23:13 15 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Пирамиды в Египте

Какой сегодня праздник: 16 февраля 2018 года

© Flickr/ Jorge Láscar
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (36)
34 0 0

Починки, открытие гробницы фараона Тутанхамона, выпуск первого автомобиля КАМАЗ, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский и Ким Чен Ир. Чем еще ознаменовано 16 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова

Сегодня Починки — это один из праздников славянского календаря, отмечается на следующий день после Сретения.

Следуя поговорке "Готовь сани летом, а телегу зимой", хозяева сразу после Сретения с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря, называя этот февральский день "Починками". 

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Сегодня отмечают Новый год по лунному календарю и Сагаалган — Буддийский Новый год. 

Чем еще ознаменовано 16 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.

События в этот день: 

1568 — Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.

1571 — Иван Грозный утверждает первый в России воинский устав — "Приговор о станичной и сторожевой службе", разработанный воеводой Михаилом Воротынским.

Археологи показали найденные монеты эпохи Ивана Грозного>>>
1854 — Премьера симфонии "Орфей" Ференца Листа.

1881 — Павел Шилинговский, молдавский художник, график, академик.

1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона. Открытие ученого сделало его всемирно известным. Приобрел популярность и, неизвестный на тот момент, юный египетский фараон Тутанхамон. Вскоре после вскрытия гробницы, умерло несколько участников исследования, что породило слухи о "проклятии фараонов". Эти слухи так и не получили подтверждения.

Рабочий вскрывает вход в гробницу Тутанхамона. Февраль 1923-го года
© AP Photo /
Рабочий вскрывает вход в гробницу Тутанхамона. Февраль 1923-го года

1957 — В СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".

1959 — Фидель Кастро вступил на пост премьер-министра Республики Куба.

1968 — В городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения — 911.

1976 — в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый автомобиль марки КАМАЗ.

Фидель Кастро
© Sputnik/ Владимир Родионов
Фидель Кастро

1979 — Джордж Харрисон выпустил альбом "Blow Away".

Родились:

1822 — Фрэнсис Гальтон, английский исследователь, создатель первых тестов интеллекта.

1852 — Чарльз Тейз Рассел — основатель движения Свидетелей Иеговы.

1893 — Михаил Николаевич Тухачевский, военный деятель, маршал Советского Союза.

1915 — Теодор Кузьминов, оперный певец (лирико-драматический баритон).

1925 — Джон Шлезингер, англо-американский кинорежиссёр. Снял оскароносный культовый фильм "Полуночный ковбой". В главных ролях Дастин Хоффман и Джон Войт.

1925 — Валерий Аркадьевич Гинзбург, кинооператор, народный артист России, младший брат поэта и исполнителя Александра Галича.

1939 — Чеслав Немен, польский рок-музыкант, певец и композитор.

1941 — Ким Чен Ир, лидер КНДР (1994-2011).

В Северной Корее снова всомнили Ким Чен Ира>>>
1944 — Георге Цэбырнэ, действительный член Академии Наук Молдовы, специальность Онкология.

1946 — Дарий Николай — артист театра и кино.

1964 — Кристофер Экклстон, английский актёр театра, кино и телевидения. Известен ролями в "Доктор Кто", "Бросок кобры".
1965 — Дэйв Ломбардо — американский метал-барабанщик группы Slayer.

1968 — 1989 — Элизабет Олсен, американская киноактриса. Известна своими ролями в франшизе "Мстители".

Скончались:

1996 — композитор и исполнитель  Владимир Мигуля. Автор многих популярных песен в 1970-е — 1990-е годы.Например, "Поговори со мною, мама", "Аты-баты", "Каскардеры" и, конечно же, первого "народного" рок-хита СССР "Трава у дома".

2006 — Геннадий Цыганков, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.

2008 — Борис Хмельницкий, советский и российский актёр театра и кино.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (36)

По теме

Какой сегодня праздник: 15 февраля 2018 года
Какой сегодня праздник: 14 февраля 2018 года
Теги:
египетские пирамиды, народный фронт, Орфей, Михаил Тухачевский, Говард Картер, Иван Грозный, Ким Чен Ир, Фидель Кастро
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Медицинский работник
    Покажите язык

    В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.

  • Торговая сеть Maxima, архивное фото
    Днем раньше, днем позже…

    Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.

  • Статуя Евро у здания Европейского парламента
    На части разорваться

    Сокращение европейских субсидий заставляет эстонских политиков думать радикально: один из вариантов сохранения финансирования - разделение страны.

  • Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
    Как не стыдно!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной.

  • Карате
    Грузинский сэнсей

    Двукратный чемпион мира по карате, отказавшийся от жизни в Канаде ради развития боевого искусства в Грузии, дал интервью Sputnik.

  • Страйкбол в поселке Бзыбта
    Удачный год

    Об успехах первого года деятельности военно-тактической федерации "НЕРС" рассказал президент организации Денис-Вуду Шашура.

  • IV встреча министров в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора
    Большой куш

    Реализация проекта Южного газового коридора сулит Азербайджану экономическую выгоду, но это – не главное.

  • Шаварш Кочарян. Заседание Правительства РА 09.03.2017
    Не преувеличивайте!

    Разговоры об угрозе американских санкций из-за военно-технического сотрудничества Армении с Россией преувеличены, считают в МИД республики.

  • Виктор Храпунов с супругой Лейлой, архивное фото
    Ждем с нетерпением!

    Зачем бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова с женой, сбежавших в Швейцарию около десяти лет назад, снова вызвали на допрос в Астану?

  • Карантин в школе
    Тотальный карантин

    Во всех школах и детских садах Северной Осетии введен карантин, каждый пятый учащийся не ходит на уроки – в чем причина?

  • Медицинский работник
    Покажите язык

    В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.

  • Торговая сеть Maxima, архивное фото
    Днем раньше, днем позже…

    Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
Память павших в Афганской войне почтили в Кишиневе
Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде
Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде
Выборы президента в России
Выборы президента России: как голосовать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться