчалась в церковь… прямо со сковородкой в руках и скворчащими на ней блинчиками. А чем еще ознаменовано 13 февраля, читайте в подборке фактов от Sputnik Молдова.

Интересные события:

1547 — Царь Иван Грозный венчался первым браком.

1633 — Инквизиция в Риме арестовала астронома Галилео Галилея.

1668 — Испания признала независимость Португалии.

1777 — Арестован французский писатель маркиз де Сад.

1898- Первая жертва наезда автомобиля в Англии. Ею оказался Генри Линдфилд из Брайтона.

1940- Михаил Афанасьевич Булгаков закончил роман "Мастер и Маргарита".

1946 — Пентагон объявил о создании первого цифрового компьютера.

1949 — В Эквадоре толпа сожгла радиостанцию после всеобщей паники, поднятой из-за трансляции "Войны миров" Г. Уэллса.

1956 — В Антарктиде открыта первая советская научная станция "Мирный".

1959 — В продажу поступили первые куклы Барби.

1970 — Британская группа Black Sabbath выпускает свой первый одноименный альбом. После этого будет придуман термин Heavy metal применительно к музыке. Не случайно был выбран и день выхода пластинки — пятница, 13 числа. Первоначально в успех коллектива никто не верил. Но после выхода в конце 1970 года альбома "Paranoid" уже всем, в том числе и критикам, стало ясно, что эта супер-группа пришла всерьез и надолго. Лидер группы Джон "Оззи" Осборн стал культовой фигурой на мировой рок-сцене.

Родились

1769 — Иван Крылов, русский поэт-баснописец.

1784 — Николай Гнедич, русский поэт и переводчик, автор первого стихотворного перевода "Илиады" Гомера.

1873 — Фёдор Шаляпин, русский оперный певец, бас.

© RIA Novosti. Шаляпин в роли князя Галицкого

1903 — Жорж Сименон, французский писатель, автор серии детективно-психологических романов о полицейском комиссаре Мегрэ.

1947 — Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию.

© Sputnik/ Андрей Александров Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Первый день

1950 — Питер Габриэл, английский музыкант. Он начал свою карьеру в прогрессив-рок-группе Genesis, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью.

1962 — Максим Леонидов, певец, композитор, основатель бит-квартета "Секрет".

1964 — Дмитрий Ревякин, российский музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер группы "Калинов мост". Ревякин, — один из ярчайших представителей сибирского рока. Когда-то его называли "русским Джимом Моррисоном". Группа "Калинов мост" соединяет рок с этнической музыкой, исследует возможности слова: в текстах его песен переплетаются язычество и православие, современные реалии и древние корни. Известно, что на Дмитрия Ревякина сильнейшим образом повлияла поэзия Велимира Хлебникова. Отсюда и истоки его словотворчества.

Умерли

1883 — Рихард Вагнер (р. 1813), немецкий композитор.

2014 — Георгий Мартынюк, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России, сыгравший роль Пал Палыча Знаменского — одного из трех главных героев телесериала "Следствие ведут ЗнаТоКи".

Дебют Мартынюка в кино состоялся в 1963 году в картине Владимира Басова "Тишина". Он снимался также в фильмах «Жили-были старик со старухой» (1964), "Метель" (1964), "Щит и меч" (1968), "А зори здесь тихие" (1972), "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2008) и других картинах.