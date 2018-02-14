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Организатор празднования - Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Какой сегодня праздник: 15 февраля 2018 года

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Сретение Господне, день памяти воинов-интернационалистов, введение опричнины в России, падение метеорита в Челябинске, Галилео Галилей и Спиру Харет. Что еще происходило в этот день, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня всемирный день детей, страдающих онко-заболеваниями. В Молдове, России, Белоруссии, на Украине — день памяти воинов-интернационалистов. В Кишиневе уже прошли некоторые памятные мероприятия.

У православных сегодня Сретение Господне. В этот день Церковь вспоминает события, описанные в Евангелии от Луки — встречу младенца Иисуса со старцем Симеоном в иерусалимском храме на сороковой день после Рождества.

Еще сегодня Всемирный день православной молодёжи.

Чем еще ознаменовано 15 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.

События в этот день:

1565 — Возвращение царя Ивана IV Грозного из Александровской слободы в Москву и объявление о введении опричнины.

1691 — Доверенные лица Константина Кантемира, господаря Молдовы, и доверенные императора Австрии подписывают соглашение — "молдо — австрийский договор".

Иван Грозный
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Иван Грозный

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1763 — Завершился один из самых масштабных конфликтов нового времени — семилетняя война. Мирный договор между Пруссией, Австрией и Саксонией подписан в охотничьем замке Губертусбург, недалеко от Лейпцига.

Русский поэт А.Кантемир
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1895 — В Москве по инициативе сестёр Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей.

В этот день на маленьком деревянном домике в Гагаринском переулке появилась вывеска: "Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных" и произошло зачисление первой ученицы.

1922 — В Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1950 — Премьера мультфильма студии Уолта Диснея, по мотивам волшебной сказки Шарля Перро, "Золушка".

1989 — Завершён вывод советских войск из Афганистана.

В Мичигане засняли падение метеорита
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2013 — Падение метеорита в районе Челябинска. Столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого астероида произошло в 9 часов 20 минут по местному времени. Небесное тело разрушилось на высоте 15-25 километров в результате торможения в атмосфере земли.

Родились:

1564 — Галилео Галилей, итальянский учёный.

1710 — Людовик XV, король Франции.

1851 — Спиру Харет, математик, социолог и политический деятель. Внес большой вклад в развитие науки и образования в Румынии.

1912 — Андрей Лупан, народный писатель Молдавии, академик.

1972 — Наталья Гусева, советская киноактриса. Прославилась благодаря роли Алисы Селезневой в многосерийном фильме "Гостья из будущего".

Скончались:

1857 — Михаил Иванович Глинка, русский композитор, автор знаменитых опер "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила".

1939 — Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, русский живописец, теоретик искусства. Автор знаменитой картины "Купание красного коня".

2006 — Андрей Петров, композитор, народный артист СССР.

2006 — Анна Марли, французская певица российского происхождения, автор песен.

2012 — Евгений Ташков, советский и российский режиссёр, сценарист, актёр.

 

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Теги:
куда упал метеорит в Челябинске, опричнина, вывод войск, афганцы, воины-интернационалисты, Гаагский суд, Михаил Глинка, Петров-Водкин, Уолт Дисней, Иван Грозный
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