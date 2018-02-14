Какой сегодня праздник: 15 февраля 2018 года

Сегодня всемирный день детей, страдающих онко-заболеваниями. В Молдове, России, Белоруссии, на Украине — день памяти воинов-интернационалистов. В Кишиневе уже прошли некоторые памятные мероприятия.
У православных сегодня Сретение Господне. В этот день Церковь вспоминает события, описанные в Евангелии от Луки — встречу младенца Иисуса со старцем Симеоном в иерусалимском храме на сороковой день после Рождества.
Еще сегодня Всемирный день православной молодёжи.
Чем еще ознаменовано 15 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.
События в этот день:
1565 — Возвращение царя Ивана IV Грозного из Александровской слободы в Москву и объявление о введении опричнины.
1691 — Доверенные лица Константина Кантемира, господаря Молдовы, и доверенные императора Австрии подписывают соглашение — "молдо — австрийский договор".
Стати: Иван Грозный предлагал дружбу молдавскому господарю>>>
1763 — Завершился один из самых масштабных конфликтов нового времени — семилетняя война. Мирный договор между Пруссией, Австрией и Саксонией подписан в охотничьем замке Губертусбург, недалеко от Лейпцига.
1895 — В Москве по инициативе сестёр Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей.
В этот день на маленьком деревянном домике в Гагаринском переулке появилась вывеска: "Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных" и произошло зачисление первой ученицы.
1922 — В Гааге открыто первое заседание Международного суда.
1950 — Премьера мультфильма студии Уолта Диснея, по мотивам волшебной сказки Шарля Перро, "Золушка".
1989 — Завершён вывод советских войск из Афганистана.
2013 — Падение метеорита в районе Челябинска. Столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого астероида произошло в 9 часов 20 минут по местному времени. Небесное тело разрушилось на высоте 15-25 километров в результате торможения в атмосфере земли.
Родились:
1564 — Галилео Галилей, итальянский учёный.
1710 — Людовик XV, король Франции.
1851 — Спиру Харет, математик, социолог и политический деятель. Внес большой вклад в развитие науки и образования в Румынии.
1912 — Андрей Лупан, народный писатель Молдавии, академик.
1972 — Наталья Гусева, советская киноактриса. Прославилась благодаря роли Алисы Селезневой в многосерийном фильме "Гостья из будущего".
Скончались:
1857 — Михаил Иванович Глинка, русский композитор, автор знаменитых опер "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила".
1939 — Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, русский живописец, теоретик искусства. Автор знаменитой картины "Купание красного коня".
2006 — Андрей Петров, композитор, народный артист СССР.
2006 — Анна Марли, французская певица российского происхождения, автор песен.
2012 — Евгений Ташков, советский и российский режиссёр, сценарист, актёр.