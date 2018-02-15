Какой сегодня праздник: 16 февраля 2018 года

Починки, открытие гробницы фараона Тутанхамона, выпуск первого автомобиля КАМАЗ, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский и Ким Чен Ир. Чем еще ознаменовано 16 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова

Сегодня Починки — это один из праздников славянского календаря, отмечается на следующий день после Сретения.

Следуя поговорке "Готовь сани летом, а телегу зимой", хозяева сразу после Сретения с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря, называя этот февральский день "Починками".

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Сегодня отмечают Новый год по лунному календарю и Сагаалган — Буддийский Новый год.

Чем еще ознаменовано 16 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.

События в этот день:

1568 — Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.

1571 — Иван Грозный утверждает первый в России воинский устав — "Приговор о станичной и сторожевой службе", разработанный воеводой Михаилом Воротынским.

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1854 — Премьера симфонии "Орфей" Ференца Листа.

1881 — Павел Шилинговский, молдавский художник, график, академик.

1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона. Открытие ученого сделало его всемирно известным. Приобрел популярность и, неизвестный на тот момент, юный египетский фараон Тутанхамон. Вскоре после вскрытия гробницы, умерло несколько участников исследования, что породило слухи о "проклятии фараонов". Эти слухи так и не получили подтверждения.

© AP Photo / Рабочий вскрывает вход в гробницу Тутанхамона. Февраль 1923-го года

1957 — В СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".

1959 — Фидель Кастро вступил на пост премьер-министра Республики Куба.

1968 — В городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения — 911.

1976 — в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый автомобиль марки КАМАЗ.

© Sputnik/ Владимир Родионов Фидель Кастро

1979 — Джордж Харрисон выпустил альбом "Blow Away".

Родились:

1822 — Фрэнсис Гальтон, английский исследователь, создатель первых тестов интеллекта.

1852 — Чарльз Тейз Рассел — основатель движения Свидетелей Иеговы.

1893 — Михаил Николаевич Тухачевский, военный деятель, маршал Советского Союза.

1915 — Теодор Кузьминов, оперный певец (лирико-драматический баритон).

1925 — Джон Шлезингер, англо-американский кинорежиссёр. Снял оскароносный культовый фильм "Полуночный ковбой". В главных ролях Дастин Хоффман и Джон Войт.

1925 — Валерий Аркадьевич Гинзбург, кинооператор, народный артист России, младший брат поэта и исполнителя Александра Галича.

1939 — Чеслав Немен, польский рок-музыкант, певец и композитор.

1941 — Ким Чен Ир, лидер КНДР (1994-2011).

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1944 — Георге Цэбырнэ, действительный член Академии Наук Молдовы, специальность Онкология.

1946 — Дарий Николай — артист театра и кино.

1964 — Кристофер Экклстон, английский актёр театра, кино и телевидения. Известен ролями в "Доктор Кто", "Бросок кобры".

1965 — Дэйв Ломбардо — американский метал-барабанщик группы Slayer.

1968 — 1989 — Элизабет Олсен, американская киноактриса. Известна своими ролями в франшизе "Мстители".

Скончались:

1996 — композитор и исполнитель Владимир Мигуля. Автор многих популярных песен в 1970-е — 1990-е годы.Например, "Поговори со мною, мама", "Аты-баты", "Каскардеры" и, конечно же, первого "народного" рок-хита СССР "Трава у дома".

2006 — Геннадий Цыганков, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.

2008 — Борис Хмельницкий, советский и российский актёр театра и кино.