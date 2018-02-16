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Флэшмоб, посвященный Всемирному Дню доброты в Москве, архивное фото

Какой сегодня праздник: 17 февраля 2018 года

© Sputnik/ Владимир Вяткин
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (37)
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Казнь Джордано Бруно, первое применение подводной лодки, покушение на Александра II, Агния Барто и Майкл Джордан. Что еще происходило в прежние годы 17 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 17 февраля отмечается  международный День спонтанного проявления доброты? Чем еще ознаменовано 17 февраля, смотрите в традиционной подборке фактов от Sputnik Молдова.

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События в этот день:

1435 — Первое документальное упоминание в Молдове о боярском чине, ведающем господарскими конюшнями.

1600 — По решению светского суда Джордано Бруно признали еретиком и предали сожжению в Риме на площади Цветов. Ученый поддерживал гелиоцентрическую теорию Коперника. Он утверждал. Что земля вращается вокруг Солнца, а звезды — это далёкие солнца, вокруг которых тоже могут существовать планеты.

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1814 — Наполеон разбил русских под командованием графа Палена в битве под Морманом.

1864 — Первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. Произошло это в ходе гражданской войны в США.

1880 — Совершено пятое покушение на императора Александра II.

Император Александр II
Архив
Император Александр II

1936 — Стартовал I чемпионат СССР по хоккею с мячом.

1943 — Великая Отечественная война: подпольщики освободили город Павлоград в тылу у немецко-фашистских оккупантов. 

Танк-памятник в Леушенах
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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1949 — Министр государственной безопасности МССР И. Мордовец информирует соответствующие учреждения из Москвы об особенностях бессарабского кулачества.

2005 — Парламент Республики Молдова принял Закон о Международном свободном порту Джурджулешть.

1972 — Pink Floyd четыре вечера подряд выступали на сцене лондонского Rainbow Theatre с премьерой знаменитой "Обратной стороны Луны". Лишь год спустя была выпущена пластинка The Dark Side of the Moon, побившая все рекорды длительности нахождения в хит-парадах.

Родились:

1867 — Петр Петрович Шмидт, революционер, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года.

1902 — Василий Шатилов, советский военачальник, Герой Советского Союза.

1906 — Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей.

1919 — Алексей Стырча, молдавский композитор, певец, педагог.

1920 — Леонид Беров, молдавский музыковед.

1941 — Михай Урсаки, молдавский писатель.

1947 — Вячеслав Малежик, эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России.

1950 — Георге Чимпоеш, член-корреспондент АНМ, специальность сельскохозяйственные науки.

1963 — Майкл Джордан, американский баскетболист, игрок НБА.

1966 — Томас Форсберг, шведский музыкант, основатель группы Bathory.

1971 — Дениз Ричардс, американская актриса.

1972 — Любовь Грузинова, молдавская пианистка, композитор, автор стихов и прозы.

1972 — Билли Джо Армстронг, основатель группы Green Day.

1981 — Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель.

Скончались:

1856 — Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист, критик.

2002 — Евгений Самойлов, советский актер театра и кино, народный артист СССР.

2002 — Лев Кулиджанов советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист СССР.

1987 — Павел Боцу, молдавский поэт и публицист.

1988 — Александр Башлачев, журналист, бард, поэт.

О том, как маленький и неприметный паренек из Череповца превратился в кумира советской молодежи, журналисты Sputnik Молдова рассказали в одном из выпусков передачи Fa-Diez.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (37)

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Теги:
казнь, день независимости, праздник, Великая Отечественная война, Билли Джо Армстронг, Агния Барто, Александр II, Наполеон, Джордано Бруно, Майкл Джордан
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