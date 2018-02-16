Какой сегодня праздник: 17 февраля 2018 года

А вы знали, что 17 февраля отмечается международный День спонтанного проявления доброты? Чем еще ознаменовано 17 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.
Молдавским абитуриентам предлагаются лучшие вузы России>>>
События в этот день:
1435 — Первое документальное упоминание в Молдове о боярском чине, ведающем господарскими конюшнями.
1600 — По решению светского суда Джордано Бруно признали еретиком и предали сожжению в Риме на площади Цветов. Ученый поддерживал гелиоцентрическую теорию Коперника. Он утверждал. Что земля вращается вокруг Солнца, а звезды — это далёкие солнца, вокруг которых тоже могут существовать планеты.
Прогноз астрономов: к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым>>>
1814 — Наполеон разбил русских под командованием графа Палена в битве под Морманом.
1864 — Первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. Произошло это в ходе гражданской войны в США.
1880 — Совершено пятое покушение на императора Александра II.
1936 — Стартовал I чемпионат СССР по хоккею с мячом.
1943 — Великая Отечественная война: подпольщики освободили город Павлоград в тылу у немецко-фашистских оккупантов.
1949 — Министр государственной безопасности МССР И. Мордовец информирует соответствующие учреждения из Москвы об особенностях бессарабского кулачества.
2005 — Парламент Республики Молдова принял Закон о Международном свободном порту Джурджулешть.
1972 — Pink Floyd четыре вечера подряд выступали на сцене лондонского Rainbow Theatre с премьерой знаменитой "Обратной стороны Луны". Лишь год спустя была выпущена пластинка The Dark Side of the Moon, побившая все рекорды длительности нахождения в хит-парадах.
Родились:
1867 — Петр Петрович Шмидт, революционер, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года.
1902 — Василий Шатилов, советский военачальник, Герой Советского Союза.
1906 — Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей.
1919 — Алексей Стырча, молдавский композитор, певец, педагог.
1920 — Леонид Беров, молдавский музыковед.
1941 — Михай Урсаки, молдавский писатель.
1947 — Вячеслав Малежик, эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России.
1950 — Георге Чимпоеш, член-корреспондент АНМ, специальность сельскохозяйственные науки.
1963 — Майкл Джордан, американский баскетболист, игрок НБА.
1966 — Томас Форсберг, шведский музыкант, основатель группы Bathory.
1971 — Дениз Ричардс, американская актриса.
1972 — Любовь Грузинова, молдавская пианистка, композитор, автор стихов и прозы.
1972 — Билли Джо Армстронг, основатель группы Green Day.
1981 — Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель.
Скончались:
1856 — Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.
2002 — Евгений Самойлов, советский актер театра и кино, народный артист СССР.
2002 — Лев Кулиджанов советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист СССР.
1987 — Павел Боцу, молдавский поэт и публицист.
1988 — Александр Башлачев, журналист, бард, поэт.
О том, как маленький и неприметный паренек из Череповца превратился в кумира советской молодежи, журналисты Sputnik Молдова рассказали в одном из выпусков передачи Fa-Diez.